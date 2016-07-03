Пляжный дом на первой линии от моря

Настоящая сказка для тех, кто мечтает о домике у моря! Стильный, светлый, просторный, для большой семьи. Этот дом, спроектированный студией MATTHIEU GUILLAUMET ARCHITECTE, выглядит просто великолепно!
Такой пляжный домик наверняка захочется иметь каждой семье. Здесь можно жить 3 месяца, 2 недели в году или целый год напролет, если правильно подобрать расположение участка рядом с приморским городком и вашей работой!
Жизнь на море – это не просто мечта! Это возможность изменить свою жизнь с помощью правильных решений и добиться желаемого. Просто найдите способ, не ищите отговорки, и все двери перед вами откроются!
Этот проект очень похож на австралийский, в нем есть минималистичная эстетика, плавные линии, легкие штрихи. На самом деле он расположен во Франции, в провинциальной местности, которая, тем не менее, любима многими туристами. Поэтому здесь – прекрасная инфраструктура и вполне приемлемые цены.
Современный формат остекления создан на основе двусветной гостиной (чердачные перекрытия отсутствуют). Так, окна появились и на фронтоне, и на первом стандартном этаже. Такая идея отлично подходит и для дизайна дачи.
Войдя в дом, мы попадем в кухню-столовую с шикарным панорамным видом на море. Кажется, что здесь вот-вот пролетит чайка, а в окна подует легкий бриз! Бело-серая отделка в интерьерах позволяет поддержать морскую тематику. Летом она смотрится ослепительно, а зимой напоминает о лете!
Роскошная кухня реализована в формате гарнитура и отдельного острова с раковиной и барной стойкой, а столовая расположилась в другом углу комнаты. В интерьере чувствуются нотки стиля индастриал – открытая планировка, серые и черные рамы и расстекловка на окнах, железные стулья в столовой и ретро-светильники.
Шикарная пляжная гостиная с фото-постером с изображением яхты просто ослепительна! На заднем плане мы найдем двери-слайдеры с выходом на террасу в окружении средиземноморских олив и апельсиновых деревьев, а красивый камин встроен в белоснежную нишу. Важная часть дизайна – белая мебель в пляжном стиле.
Практичная отделка пляжного домика подразумевает штукатурку под покраску без рельефа и керамическую плитку сероватых или бежевых (каменных или песочных) тонов на полу домика.
Эта терраса находится с другой стороны дома – справа от входа, возле кухни. На нее есть выход и из двух спален, и из ванной комнаты, а в будущем здесь будут расположены шезлонги с зонтиками и джакузи. Из спален открывается прекрасный вид на морской горизонт, а сами они оформлены в серовато-белой цветовой гамме и стиле коастал.
На самом деле все это было создано на основе проекта самого обычного дома, построенного еще в 60-ые годы. Его расположение практически на первой линии (через дорогу) побудило инвесторов купить его и преобразовать в шикарный коттедж с приватным пляжем!
В Таиланде, Краснодарском крае, в Крыму и многих других частях света есть точно такие же дома. Старые, нуждающиеся в ремонте, практически нежилые и оттого в 4-5 раз более доступные, чем аналогичные новые. Самое главное это то, что при покупке такого дома ваши вложения могут быть поэтапными.
Для начала стоит купить дом и вложить средства в ремонт на ту часть дома, в которой вы планируете жить. Для этого вам потребуется около 50% от общего бюджета на ремонт, так как новые система отопления и кровля будет заменяться разового и на первом этапе. Следующие 50% вы вкладываете в течение нескольких лет, возможно даже с кредитом. Так вы получаете стильный и современный дом вашей мечты в новом состоянии!
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