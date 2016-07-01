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​9 современных проектов домов из бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
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Для начала давайте разберемся, что такое дом из бруса и чем он отличается от деревянного дома из сруба. Дом из бруса создается по сборной технологии – каждый брус имеет пазы, позволяющие состыковать элементы в идеально практичной и прочной манере. Бывают различные типы бруса, чаще всего на вид их может отличить только профессионал. Внешне сильно отличаются брус и бревно: один прямоугольный, другой – круглый.

Строганый брус – прямоугольный брус с практически ровным вертикальным боком. Клееный брус бывает горизонтальный и вертикальный, в зависимости от того, как внутри расположены склеенные части.  Оцилиндрованное бревно – массив бревна с пазами. Клееное бревно – это бревно, состоящее из нескольких частей.

Строительство дома из бруса – хорошая идея для тех, кто любит интерьеры, полные деревянных элементов. Очень важно понимать, что интерьер в современном стиле потребует гораздо больших затрат на специальную штукатурку, чтобы скрыть брус, что нужно учитывать при составлении сметы на строительство.

​Проект дома из клееного бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Клееный брус дороже строганого, но многие специалисты говорят о его даже большей практичности. Кроме того, он не подвержен деформации, не усыхает и не разбухает, что позволяет назвать его самым практичным решением.

​Проект дома из строганого бруса

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Дома в стиле кантри
Marina Pennie Design&amp;Art

Деревянный дом Хонка в г.Пермь

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Этот красивый коттедж расположен в живописном месте и специально покрыт лаком для придания древесине медового оттенка. Цоколь оформлен декоративным камнем, а кровля имеет подшивку снизу натуральной древесиной.

Строганый брус дешевле клееного, но зато представляет собой массив древесины. С ним вы точно будете уверены в том, что живете в настоящем традиционном деревянном доме.

​Проект дома из профилированного бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Профилированный брус дешевле клееного и строганого, удобен в кладке и не требует подгонки на месте, что позволяет построить дом быстрее и легче. Такой дом имеет усадку, которая длится около 6-12 месяцев (дольше, если дома построены летом). Сам дом строится примерно за 2-3 месяца «под ключ».

​Проект дома шале из бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Этот стильный вариант дома в стиле шале с шикарной двусветной гостиной, террасами и бассейном отлично подойдет для стандартного участка в коттеджном поселке! Дома из бруса славятся своей атмосферностью и украшают любое место на земле!

​Проект пляжного дома из бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Стиль коастал, основанный на бело-голубой цветовой гамме, атмосферных белых занавесках, развевающихся от бриза, и множестве балкончиков, с которых видно море или океан, отлично подходит для дома из бруса!

​Проект ранчо из бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ранчо представляют собой одноэтажные вытянутые дома, иногда с двусветной гостиной, как в данном проекте. Они выглядят, как шикарные фермерские особняки, расположенные в живописных местах, и в оригинале являются главным домом большого хозяйства.

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​Деревенский домик из бруса

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Новое поколение деревенских домиков тоже часто строится из бруса. Расположенные на природе, в сельской местности, они смотрятся очень красиво на фоне собственного сада.

​Современная вилла из бруса

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Шикарные виллы, люксовые дома и особняки также могут быть построены из бруса. Здесь важную роль играет выбранный стиль – шале, американский или любой другой, который определяет атмосферу проекта, цветовую гамму и дизайн интерьера.

​Скандинавский дом из бруса

Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Дом в Конаково

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

В Скандинавии, на севере РФ и в Прибалтике становятся все более и более популярны дома из бруса в скандинавском стиле. Здесь обычно используются нейтральные, светлые цветовые гаммы, лаконичные приемы декора. Так дом получается очень стильным и аккуратным, белым, голубым, серым или бежевым, отлично гармонирующим с окружающей природой.

Скандинавский стиль чаще всего лучше всех подходит для строительства стандартного коттеджа на одну семью для коттежного поселка.

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