10 сборных домов для быстрой стройки

Дома из SIP-панелей имеют огромный ряд преимуществ. Они позволяют решить многие вопросы молодой семьи – о бюджетности, размере, облике будущего дома. С домом из SIP-панелей вы можете получить свой дом «под ключ» в три-четыре раза быстрее, чем кирпичный или блочный, и все это с современной оригинальной планировкой и актуальным внешним видом.
Мы собрали для вас 10 сборных домов, больше половины которых спроектированы по технологии SIP-панелей. В конце этой Книги Идей вы также найдете потрясающий пример современного фахверка и модульный мини-дом.
123 кв. метра общей площади, современная планировка, красивые террасы для отдыха, совмещенная кухня-гостиная, стильная кухня с линейным остеклением. Замечательный старт современной жизни в пригороде!
Стильные деревянные окна, выстроенные в ряд как на первом, так и на втором этаже, составляют основу внешнего вида этого оригинального коттеджа. Конструкция гаража позволяет создать приватный внутренний дворик, а спальни наверху залиты солнечным светом, как и кухня-гостиная внизу.
Этот удивительный бюджетный проект коттеджа является ультра-доступным из-за своей компактной площади, мансардного этажа и простого оформления фасадов. Жизнь с шиком на маленький бюджет тоже возможна!
Этот удивительный дом потрясающе хорошо смотрелся бы возле реки, озера, моря или океана. Напоминая скандинавские приморские домики и пляжный стиль коастал, он тоже является сборным. Прекрасная альтернатива стандартному модерну!
В этом проекте архитектор взял визуальный образ средиземноморской итальянской виллы и преобразил ее современными решениями. Здесь появились огромные панорамное окна, а общая площадь дома увеличилась почти вдвое!
Этот удивительный проект коттеджа смотрится как настоящий рай для маленькой семьи! Стильная подсветка, очень современный дизайн участка и огромные окна с блистательным видом на сад. Прекрасные вечера вам здесь обеспечены!
Современные коттеджи часто имеют приватный облик со стороны улицы и с большими окнами – со стороны заднего дворика. Это позволяет сделать дом закрытыми от внешнего мира и открытым только природе и лучшим видам!
Этот удивительный проект дома смотрелся бы одинаково хорошо в пустыне, в простом пригороде, в сельском пейзаже или на первой линии от моря! Шикарный блок панорамного остекления расположен в гостиной-столовой, а наверху мы найдем красивые окна в пол для двух спален.
Удивительная технология фахверк с несущей опорной конструкцией, которая затем заполняется (утеплителем, стеклом, материалом стен), выглядит в 21-ом веке очень эффектно! Фахверк является сборным домом, возведение основной конструкции может занять всего 3-4 недели! В таком доме возможна прекрасная отделка в стиле шале, минимализм, модерн, в японском или голливудском стиле.
Этот прелестный домик с двумя-тремя (по разным проектам) спальнями имеет площадь в 75 кв. метров. Несмотря на близость к облику городской квартиры, он имеет гораздо большую приватность, участок с местом для игр детей, террасой, панорамными окнами, которые доступны лишь в элитных новостройках и вашим личным небом над головой.
Такой мини-дом является прекрасным стартом для жизни в пригороде. Многие выбирают их как основное жилье, другие через 5-10 лет строят рядом большой дом их мечты. Для большинства же такой дом уже сам по себе является мечтой, к которой нужно стремиться. Современный, стильный, удобный и очень красивый, он может запросто стать обложкой вашего рабочего стола!
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