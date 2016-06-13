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Старинный особняк, который полон сюрпризов

Перла Вереника Перла Вереника
Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Вилла
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Проекты по реконструкции старинных особняков всегда представляют и особый интерес, и ряд связанных с нестандартностью строений сложностей. Перед архитекторами стоит непростая задача сохранить настроение и самобытность дома, освежив обстановку технологическими новшествами. Специалисты Raeto Studer Architekten преобразили видавший виды дом в Мюнхене в ультрасовременное пространство, подчеркнув в стиле его давнишнее происхождение, сделали акцент на аутентичной форме крыши и контрасте инновационных и традиционных материалов.

Лицом на юго-запад

Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Вилла
raeto studer architekten

raeto studer architekten
raeto studer architekten
raeto studer architekten

С чисто немецкой пунктуальностью в проекте этого дома даже после капитальной перестройки сохранены главные черты старинного облика: традиционная бюргерская крыша с керамической черепицей, белые стены и даже деревянные ставни на окнах. И что не менее интересно, в эту же солидную композицию прекрасно вписались и широчайшие панорамы окон на первом этаже, и эксцентричная открытая веранда на далеко выступающей над крыльцом бетонной плите.

Активно используем каждый метр в саду

Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Вилла
raeto studer architekten

raeto studer architekten
raeto studer architekten
raeto studer architekten

За белым фасадом высокого дома скрывается пышный зеленый сад и даже грядки с овощами. Здесь  традиционность восторжествовала над современным минимализмом, что можно сказать, пошло на пользу и участку, и жильцам дома. Со стороны сада дом выглядит как пасторальная картинка, что идеально гармонирует с хозяйственными постройками, грунтовыми садовыми дорожками и шпалерами на грядках. 

Пространство внутри дома

Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
raeto studer architekten

raeto studer architekten
raeto studer architekten
raeto studer architekten

Первый этаж дома открывается перед нами неожиданно просторным, открытым интерьером без каких-либо преград для солнечных лучей, пронизывающих это светлое помещение. Панорама окон открывается на юго-западную сторону, но от летней жары их защищает широкая поверхность навеса  над крыльцом.

Белые V-образные колонны вдоль окна подчеркивают невесомость стеклянной стены. Лаконичная кухонная зона, выполненная в темном графитовом цвете, подчеркивает белоснежную свежесть стен. 

Второй этаж: спальни и ванные

Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Рабочий кабинет в стиле модерн
raeto studer architekten

raeto studer architekten
raeto studer architekten
raeto studer architekten

На втором этаже дома расположены спальни, гардеробная и ванные комнаты. Особый интерес в этом пространстве представляет собой решение открытой планировки: комнаты соединены с ванной. Зона с душевой кабиной и ванной расположена в угловой части помещения, визуально отделена белым кубом гардеробной, но пространство комнаты дизайнеры решили оставить объединенным, легким и светлым.

Из помещений второго этажа открывается великолепный вид на окрестности и выход на просторный балкон с летней верандой. Кроме того, на балкон можно попасть и сразу с первого этажа, так что эта широкая площадка может стать излюбленным местом сбора всей семьи и гостей. Ограждение балкона сконструировано весьма нетрадиционно  - в виде вертикальных стержней, укрепленных в бетонной плите.

Свет и цвет

Wohnhaus Münchenstein, raeto studer architekten raeto studer architekten Окна и двери в стиле модерн
raeto studer architekten

raeto studer architekten
raeto studer architekten
raeto studer architekten

Игра света и цвета в этом проекте имеет весомое значение. С помощью подчеркнуто белоснежных стен и потоков естественного освещения панорамных окон от пола до потолка подчеркивается открытость и простор комнат. Темный, глубокий тон пола и его фактура еще контрастнее выделяют белизну стен и убирают ощущение стерильности в интерьере, оживляют его цветом и природной аутентичностью древесины.

Невидимый дом с интерьерами кантри
Открытая ванная или открытый балкон - что вас более впечатлило?

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