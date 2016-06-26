Современный домик в деревне

Как эволюционировали домики в деревне? Сегодня у нас есть возможность узнать это благодаря одному амбициозному и очень позитивному проекту! В нем есть современные технологии комфорта, панорамное остекление, очень практичная планировка и шикарная терраса с видом на любимый сад. Посмотрим, как это выглядит со всех сторон?

Архитектор Александр Жидков создавал этот проект на вдохновении простыми формами и функциональными пространствами. Стиль минимализм в данном случае приобрел легкий оттенок кантри благодаря использованию отделки на основе натуральной древесины. Так, этот проект можно назвать современным домиком в деревне, который очень вдохновляет!