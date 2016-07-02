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Современный дом, которым можно гордиться

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
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Что будет, если совместить современный стиль фахверк, атмосферу пляжной виллы, практичный немецкий модерн и семейный коттедж? Потрясающе современный и очень красивый дом, которым сможет гордиться любая семья!

Студия DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG реализована такой проект для семьи с сыном-школьником и навсегда изменила их жизнь. В таком доме всегда царит хорошее настроение, комнаты залиты солнцем, а вид на собственный бассейн и эстетичные дизайнерские интерьеры радуют глаз!

​Современный фахверк

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Средневековая европейская технология строительства дома в 21-ом веке пережила потрясающие перемены. Сейчас коттеджи в формате фахверка строятся по всей Европе, включая такие страны, как Германия, Польша, Швейцария, Италия, и отлично соотносятся с современным образом жизни.

Кроме того, фахверк позволяет делать очень удобные системы остекления, которые выглядят современно и очень эстетично. Стиль фахверк многим напоминает шале, хотя технологии строительства здесь совершенно разные. Все из-за того, что массивная кровля такого дома часто тоже выходит за внешние стены и нависает над площадками, а сам дом имеет балкончики под крышей и мансардный этаж.

Пляжная атмосфера

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Белоснежная раскраска дома и всех дополнительных элементов, а также потрясающий бассейн оттенка бланже посреди идеального газона позволяют назвать этот домик пляжным!

Со всех сторон дом обрамляют зоны многоуровневых мощеных площадок для патио, места для отдыха, столовой группы, уголка с шезлонгами. Именно это – главный секрет успеха. Красивый пологий склон заканчивается зоной бассейна и смотрится не менее шикарно, чем остальные элементы ландшафтного дизайна.

Для семьи с детьми от 3-х до 16-ти мечта иметь дом с бассейном очень важна и мы советуем ее непременно реализовать. Кроме того, этот дом расположен в экологически чистом месте – всего в 500 метрах от дома начинается крупный лесной массив, уходящий далеко за горизонт.

​Практичный модерн

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Кухня в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Практичная отделка и мебель в стиле модерн, встроенная подсветка и крупноформатное остекление, технологичная начинка дома и современная бытовая техника делают этот дом по-немецки рациональным и удобным.

Комфортабельным его делают и мелочи – выключатели, расположенные точно там где нужно, дополнительные розетки по дому специально для пылесоса, максимально легкие для уборки горизонтальные поверхности.

​Семейный коттедж

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Сам дом рассчитан на семейное проживание и расположен на границе коттеджного поселка. По сути, он является единственным на этой улице, что не придерживается традиционных взглядов на строительство дома в этом регионе (из кирпича), а построен по современным технологиям.

Семейным данный коттедж делают не только удобные зоны отдыха на четверых, но и практичность в быту. Эксплуатационные свойства материалов, легкость для уборки и кулинарии, отдельная прачечная, прекрасное проветривание делают дом кристально чистым большую часть времени.

​Динамика пространства

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Столовая комната в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Стиль фахверк с двусветным освещением гостиной может создать в интерьерах определенную динамику пространства, которая наверняка понравится тем, кто любит стиль лофт.

​Дизайн гостиной

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Гостиная в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Кроме того, в интерьерах использованы и элементы стиля коастал, как в этой прекрасной гостиной. Он позволяет создать атмосферу полного расслабления и дуновения легкого бриза.

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​Эстетика простых линий

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Простые линии в дизайне в стиле модерн не только делают интерьеры, мебель и отделку практичными, но и выглядят очень современно. Стиль модерн легче остальных сделать бюджетным, если вы захотите.

​Вечерний вид

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Подсветка играет не последнюю роль в данном проекте. Даже после захода солнца вы можете с удобством использовать зоны отдыха на свежем воздухе, что очень важно для семей с детьми в умеренном или холодном климате.

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