Красивый и удобный дом для пригорода

Этот очаровательный проект коттеджа наверняка понравится тем, кто ищет мини-домик в стиле модерн для быстрой и доступной стройки. Студия iHaus разрабатывает проекты на любой вкус, но особенно хорошо у них получаются ультра-современные семейные коттеджи с капелькой футуристики.

Нестандартная современная планировка создана на основе традиционной европейской с различными нюансами. Например, зона гостиной оформлена будто зимний сад при викторианском особняке, а патио смотрится, как французское в Монако. Тем не менее, выбрана исключительно немецкая цветовая гамма для отделки, а нестандартный асимметричный мансардный этаж может напомнить вам некоторые современные голландские проекты.

Так, этот коттедж взял лучшее со всей Европы и представил для вас в виде готового небольшого дома на одну семью! Давайте посмотрим, как выглядит современная мечта семьи из Германии, Норвегии или России!