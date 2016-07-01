​9 современных проектов домов из бруса

Для начала давайте разберемся, что такое дом из бруса и чем он отличается от деревянного дома из сруба. Дом из бруса создается по сборной технологии – каждый брус имеет пазы, позволяющие состыковать элементы в идеально практичной и прочной манере. Бывают различные типы бруса, чаще всего на вид их может отличить только профессионал. Внешне сильно отличаются брус и бревно: один прямоугольный, другой – круглый.

Строганый брус – прямоугольный брус с практически ровным вертикальным боком. Клееный брус бывает горизонтальный и вертикальный, в зависимости от того, как внутри расположены склеенные части. Оцилиндрованное бревно – массив бревна с пазами. Клееное бревно – это бревно, состоящее из нескольких частей.

Строительство дома из бруса – хорошая идея для тех, кто любит интерьеры, полные деревянных элементов. Очень важно понимать, что интерьер в современном стиле потребует гораздо больших затрат на специальную штукатурку, чтобы скрыть брус, что нужно учитывать при составлении сметы на строительство.