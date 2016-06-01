Современный многоуровневый дом

Не только создателям советских
хрущевок приходилось решать задачи уместить все на 3 метрах. Размер и расположение участка для строительства ограничили площадку дома дл 136 квадратных метров, высоту строения – до 8 метров, форма крыши нужна была с углом скатов не менее 37 градусов. Кроме этого, проект дома должен был представлять собой соединение трех самостоятельных жилищных единиц, быть и просторным, и функциональным. И нужно сказать, архитекторы австрийской компании X42 ARCHITEKTUR ZT GMBH не только с честью справились с таким сложным заданием, но и получили за этот проект престижную профессиональную награду Goldene Kelle 2013.
Полная противоположность глухому и строгому фасаду дома с уличной стороны – многоступенчатая архитектура задней части строения, обильно пронизанная стеклянными панелями огромных окон. Левый угол дома полностью прозрачен, лишь черная балка задает вертикаль и скрепляет конструкцию. Длинные выступы открытых балконов с террасами легко парят в воздухе, затеняя окна от излишне ярких солнечных лучей и защищая летнюю веранду от дождя.
Верхний ярус дома по-максимуму использует возможность объединения внутреннего и внешнего пространства: своды крыши с окнами, стеклянная стена между комнатой и балконом, летняя веранда словно палуба морской яхты. И не забывайте – все это великолепие находится с тыльной части дома, а значит здесь гарантированы тишина и спокойное уединение от суеты города.
С фронтальной части здания этот проект интригует нас своим закрытым видом и широкими горизонтальными прорезями окон. Белый куб подчеркнуто минималистичен и строг. Лишь застекленная прихожая дает легкий намек на то, какие панорамные балконы и живописные террасы скрываются за этим ледяным айсбергом.
Гармония открытых пространств сохраняется и в интерьерах каждого этажа. Ключевым звеном, связывающим все комнаты служат открытые гостиные, столько же лаконичные и стильные, как архитектура дома. Вокруг этого просторного центра нанизываются остальные функциональные зоны: холл, гостиная, столовая, кабинет.
Неповторимую свежесть минималистичному интерьеру придает потрясающий вид из панорамных окон. Посмотрите внимательно – лишь небольшие части долгой стены занимают белые глухие поверхности, а остальная часть отдана сплошному панорамному остеклению. Визуально поднимает потолок продолжение вертикали окон на пологой крыше, открывая синеву неба над головой. А те самые загадочные окна-прорези на фронтальном фасаде образуют в комнате стену, парящую в невесомости: на уровне пола и под потолком расположены стеклянные полосы окон.