Загородный дом в стиле минимализм

Этот очень интересный дом с улицы практически не заметен, зато внутри и на внутреннем дворике он выглядит бесподобно! Реализованный бюро Kuboe Architect and Association, он является прекрасным примером азиатской современной люксовой архитектуры. Давайте посмотрим, как она выглядит!
В Азии традиции в архитектуре и дизайне интерьера очень сильны. Здесь до сих пор используются матрасы-татами в спальне вместо кроватей и не во всех домах есть европейские диваны. Но по-прежнему присутствует отдельная чайная комната и двери-слайдеры из рисовой бумаги.
Современные проекты пытаются найти золотую середину между традициями и инновациями и в этом конкретном случае можно смело сказать, что архитекторы добились желаемого.
Заходя за перегородку, мы попадаем в волшебный мир азиатского минимализма. Здесь деревянные террасы, двери-слайдеры, деревянная отделка интерьеров и экологичный подход смешиваются со строгими линиями современной архитектуры и новейшими системами остекления.
Со стороны улицы этот очень привлекательный семейный дом выглядит слегка урбанистично. Все дело в том, что такой фасад стоит на страже приватности обитателей и создает привлекательную атмосферу для отдыха.
За серой бетонной перегородкой находится внутренний дворик, который вы еще не раз увидите на фотографиях ниже.
Отсюда мы видим интерьер гаража с мотоциклом. Спальни находятся справа от него. На переднем плане нас ждет гостиная, за кадром остались ванные комнаты, кухня и столовая.
Маленькая детская игровая комната имеет идеальный вид и выход на зеленый внутренний дворик. Здесь ребенку легко и весело играть как зимой, так и летом! Детская разделена на две комнаты, что очень удобно для организации места для игры и письменной работы. Обе комнаты имеют площадь около 8 кв. метров. Детская спальня находится в другой части дома, возле спальни родителей.
Спальня родителей располагается с другой стороны от гостиной и имеет выход на мощеную площадку, которая выглядит симметричной внутреннему дворику. Здесь мы найдем встроенные гардеробы, матрасы-татами вместо кроватей и те самые двери-слайдеры из рисовой бумаги.
Стильный гараж с двойной высотой потолков является не только местом для хранения мотоцикла! Специальная лестница ведет на второй этаж под крышей, где располагается прекрасное место для детских игр. Там же мы найдем около 16 кв. метров пространства, которое полностью отдано во владение ребенку.
Такой интересный проект дома с внутренним двориком и мощеной площадкой, вокруг которых расположены комнаты, более типичен для восточной, чем для европейской культуры. Тем не менее, она является очень интересным вариантом для семьи, которая хочет не просто построить дом, стоящий особняком на новом участке, но дом, который будет жить в гармонии с окружающей средой, сливаясь с ней.
Кроме того, внутренние дворики идеальны для семей с детьми. На них дети точно будут в безопасности, с него нельзя просто взять и выйти на дорогу без ключа, да и окна кухни и гостиной часто выходят именно сюда, чтобы ребенок всегда был под присмотром, но при этом играл на свежем воздухе.
Традиции множества деревянных террас и зеленых внутренних двориков позволяют растить детей в теплое время года в полном единении с природой даже в обычном коттеджном поселке. А двери-слайдеры помогают объединить эти зоны с гостиной, что тоже очень удобно.
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