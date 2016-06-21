5 домов, которые вас удивят!

В этой статье мы представим вам интересные проекты, которые на самом деле являются не тем, чем кажется на первый взгляд. Подобные дома-загадки – настоящая сокровищница оригинальных идей в архитектуре и дизайне интерьера.
Архитектор Пьер Альбертсон является автором данных работ, созданных по эксклюзивному заказу для каждого конкретного случая. Все его проекты создаются в тесной связи с заказчиком и его пожеланиями, и поэтому они всегда такие разные!
В этой статье мы будем показывать сначала фасад со стороны улицы, а потом – главный секрет этого дома! Давайте вместе удивимся тому, как мы иногда воспринимаем действительность и какой она на самом деле оказывается!
Главный секрет этого дома в том, что он построен из материалов трех типов – монолитных бетонных плит для цоколя, бетонных блоков для первого этажа с опорными бетонным колоннами для реализации остекления и с помощью стружечных плит на втором этаже!
Такой даче или коттеджу позавидует любой сосед, ведь зимой он может стать в два раза меньше, не требуя слишком много затрат на отопление, и при этом останется красивым!
В таком красивом доме сложно искать подвох… Все в нем хорошо – и отделка, и остекление, и дополнительный цокольный этаж, и расположение на лесной поляне! В чем же он кроется?
Изначально кажется, что этот дом – маленький, почти не имеет окон, рассчитан максимум на одного человека и расположен в не самом удачном месте, к тому же не имеет ландшафтного проекта, чтобы скрыть рельеф или оформить его как следует.
Вау! Со стороны заднего дворика этот дом выглядит совершенно по-другому! В нем есть динамика, современная планировка, шикарный формат остекления, террасы и даже бассейн! Этот дом имеет несколько спален и рассчитан на современную семью с любовью к модерну.
С этой стороны кажется, что этот дом с закрытым бассейном и видом на гараж находится на плоской местности, которая примечательна лишь наличием леса на границе участка. Такое строение выглядит, как минимум, слишком просто.
Этот дом удивил нас перепадами рельефа, а старинного вида окна именно такие потому, что данный дом умеет полностью закрывать все проходы в него на время, когда владельцы далеко. Удивительные системы безопасности, невероятно интересное расположение в почти вековом лесу и необычный рельеф позволяют назвать его очень привлекательным проектом!
Этот дом некоторым покажется слишком простым – из-за панелей для отделки он напоминает американские госпитали, но мы уже знаем, что в каждом доме в этой статье есть очень важный секрет! Какой же он здесь?
Расположение этого дома буквально на обрыве кажется фантастическим! По соседству с ним – традиционные коттеджи в стиле коастал, а сам он построен в современном стиле модерн. Небольшой, компактный (всего с двумя спальнями), он будет отличным местом для отдыха или жизни любой маленькой семьи!
Невероятный вид, открывающийся из гостиной этого дома, выглядит просто волшебно. Шикарно смотрится здесь море на рассвете, только расставшись с туманной дымкой на горизонте, днем, блистая голубыми искрами, и на закате, когда волны окрашиваются в розово-золотой!
Такое расположение очень привлекательно для любого дома и уж тем более – для современного, с панорамным остеклением и пейзажными видами!
Эта интересная реконструкция была произведена очень аккуратно. Традиционный дом был вновь приведен в надлежащий вид, а амбар присоединен в формате огромной современной гостиной.
Удивительно, но вряд ли вы ожидали увидеть в таком доме интерьеры в стиле модерн и эклектики с легким дополнением лофта! То, что в доме 18-ого века в принципе возможен такой интерьер, уже чудо!
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