Современные деревенские домики

В этой Книге Идей вас ждут проекты домов из бруса, фантастические мини-домики, технологичные новинки и просто традиционные дома в стиле кантри!

Если вы мечтаете о том, чтобы жить на природе в красивом доме, начинайте копить средства, найдите подходящее место и смелее – к воплощению вашей мечты!