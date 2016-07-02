Современный дом, которым можно гордиться

Что будет, если совместить современный стиль фахверк, атмосферу пляжной виллы, практичный немецкий модерн и семейный коттедж? Потрясающе современный и очень красивый дом, которым сможет гордиться любая семья!

Студия DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG реализована такой проект для семьи с сыном-школьником и навсегда изменила их жизнь. В таком доме всегда царит хорошее настроение, комнаты залиты солнцем, а вид на собственный бассейн и эстетичные дизайнерские интерьеры радуют глаз!