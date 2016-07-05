До и После: Стройка блочного дома с панорамными окнами

Интересный проект коттеджа из обычных блоков, но с панорамными окнами, ультра-современной планировкой и эстетичным дизайном мы нашли для вас в портфолио студии CONCEPT CREATION. Рассмотрев его более внимательно, вы увидите в нем множество плюсов, которые могут помочь вам в поиске решений и для собственного коттеджа.

Этот дом покажет вам, что даже при наличии стандартных условий (например, вы выбрали строительство из газобетона) вы все равно можете получить оригинальный проект!