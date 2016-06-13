Старинный особняк, который полон сюрпризов

Проекты по реконструкции старинных особняков всегда представляют и особый интерес, и ряд связанных с нестандартностью строений сложностей. Перед архитекторами стоит непростая задача сохранить настроение и самобытность дома, освежив обстановку технологическими новшествами. Специалисты Raeto Studer Architekten преобразили видавший виды дом в Мюнхене в ультрасовременное пространство, подчеркнув в стиле его давнишнее происхождение, сделали акцент на аутентичной форме крыши и контрасте инновационных и традиционных материалов.
С чисто немецкой пунктуальностью в проекте этого дома даже после капитальной перестройки сохранены главные черты старинного облика: традиционная
бюргерская крыша с керамической черепицей, белые стены и даже деревянные ставни на окнах. И что не менее интересно, в эту же солидную композицию прекрасно вписались и широчайшие панорамы окон на первом этаже, и эксцентричная открытая веранда на далеко выступающей над крыльцом бетонной плите.
За белым фасадом высокого дома скрывается пышный зеленый сад и даже грядки с овощами. Здесь традиционность восторжествовала над современным минимализмом, что можно сказать, пошло на пользу и участку, и жильцам дома. Со стороны сада дом выглядит как пасторальная картинка, что идеально гармонирует с хозяйственными постройками, грунтовыми садовыми дорожками и шпалерами на грядках.
Первый этаж дома открывается перед нами неожиданно просторным, открытым интерьером без каких-либо преград для солнечных лучей, пронизывающих это светлое помещение. Панорама окон открывается на юго-западную сторону, но от летней жары их защищает широкая поверхность навеса над крыльцом.
Белые V-образные колонны вдоль окна подчеркивают невесомость стеклянной стены. Лаконичная кухонная зона, выполненная в темном графитовом цвете, подчеркивает белоснежную свежесть стен.
На втором этаже дома расположены спальни, гардеробная и ванные комнаты. Особый интерес в этом пространстве представляет собой решение открытой планировки: комнаты соединены с ванной. Зона с душевой кабиной и ванной расположена в угловой части помещения, визуально отделена белым кубом гардеробной, но пространство комнаты дизайнеры решили оставить объединенным, легким и светлым.
Из помещений второго этажа открывается великолепный вид на окрестности и выход на просторный балкон с летней верандой. Кроме того, на балкон можно попасть и сразу с первого этажа, так что эта широкая площадка может стать излюбленным местом сбора всей семьи и гостей. Ограждение балкона сконструировано весьма нетрадиционно - в виде вертикальных стержней, укрепленных в бетонной плите.
Игра света и цвета в этом проекте имеет весомое значение. С помощью подчеркнуто белоснежных стен и потоков естественного освещения панорамных окон от пола до потолка подчеркивается открытость и простор комнат. Темный, глубокий тон пола и его фактура еще контрастнее выделяют белизну стен и убирают ощущение стерильности в интерьере, оживляют его цветом и природной аутентичностью древесины.