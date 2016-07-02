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10 сборных домов для быстрой стройки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле минимализм
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Дома из SIP-панелей имеют огромный ряд преимуществ. Они позволяют решить многие вопросы молодой семьи – о бюджетности, размере, облике будущего дома. С домом из SIP-панелей вы можете получить свой дом «под ключ» в три-четыре раза быстрее, чем кирпичный или блочный, и все это с современной оригинальной планировкой и актуальным внешним видом.

Мы собрали для вас 10 сборных домов, больше половины которых спроектированы по технологии SIP-панелей. В конце этой Книги Идей вы также найдете потрясающий пример современного фахверка и модульный мини-дом.

​Немецкий модерн

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

123 кв. метра общей площади, современная планировка, красивые террасы для отдыха, совмещенная кухня-гостиная, стильная кухня с линейным остеклением. Замечательный старт современной жизни в пригороде!

​Европейский минимализм

Fertighaus: Wohnen und Arbeiten, RENSCH-HAUS GMBH RENSCH-HAUS GMBH Дома в стиле модерн
RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH
RENSCH-HAUS GMBH

Стильные деревянные окна, выстроенные в ряд как на первом, так и на втором этаже, составляют основу внешнего вида этого оригинального коттеджа. Конструкция гаража позволяет создать приватный внутренний дворик, а спальни наверху залиты солнечным светом, как и кухня-гостиная внизу.

​Жизнь с шиком

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот удивительный бюджетный проект коттеджа является ультра-доступным из-за своей компактной площади, мансардного этажа и простого оформления фасадов. Жизнь с шиком на маленький бюджет тоже возможна!

​Пляжная сказка

YOUNG FAMILY HOME, SchwörerHaus SchwörerHaus Дома в стиле модерн Дерево Белый
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

Этот удивительный дом потрясающе хорошо смотрелся бы возле реки, озера, моря или океана. Напоминая скандинавские приморские домики и пляжный стиль коастал, он тоже является сборным. Прекрасная альтернатива стандартному модерну!

​Средиземноморская вилла

Pool Villa 250, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik Дома в стиле модерн
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

В этом проекте архитектор взял визуальный образ средиземноморской итальянской виллы и преобразил ее современными решениями. Здесь появились огромные панорамное окна, а общая площадь дома увеличилась почти вдвое!

​Рай на одну семью

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Дома в стиле модерн Дерево Желтый
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

Этот удивительный проект коттеджа смотрится как настоящий рай для маленькой семьи! Стильная подсветка, очень современный дизайн участка и огромные окна с блистательным видом на сад. Прекрасные вечера вам здесь обеспечены!

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​Приватный образ

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Дома в стиле модерн
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Современные коттеджи часто имеют приватный облик со стороны улицы и с большими окнами – со стороны заднего дворика. Это позволяет сделать дом закрытыми от внешнего мира и открытым только природе и лучшим видам!

​Мини-модерн

ICON CUBE - Modernes Wohnen im Bauhaus-Stil, Dennert Massivhaus GmbH Dennert Massivhaus GmbH Дома в стиле модерн
Dennert Massivhaus GmbH

Dennert Massivhaus GmbH
Dennert Massivhaus GmbH
Dennert Massivhaus GmbH

Этот удивительный проект дома смотрелся бы одинаково хорошо в пустыне, в простом пригороде, в сельском пейзаже или на первой линии от моря! Шикарный блок панорамного остекления расположен в гостиной-столовой, а наверху мы найдем красивые окна в пол для двух спален.

​Современный фахверк

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Удивительная технология фахверк с несущей опорной конструкцией, которая затем заполняется (утеплителем, стеклом, материалом стен), выглядит в 21-ом веке очень эффектно! Фахверк является сборным домом, возведение основной конструкции может занять всего 3-4 недели! В таком доме возможна прекрасная отделка в стиле шале, минимализм, модерн, в японском или голливудском стиле.

​Сборный мини-дом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот прелестный домик с двумя-тремя (по разным проектам) спальнями имеет площадь в 75 кв. метров. Несмотря на близость к облику городской квартиры, он имеет гораздо большую приватность, участок с местом для игр детей, террасой, панорамными окнами, которые доступны лишь в элитных новостройках и вашим личным небом над головой.

Такой мини-дом является прекрасным стартом для жизни в пригороде. Многие выбирают их как основное жилье, другие через 5-10 лет строят рядом большой дом их мечты. Для большинства же такой дом уже сам по себе является мечтой, к которой нужно стремиться. Современный, стильный, удобный и очень красивый, он может запросто стать обложкой вашего рабочего стола!

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