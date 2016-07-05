До и После: Стройка блочного дома с панорамными окнами

Интересный проект коттеджа из обычных блоков, но с панорамными окнами, ультра-современной планировкой и эстетичным дизайном мы нашли для вас в портфолио студии CONCEPT CREATION. Рассмотрев его более внимательно, вы увидите в нем множество плюсов, которые могут помочь вам в поиске решений и для собственного коттеджа.
Этот дом покажет вам, что даже при наличии стандартных условий (например, вы выбрали строительство из газобетона) вы все равно можете получить оригинальный проект!
Дом имеет необычную вытянутую форму и фасадами обращен в сторону улицы. Наверху вы можете видеть уже созданные проемы для окон – кухня, гостиная, две спальни, ванная комната и еще одна спальня идут здесь слева направо. Внизу вы найдете гараж на два автомобиля, лестничный холл, а справа – сауну и дополнительные помещения.
После штукатурки и частичной отделки декоративными панелями из дерева, а также установки остекления, этот дом выглядит просто сногсшибательно! В нем есть современная динамика, хорошо подобраны оттенки, а только представьте, насколько хорош пейзажный вид из этого большого окна!
Перемещаясь в интерьеры, мы можем полюбоваться шикарным ночным видом на город с холма. Здесь панорамное остекление помогло сделать гостиную похожей на комнату голливудской виллы. Такой эффект часто удается, если у вас есть возможность организовать удаленный городской или морской пейзаж.
Высота потолков на этом жилом этаже – около 3 метров, панорамное остекление от пола до потолка реализовано только в гостиной. В спальнях вы можете найти модули дверей-слайдеров, как на фотографии выше справа.
Отделка произведена простыми средствами – ламинат, штукатурка под покраску в белый, натяжной потолок со встроенными светильниками и эффектом ночного неба – все, что вы сможете здесь найти.
Красивый и лаконичный дизайн фасадов создан на основе нежного бежевого оттенка и деревянных светло-коричневых панелей. Рамы окон, гаражные ворота и водостоки при этом покрашены в угольно-серый цвет. Слева – каменный заборчик из габионов (камней в сетке) и фиолетовые кашпо, которые заменяют забор в палисаднике.
Еще один забор справа от гаража помогает разделить зону отдыха при сауне и подъездную площадку. За ним находится газонная площадка с местом для детских игр и развлечений.
Планировка этого дома включает гараж на два автомобиля на первом этаже и дополнительные подсобные помещения справа от него. Здесь располагается сауна, топочная, комната отдыха и душевая.
На втором этаже над гаражом находится кухня-гостиная площадью более 45 кв. метров, а также выстроенные в ряд справа от гостиной три спальни с ванными комнатами. Высота потолков жилого этажа – около 3 метров.
Среди современных решений мы хотим отдельно отметить автоматическую систему управления жалюзи, подсветку фасадов, камеры наблюдения за входом и въездом в дом, а также саму планировку, где все главные жилые модули расположены на втором этаже.
Для многих второй этаж является более предпочтительным для жизни, чем первый. В нем ощущается невесомость, из окон открываются более хорошие виды, а иногда, как в этом проекте, даже панорамные.
На этом мы заканчиваем нашу прогулку по этому интересному проекту, который вытянулся вдоль улицы и является прекрасным примером того, как ловко можно использовать нестандартный участок. Главное – найти стиль планировки или стиль в архитектуре, который изначально был рассчитан на такие дома, и реализовать проект в соответствии со всеми правилами. Есть и другой вариант – выбрать за основу стили модерн или минимализм и наслаждаться современным и нестандартным на вид проектом.
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