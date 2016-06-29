Современные деревенские домики

В этой Книге Идей вас ждут проекты домов из бруса, фантастические мини-домики, технологичные новинки и просто традиционные дома в стиле кантри!
Если вы мечтаете о том, чтобы жить на природе в красивом доме, начинайте копить средства, найдите подходящее место и смелее – к воплощению вашей мечты!
Этот интересный проект дома из бруса отлично подойдет для сельской местности или вашей собственной маленькой фермы. Такой дом – удачный выбор для большой семьи, которая хочет иметь собственную шикарную веранду, на которой утром вы сможете выпить чаю, посмотреть на свои владения и просто порадоваться жизни.
Стиль шале очень популярен в строительстве домов за чертой города. Сочетаясь с традиционной эстетикой и чаще всего реализованный на основе профилированного бруса, такой дом отлично подходит как для сезонного проживания, так и для семейного коттеджа.
Стиль шале можно копировать и самыми легкими способами, добавляя декоративные элементы в самые простые проекты. Именно поэтому, а еще из-за своей атмосферности он столь востребован.
Этот стильный дом имеет все шансы быть названным лучшим вариантом для жизни в деревне! Он практичен, современен, именно красивый вид на реку и остекление почти голливудского формата.
Выполненный в стиле минимализм, этот проект просто великолепен! Даже самый маленький домик может быть потрясающим, если его создали профессионалы на волне самых лучших трендов и новых технологий.
Деревенский домик из бруса может быть также выполнен и в стиле модерн – с современными окнами, лаконичными прямыми линиями, строгим дизайном. Такой домик будет смотреться более красиво с подходящим ландшафтным проектом в современном стиле.
Этот шикарный особняк с традиционной отделкой напоминает самые красивые стамбульские виллы, от которых захватывает дух. Кроме того, он выглядит идеально подходящим для того, чтобы быть построенным в умеренном климате – теплые оттенки, обилие камня и дерева смотрятся здесь просто шикарно.
Маленькая дача с панорамным остеклением от пола до потолка, полноценной кухней и шикарной террасой – отличный вариант для тех, кто не бежит за количеством квадратных метров, а предпочитает качество. Площадь этой дачи – около 25-30 кв. метров без террасы.
Если вы хотите просто и быстро начать жизнь нового уровня, подумайте о покупке дешевого участка в деревне и строительстве на нем такого мини-дома площадью около 50-60 кв. метров. Здесь у вас поместятся две-три спальни, кухня-гостиная, а сам дом будет стоить до 2 млн. рублей.
Этот красивый домик выполнен в пляжном стиле коастал и может стать идеальным проектом для дачи в деревне! В нем несколько спален, кухня-гостиная на первом этаже и два очень длинных балкона с прекрасными видами на окрестности. Расположив такое чудо у реки, озера или моря, вы получите настоящий курорт для всей семьи!
Если вы хотите построить свою дачу из профилированного бруса, мы советуем вам ознакомиться с расценками в местных магазинах и просчитать смету по конкретному проекту (стандартному, например, на 100 кв. метров дома). Затем вам стоит найти (например, на homify) фирму в своем регионе, которая занимается проектированием или строительством таких домов. Выбрав определенный проект или заказав его у архитектора, вы сможете уже через 3-4 месяца увидеть ваш дом возведенным на собственном участке! После недолгой усадки вы сможете въехать в него и наслаждаться жизнью!
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— Красивые проекты веранд для дома;