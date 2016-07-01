Как выглядит дизайн квартиры в стиле шале? Есть ли в нем свои особенные правила, отличия от оформления загородного дома? Конечно же, есть! Потрясающий вариант стиля шале в апартаментах представляет нам студия VON MANN ARCHITEKTUR GMBH, которая нашла золотую середину между модерном и альпийской хижиной!
Стиль шале используется в загородных домах в Альпах, где сами дома и называются «шале» (как «вилла»). Так, в горных регионах Франции, Италии и Швейцарии мы находим этот стиль потрясающим и, что самое интересно, абсолютно аутентичным (другого такого вы не найдете нигде в мире, лишь копии).
В этой статье мы поэтапно разберем, как привнести атмосферу шале в дизайн квартиры, если вы особенно любите данный стиль.
Дизайн ванной комнаты в стиле шале достаточно прост. Вам понадобится керамическая плитка под камень и под древесину, которые вы сможете скомбинировать на стенах и полу. Также очень популярны вариации со штукатуркой и покраской стен в белый цвет, без керамической плитки. Очень красиво смотрятся, как на фотографии выше, гипсокартонные ниши для декора, ванные чаши, утопленные в ниши, оформленные «под дерево», деревянные окна и пара маленьких декоративных балок на потолке.
Конечно же, в обычной квартире полностью скопировать стиль шале бывает достаточно сложно, ведь огромную роль здесь играют панорамное остекление, деревянные потолочные балки и наличие камина. Также важен и вид из окна – в оригинале это горы, зеленые альпийские долины, городки в стиле шале, а у самого дома есть большие балкончики с нескольких сторон гостиной.
Тем не менее, кофейно-белая, шоколадно-красная или бежево-белая цветовые гаммы помогут вам настроить дизайн гостиной и в квартире на нужный лад. Используйте ламинат, имитирующий массив древесины, добавьте биокамин, деревянные окна и пару потолочных балок для декора. Нужное настроение можно привнести с помощью фото-постеров или картин с изображениями гор, альпийских пейзажей, домиков в стиле шале.
Чтобы оформить кухню и столовую в стиле шале, вам понадобится золотое трио – плитка под камень или дерево, гарнитур, будто созданный из массива, и большой деревянный стол на 6-8 персон!
Такая кухня может стать пределом ваших мечтаний, ведь в ней есть все технологичные новинки, она брендовая, но создана в стиле шале специально для подобных интерьеров. У многих французских и швейцарских фирм есть подобные образцы.
Плитка под камень (или дерево) в таком интерьере практически обязательна. Поможет и большой деревянный стол, позволяющий создать атмосферную столовую, и деревянные окна.
Современные шале используются мебель как в стиле рустик, так и в стиле арабского патио. Важнее здесь – отделка, деревянное мощение для террасы, деревянные окна, видимые кронштейны или подшивка скосов кровли деревом.
Кофейная цветовая гамма – лучший вариант для городской спальни в стиле шале. Вы можете использовать элегантный стиль мастер-сьют, капельку транситионала и даже английскую шотландку, но добавьте пару элементов в стиле рустик или фото-постер с альпийским пейзажем и она превратится в спальню в шале.
Этот потрясающий малоквартирный дом является примером того, как в Европе возрождаются в современном обличии, с новым зарядом вдохновения традиционные стили (такие, как шале)!
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