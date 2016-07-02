10 сборных домов для быстрой стройки

Дома из SIP-панелей имеют огромный ряд преимуществ. Они позволяют решить многие вопросы молодой семьи – о бюджетности, размере, облике будущего дома. С домом из SIP-панелей вы можете получить свой дом «под ключ» в три-четыре раза быстрее, чем кирпичный или блочный, и все это с современной оригинальной планировкой и актуальным внешним видом.

Мы собрали для вас 10 сборных домов, больше половины которых спроектированы по технологии SIP-панелей. В конце этой Книги Идей вы также найдете потрясающий пример современного фахверка и модульный мини-дом.