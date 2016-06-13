Старинный особняк, который полон сюрпризов

На втором этаже дома расположены спальни, гардеробная и ванные комнаты. Особый интерес в этом пространстве представляет собой решение открытой планировки: комнаты соединены с ванной. Зона с душевой кабиной и ванной расположена в угловой части помещения, визуально отделена белым кубом гардеробной, но пространство комнаты дизайнеры решили оставить объединенным, легким и светлым.

Из помещений второго этажа открывается великолепный вид на окрестности и выход на просторный балкон с летней верандой. Кроме того, на балкон можно попасть и сразу с первого этажа, так что эта широкая площадка может стать излюбленным местом сбора всей семьи и гостей. Ограждение балкона сконструировано весьма нетрадиционно - в виде вертикальных стержней, укрепленных в бетонной плите.