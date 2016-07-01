Как выглядит дизайн квартиры в стиле шале? Есть ли в нем свои особенные правила, отличия от оформления загородного дома? Конечно же, есть! Потрясающий вариант стиля шале в апартаментах представляет нам студия VON MANN ARCHITEKTUR GMBH, которая нашла золотую середину между модерном и альпийской хижиной!

Стиль шале используется в загородных домах в Альпах, где сами дома и называются «шале» (как «вилла»). Так, в горных регионах Франции, Италии и Швейцарии мы находим этот стиль потрясающим и, что самое интересно, абсолютно аутентичным (другого такого вы не найдете нигде в мире, лишь копии).

В этой статье мы поэтапно разберем, как привнести атмосферу шале в дизайн квартиры, если вы особенно любите данный стиль.