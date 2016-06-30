Современный коттедж c потрясающей террасой

Красивый коттедж в стиле кантри в этой статье порадует вас традиционным обликом и решениями, доступными для простого ремонта и строительства. Студия TULYA EVLERI реализовала данный проект дома на два хозяина в контексте современного коттеджного поселка, что выглядит очень привлекательно для семей с маленькими детьми. Так, каждый дом получает большой участок, экономию на отоплении благодаря общей стене и красивый внешний вид.
Реализован данный проект в Турции и является одним из многих удачных проектов данной студии. Он представляет собой коттедж, который здесь чаще всего называют «дюплексом», с 3 или 4 спальнями, большой гостиной и кухней-столовой. Кроме того, при каждом доме есть терраса на заднем дворике с высокими потолками и прекрасным видом на сад, а на цоколе располагается хамам, кладовая, гардеробная для сезонной одежды и топочная.
Чтобы скопировать этот столь удачный проект, стоит объединить облик кантри и шале. В Турции – это вовсе не эклектичная смесь, а копирование традиционного турецкого стиля в архитектуре частных вилл, который в данной стране очень старательно сохраняется новым поколением архитекторов.
В основе лежит цветовая гамма из темного, будто шоколадного дерева, красивые многоярусные черепичные крыши, деревянные веранды с отделкой, каменное основание, деревянные окна. Такие дома в оригинале расположены по всей стране и, как практически любой национальный стиль, заметно устарели. Новые вариации предусматривают просторные салоны (гостиные), шикарные современные кухни и практичную отделку, а не деревянные полы и узорные потолки.
В Турции гостиную чаще всего называют салоном. В ней принимают гостей, смотрят TV, общаются с семьей. Салон обустроен так, чтобы в нем легко было принять гостей – меньше двух диванов вы здесь точно не найдете. А в этом их даже три – два для зоны TV и еще один для камина.
Приятной деталью является наличие небольшого подиума, который позволил создать салон в нише, чуть ниже основной части здания. Такой подход отлично зарекомендовал себя на рельефных участках.
В турецком салоне вы найдете и столовую, чаще всего рассчитанную на 6-8 персон. Она расположена в самой освещенной зоне с хорошим видом из окна. В дополнение к столовой группе здесь – буфет и консольный столик с зоной бара и памятными фотографиями семьи.
Практичная отделка салона подразумевает современный ламинат и штукатурку стен с покраской в белый цвет. Также предусмотрен подвесной потолок со встроенной подсветкой и красивая гипсовая отделка каминного портала.
Практически во всех новых турецких домах мы найдем и двери-слайдеры с выходом на террасу, балкон или со стеклянными экранами безопасности, если комната находится не на первом этаже.
Двери-слайдеры прекрасно зарекомендовали себя в Турции как практичный и очень удобный способ создания панорамного остекления. Здесь они стоят недорого, служат долго, красиво выглядят и легко монтируются даже в уже готовый интерьер.
Шикарная кухня европейского формата с кухонным островом и отдельной столовой группой смотрится в этом доме просто потрясающе. Находясь рядом с салоном, она является при этом и автономной частью дома.
Гарнитуры в стиле модерн – самые популярные в Турции на сегодняшний день. Их практичности и лаконичности может позавидовать любая кухня. Так же, как и кухонный остров с барной стойкой, модули для встраиваемой духовки и микроволновки и зеркальные дверцы холодильника, данный тренд можно увидеть во многих современных турецких домах.
На средиземноморском побережье Турции очень мягкий климат, но вовсе не по всей стране. В Стамбуле, а иногда даже и в солнечной Анталии зимой идет снег. Отопление в двух главных городах страны есть во всех домах, тогда как в таких регионах, как Мугла (Мармарис, Бодрум) может заменяться кондиционером с подогревом.
На мансардном (втором) этаже мы найдем 3 спальни с ванными комнатами и традиционным внешним обликом. Красивые окна на крыше смотрятся прекрасно и днем, и ночью.
В Турции очень популярен и вариант изголовий кровати, которые монтируются прямо на стену и является отдельными от самой кровати. Таким образом, изголовье легко заменить на новое.
Встроенный гардероб от пола до потолка в главной спальне смотрится шикарно и оформлен в минималистичном стиле.
На большой терраса при салоне мы найдем стильную столовую в стиле кантри для друзей и всей семьи!
Так выглядят дюплексы со стороны, где видно обе части. Ровно посередине они делятся на два хозяина.
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