Современный многоуровневый дом

Не только создателям советских хрущевок приходилось решать задачи уместить все на 3 метрах. Размер и расположение участка для строительства ограничили площадку дома дл 136 квадратных метров, высоту строения – до 8 метров, форма крыши нужна была с углом скатов не менее 37 градусов. Кроме этого, проект дома должен был представлять собой соединение трех самостоятельных жилищных единиц, быть и просторным, и функциональным. И нужно сказать, архитекторы австрийской компании X42 ARCHITEKTUR ZT GMBH не только с честью справились с таким сложным заданием, но и получили за этот проект престижную профессиональную награду Goldene Kelle 2013.