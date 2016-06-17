Неординарный дом у моря

Специалисты продолжают нас удивлять некоторыми своими творениями, к которым относится и этот великолепный пляжный дом. Он расположен в потрясающем месте, он красив и наполнен роскошью и всем необходимым для релаксации. Сейчас вы сами в этом убедитесь!

Жилые помещения расположены на 1 этаже, где есть большое окно, позволяющее любоваться потрясающим видом побережья Корнуолла и моря. Застекленный балкон, который простирается от жилой зоны, ориентирован на то, чтобы смотреть на все красоты и встречать утро с чашечкой кофе.

Достаточно разговоров, давайте посмотрим!