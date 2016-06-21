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5 домов, которые вас удивят!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MAISON P, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
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В этой статье мы представим вам интересные проекты, которые на самом деле являются не тем, чем кажется на первый взгляд. Подобные дома-загадки – настоящая сокровищница оригинальных идей в архитектуре и дизайне интерьера.

Архитектор Пьер Альбертсон является автором данных работ, созданных по эксклюзивному заказу для каждого конкретного случая. Все его проекты создаются в тесной связи с заказчиком и его пожеланиями, и поэтому они всегда такие разные!

В этой статье мы будем показывать сначала фасад со стороны улицы, а потом – главный секрет этого дома! Давайте вместе удивимся тому, как мы иногда воспринимаем действительность и какой она на самом деле оказывается!

Современный дом: стройка

MAISON M, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Главный секрет этого дома в том, что он построен из материалов трех типов – монолитных бетонных плит для цоколя, бетонных блоков для первого этажа с опорными бетонным колоннами для реализации остекления и с помощью стружечных плит на втором этаже!

Такой даче или коттеджу позавидует любой сосед, ведь зимой он может стать в два раза меньше, не требуя слишком много затрат на отопление, и при этом останется красивым!

​Современный дом

MAISON M, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

В таком красивом доме сложно искать подвох… Все в нем хорошо – и отделка, и остекление, и дополнительный цокольный этаж, и расположение на лесной поляне! В чем же он кроется?

​Дом-куб

MAISON P, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Изначально кажется, что этот дом – маленький, почти не имеет окон, рассчитан максимум на одного человека и расположен в не самом удачном месте, к тому же не имеет ландшафтного проекта, чтобы скрыть рельеф или оформить его как следует.

​Дом-куб: вилла нового поколения!

MAISON P, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Вау! Со стороны заднего дворика этот дом выглядит совершенно по-другому! В нем есть динамика, современная планировка, шикарный формат остекления, террасы и даже бассейн! Этот дом имеет несколько спален и рассчитан на современную семью с любовью к модерну.

​Дом-фабрика

MAISON B, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

С этой стороны кажется, что этот дом с закрытым бассейном и видом на гараж находится на плоской местности, которая примечательна лишь наличием леса на границе участка. Такое строение выглядит, как минимум, слишком просто.

​Дом-фабрика: особняк в волшебном лесу!

MAISON B, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле модерн
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Этот дом удивил нас перепадами рельефа, а старинного вида окна именно такие потому, что данный дом умеет полностью закрывать все проходы в него на время, когда владельцы далеко. Удивительные системы безопасности, невероятно интересное расположение в почти вековом лесу и необычный рельеф позволяют назвать его очень привлекательным проектом!

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Обратитесь к нам!

​Дом-простота

MAISON PA, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле минимализм
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Этот дом некоторым покажется слишком простым – из-за панелей для отделки он напоминает американские госпитали, но мы уже знаем, что в каждом доме в этой статье есть очень важный секрет! Какой же он здесь?

​Дом на краю земли

MAISON PA, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле минимализм
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Расположение этого дома буквально на обрыве кажется фантастическим! По соседству с ним – традиционные коттеджи в стиле коастал, а сам он построен в современном стиле модерн. Небольшой, компактный (всего с двумя спальнями), он будет отличным местом для отдыха или жизни любой маленькой семьи!

​Интерьеры дома на обрыве

MAISON PA, Pierre Albertson Pierre Albertson Окна и двери в стиле минимализм
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Невероятный вид, открывающийся из гостиной этого дома, выглядит просто волшебно. Шикарно смотрится здесь море на рассвете, только расставшись с туманной дымкой на горизонте, днем, блистая голубыми искрами, и на закате, когда волны окрашиваются в розово-золотой!

Такое расположение очень привлекательно для любого дома и уж тем более – для современного, с панорамным остеклением и пейзажными видами!

​Реконструкция дома 18-ого века и амбара

MAISON C, Pierre Albertson Pierre Albertson Дома в стиле лофт
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Эта интересная реконструкция была произведена очень аккуратно. Традиционный дом был вновь приведен в надлежащий вид, а амбар присоединен в формате огромной современной гостиной.

​Интерьеры дома 18-ого века

MAISON C, Pierre Albertson Pierre Albertson Окна и двери в стиле лофт
Pierre Albertson

Pierre Albertson
Pierre Albertson
Pierre Albertson

Удивительно, но вряд ли вы ожидали увидеть в таком доме интерьеры в стиле модерн и эклектики с легким дополнением лофта! То, что в доме 18-ого века в принципе возможен такой интерьер, уже чудо!

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