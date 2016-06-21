5 домов, которые вас удивят!

В этой статье мы представим вам интересные проекты, которые на самом деле являются не тем, чем кажется на первый взгляд. Подобные дома-загадки – настоящая сокровищница оригинальных идей в архитектуре и дизайне интерьера.

Архитектор Пьер Альбертсон является автором данных работ, созданных по эксклюзивному заказу для каждого конкретного случая. Все его проекты создаются в тесной связи с заказчиком и его пожеланиями, и поэтому они всегда такие разные!

В этой статье мы будем показывать сначала фасад со стороны улицы, а потом – главный секрет этого дома! Давайте вместе удивимся тому, как мы иногда воспринимаем действительность и какой она на самом деле оказывается!