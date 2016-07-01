​9 современных проектов домов из бруса

Для начала давайте разберемся, что такое дом из бруса и чем он отличается от деревянного дома из сруба. Дом из бруса создается по сборной технологии – каждый брус имеет пазы, позволяющие состыковать элементы в идеально практичной и прочной манере. Бывают различные типы бруса, чаще всего на вид их может отличить только профессионал. Внешне сильно отличаются брус и бревно: один прямоугольный, другой – круглый.
Строганый брус – прямоугольный брус с практически ровным вертикальным боком. Клееный брус бывает горизонтальный и вертикальный, в зависимости от того, как внутри расположены склеенные части. Оцилиндрованное бревно – массив бревна с пазами. Клееное бревно – это бревно, состоящее из нескольких частей.
Строительство дома из бруса – хорошая идея для тех, кто любит интерьеры, полные деревянных элементов. Очень важно понимать, что интерьер в современном стиле потребует гораздо больших затрат на специальную штукатурку, чтобы скрыть брус, что нужно учитывать при составлении сметы на строительство.
Клееный брус дороже строганого, но многие специалисты говорят о его даже большей практичности. Кроме того, он не подвержен деформации, не усыхает и не разбухает, что позволяет назвать его самым практичным решением.
Этот красивый коттедж расположен в живописном месте и специально покрыт лаком для придания древесине медового оттенка. Цоколь оформлен декоративным камнем, а кровля имеет подшивку снизу натуральной древесиной.
Строганый брус дешевле клееного, но зато представляет собой массив древесины. С ним вы точно будете уверены в том, что живете в настоящем традиционном деревянном доме.
Профилированный брус дешевле клееного и строганого, удобен в кладке и не требует подгонки на месте, что позволяет построить дом быстрее и легче. Такой дом имеет усадку, которая длится около 6-12 месяцев (дольше, если дома построены летом). Сам дом строится примерно за 2-3 месяца «под ключ».
Этот стильный вариант дома в стиле шале с шикарной двусветной гостиной, террасами и бассейном отлично подойдет для стандартного участка в коттеджном поселке! Дома из бруса славятся своей атмосферностью и украшают любое место на земле!
Стиль коастал, основанный на бело-голубой цветовой гамме, атмосферных белых занавесках, развевающихся от бриза, и множестве балкончиков, с которых видно море или океан, отлично подходит для дома из бруса!
Ранчо представляют собой одноэтажные вытянутые дома, иногда с двусветной гостиной, как в данном проекте. Они выглядят, как шикарные фермерские особняки, расположенные в живописных местах, и в оригинале являются главным домом большого хозяйства.
Новое поколение деревенских домиков тоже часто строится из бруса. Расположенные на природе, в сельской местности, они смотрятся очень красиво на фоне собственного сада.
Шикарные виллы, люксовые дома и особняки также могут быть построены из бруса. Здесь важную роль играет выбранный стиль – шале, американский или любой другой, который определяет атмосферу проекта, цветовую гамму и дизайн интерьера.
В Скандинавии, на севере РФ и в Прибалтике становятся все более и более популярны дома из бруса в скандинавском стиле. Здесь обычно используются нейтральные, светлые цветовые гаммы, лаконичные приемы декора. Так дом получается очень стильным и аккуратным, белым, голубым, серым или бежевым, отлично гармонирующим с окружающей природой.
Скандинавский стиль чаще всего лучше всех подходит для строительства стандартного коттеджа на одну семью для коттежного поселка.
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