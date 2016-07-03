Пляжный дом на первой линии от моря

Настоящая сказка для тех, кто мечтает о домике у моря! Стильный, светлый, просторный, для большой семьи. Этот дом, спроектированный студией MATTHIEU GUILLAUMET ARCHITECTE, выглядит просто великолепно!

Такой пляжный домик наверняка захочется иметь каждой семье. Здесь можно жить 3 месяца, 2 недели в году или целый год напролет, если правильно подобрать расположение участка рядом с приморским городком и вашей работой!

Жизнь на море – это не просто мечта! Это возможность изменить свою жизнь с помощью правильных решений и добиться желаемого. Просто найдите способ, не ищите отговорки, и все двери перед вами откроются!