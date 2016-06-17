Неординарный дом у моря

Специалисты продолжают нас удивлять некоторыми своими творениями, к которым относится и этот великолепный пляжный дом. Он расположен в потрясающем месте, он красив и наполнен роскошью и всем необходимым для релаксации. Сейчас вы сами в этом убедитесь!
Жилые помещения расположены на 1 этаже, где есть большое окно, позволяющее любоваться потрясающим видом побережья Корнуолла и моря. Застекленный балкон, который простирается от жилой зоны, ориентирован на то, чтобы смотреть на все красоты и встречать утро с чашечкой кофе.
Достаточно разговоров, давайте посмотрим!
Этот дом однозначно выделяется на фоне других зданий. Его невероятный фасад дает понять об уровне качества и роскоши, которую мы увидим внутри. Белые наружные стены, серые сланцевые плитки и выделяющееся остекление – все это способствует невероятному внешнему виду дома, который достоин того, чтобы его осмотрели внутри.
Если вы хотите иметь роскошный дом, то все ваши задумки и планы должны быть воплощены в полной мере. Большое окно позволяет солнечному свету полностью заполнить пространство. Также стоит отметить рабочую поверхность из мрамора и стильную стеклянную подставку. Все это является не только функциональными элементами, но и украшением интерьера. Такая кухня является мечтой многих.
Теперь переходим от удивительной кухни к прекрасной открытой планировке на 1 этаже, которая изящно охватывает не только кухню, но и столовую, а также 2 уютные секции гостиной.
Эклектичный декор действительно помогает оживить помещение, но внимание еще больше привлекает большое окно. Оно обеспечивает несравненный вид и поток естественного освещения.
Можете ли вы себе представить, как сказочно это должно быть – расслабиться и отдохнуть в этой прохладной, спокойной спальне после трудного дня на работе? Мы мечтаем о чем – то вроде этого, так как эта комната просто прекрасна. При наличии открытой планировки в доме небольшой площади для спальни будет вполне достаточно.
Многие из нас могут считать ванную чисто функциональной комнатой, где мы совершаем ежедневный уход за собой, но это пространство также должно быть приспособлено для релаксационной атмосферы, способствовать расслаблению.
Этот огромный душ совершенно удивителен, а контраст материалов в этом пространстве просто поразителен. Помещение имеет вид высокого класса, выглядит роскошно и свежо. Мы не думаем, что вам захочется поскорее выйти из такой ванной.
В доме есть все, он выглядит удивительно, нет ничего, что хотелось бы улучшить или изменить. Также мы видим здесь восхитительный маленький флигель в комплекте с террасой, которая идеально подходит для свежего воздуха. Любители серфинга оценят это, так как предлагается идеальное место для хранения досок и оборудования в пределах легкой досягаемости. Мы по-настоящему поражены тем, что было включено в этот дом, учитывая, что на этом месте раньше было разрушенное бунгало.