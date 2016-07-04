Красивый и удобный дом для пригорода

Этот очаровательный проект коттеджа наверняка понравится тем, кто ищет мини-домик в стиле модерн для быстрой и доступной стройки. Студия iHaus разрабатывает проекты на любой вкус, но особенно хорошо у них получаются ультра-современные семейные коттеджи с капелькой футуристики.
Нестандартная современная планировка создана на основе традиционной европейской с различными нюансами. Например, зона гостиной оформлена будто зимний сад при викторианском особняке, а патио смотрится, как французское в Монако. Тем не менее, выбрана исключительно немецкая цветовая гамма для отделки, а нестандартный асимметричный мансардный этаж может напомнить вам некоторые современные голландские проекты.
Так, этот коттедж взял лучшее со всей Европы и представил для вас в виде готового небольшого дома на одну семью! Давайте посмотрим, как выглядит современная мечта семьи из Германии, Норвегии или России!
Бюджетный дизайн фасадов основан на штукатурке и частичной отделке деревянными реечными панелями в зоне патио, которое позволяет добавить нотку эко-дизайна в урбанистический облик дома. Серые рамы для окон отлично сочетаются с пепельным патио и белой штукатуркой, создавая яркий облик ультра-современного дома.
Формат остекления в таком доме обширный и современный. В каждой важной комнате дома вы найдете окна от пола до потолка – двери-слайдеры или небольшие распашные двери шириной около 70 см. В гостиной и кухне расположены самые крупные модули остекления – очень удобные и практичные, заливающие комнаты солнечным светом в любую погоду.
На первом этаже вы найдете очень практичную открытую планировку для гостиной, столовой и кухни. Все интерьеры оформлены в стиле модерн с любовью к простым формам и светлым оттенками.
Шикарное угловое остекление для гостиной смотрится здесь почти безупречно, в таком интерьере хочется не только смотреть TV, но и просто наслаждаться жизнью.
На втором этаже мы найдем мансардные спальни и ванные комнаты. Они имеют шикарную высоту потолков и очень привлекательную атмосферу. Если вы когда-нибудь жили на современной мансарде, вы знаете, что нет ничего лучше спальни с панорамным видом на город или сад и скошенным потолком с эффектной высотой.
Спальни имеют комфортабельную площадь, современные гарнитуры, полноразмерные шкафы-купе и комоды. Современная отделка подразумевает ламинат на втором этаже и керамическую плитку на первом, все – с системами «теплового пола», которые и являются главной отопительной системой.
Современная ванная комната в стиле модерн оформлена просто и лаконично, но имеет увеличенную площадь (около 9 кв. метров), ванную чашу минималистичных форм и удобно интегрированные зеркало и подсветку над раковиной.
Такой проект заслуживает современной, стильной и позитивной семьи, которая сможет оценить его по достоинству. Если вы ищите способ подарить детям прекрасное детство и будущее, смотрите на проекты с панорамным остеклением, современной системой отопления, открытой планировкой на первом этаже.
Данный проект небольшого загородного дома показывает нам, что будущее уже наступило – дома с большими окнами строятся не только в Испании и Флориде, но и в Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Норвегии. Системы отопления позволяют навсегда забыть о радиаторах, столь часто доставляющих неудобства дизайнерам, а также позволить себе когда-то футуристичную роскошь, пускай и в формате небольшого дома площадью около 120 кв. метров.
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