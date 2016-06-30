Современный коттедж c потрясающей террасой

Красивый коттедж в стиле кантри в этой статье порадует вас традиционным обликом и решениями, доступными для простого ремонта и строительства. Студия TULYA EVLERI реализовала данный проект дома на два хозяина в контексте современного коттеджного поселка, что выглядит очень привлекательно для семей с маленькими детьми. Так, каждый дом получает большой участок, экономию на отоплении благодаря общей стене и красивый внешний вид.

Реализован данный проект в Турции и является одним из многих удачных проектов данной студии. Он представляет собой коттедж, который здесь чаще всего называют «дюплексом», с 3 или 4 спальнями, большой гостиной и кухней-столовой. Кроме того, при каждом доме есть терраса на заднем дворике с высокими потолками и прекрасным видом на сад, а на цоколе располагается хамам, кладовая, гардеробная для сезонной одежды и топочная.