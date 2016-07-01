Загородный дом в стиле минимализм

Стильный гараж с двойной высотой потолков является не только местом для хранения мотоцикла! Специальная лестница ведет на второй этаж под крышей, где располагается прекрасное место для детских игр. Там же мы найдем около 16 кв. метров пространства, которое полностью отдано во владение ребенку.

Такой интересный проект дома с внутренним двориком и мощеной площадкой, вокруг которых расположены комнаты, более типичен для восточной, чем для европейской культуры. Тем не менее, она является очень интересным вариантом для семьи, которая хочет не просто построить дом, стоящий особняком на новом участке, но дом, который будет жить в гармонии с окружающей средой, сливаясь с ней.

Кроме того, внутренние дворики идеальны для семей с детьми. На них дети точно будут в безопасности, с него нельзя просто взять и выйти на дорогу без ключа, да и окна кухни и гостиной часто выходят именно сюда, чтобы ребенок всегда был под присмотром, но при этом играл на свежем воздухе.

Традиции множества деревянных террас и зеленых внутренних двориков позволяют растить детей в теплое время года в полном единении с природой даже в обычном коттеджном поселке. А двери-слайдеры помогают объединить эти зоны с гостиной, что тоже очень удобно.

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