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Пляжный дом на первой линии от моря

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Дома в стиле модерн
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Настоящая сказка для тех, кто мечтает о домике у моря! Стильный, светлый, просторный, для большой семьи. Этот дом, спроектированный студией MATTHIEU GUILLAUMET ARCHITECTE, выглядит просто великолепно!

Такой пляжный домик наверняка захочется иметь каждой семье. Здесь можно жить 3 месяца, 2 недели в году или целый год напролет, если правильно подобрать расположение участка рядом с приморским городком и вашей работой!

Жизнь на море – это не просто мечта! Это возможность изменить свою жизнь с помощью правильных решений и добиться желаемого. Просто найдите способ, не ищите отговорки, и все двери перед вами откроются!

​Пляжная сказка​

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Дома в стиле модерн
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Этот проект очень похож на австралийский, в нем есть минималистичная эстетика, плавные линии, легкие штрихи. На самом деле он расположен во Франции, в провинциальной местности, которая, тем не менее, любима многими туристами. Поэтому здесь – прекрасная инфраструктура и вполне приемлемые цены.

Современный формат остекления создан на основе двусветной гостиной (чердачные перекрытия отсутствуют). Так, окна появились и на фронтоне, и на первом стандартном этаже. Такая идея отлично подходит и для дизайна дачи.

​Кухня-столовая

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Дома в стиле модерн
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Войдя в дом, мы попадем в кухню-столовую с шикарным панорамным видом на море. Кажется, что здесь вот-вот пролетит чайка, а в окна подует легкий бриз! Бело-серая отделка в интерьерах позволяет поддержать морскую тематику. Летом она смотрится ослепительно, а зимой напоминает о лете!

Роскошная кухня реализована в формате гарнитура и отдельного острова с раковиной и барной стойкой, а столовая расположилась в другом углу комнаты. В интерьере чувствуются нотки стиля индастриал – открытая планировка, серые и черные рамы и расстекловка на окнах, железные стулья в столовой и ретро-светильники.

​Пляжная гостиная

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Шикарная пляжная гостиная с фото-постером с изображением яхты просто ослепительна! На заднем плане мы найдем двери-слайдеры с выходом на террасу в окружении средиземноморских олив и апельсиновых деревьев, а красивый камин встроен в белоснежную нишу. Важная часть дизайна – белая мебель в пляжном стиле.

​Отделка пляжного дома

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Практичная отделка пляжного домика подразумевает штукатурку под покраску без рельефа и керамическую плитку сероватых или бежевых (каменных или песочных) тонов на полу домика.

​Пляжная терраса

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte Дома в стиле модерн
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Эта терраса находится с другой стороны дома – справа от входа, возле кухни. На нее есть выход и из двух спален, и из ванной комнаты, а в будущем здесь будут расположены шезлонги с зонтиками и джакузи. Из спален открывается прекрасный вид на морской горизонт, а сами они оформлены в серовато-белой цветовой гамме и стиле коастал.

​Секреты успеха

AUQ, Matthieu GUILLAUMET Architecte Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte
Matthieu GUILLAUMET Architecte

На самом деле все это было создано на основе проекта самого обычного дома, построенного еще в 60-ые годы. Его расположение практически на первой линии (через дорогу) побудило инвесторов купить его и преобразовать в шикарный коттедж с приватным пляжем!

В Таиланде, Краснодарском крае, в Крыму и многих других частях света есть точно такие же дома. Старые, нуждающиеся в ремонте, практически нежилые и оттого в 4-5 раз более доступные, чем аналогичные новые. Самое главное это то, что при покупке такого дома ваши вложения могут быть поэтапными. 

Для начала стоит купить дом и вложить средства в ремонт на ту часть дома, в которой вы планируете жить. Для этого вам потребуется около 50% от общего бюджета на ремонт, так как новые система отопления и кровля будет заменяться разового и на первом этапе. Следующие 50% вы вкладываете в течение нескольких лет, возможно даже с кредитом. Так вы получаете стильный и современный дом вашей мечты в новом состоянии!

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