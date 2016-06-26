Современный домик в деревне

Как эволюционировали домики в деревне? Сегодня у нас есть возможность узнать это благодаря одному амбициозному и очень позитивному проекту! В нем есть современные технологии комфорта, панорамное остекление, очень практичная планировка и шикарная терраса с видом на любимый сад. Посмотрим, как это выглядит со всех сторон?
Архитектор Александр Жидков создавал этот проект на вдохновении простыми формами и функциональными пространствами. Стиль минимализм в данном случае приобрел легкий оттенок кантри благодаря использованию отделки на основе натуральной древесины. Так, этот проект можно назвать современным домиком в деревне, который очень вдохновляет!
Как сделать жизнь в загородном доме такой же удобной, как в отельном пентхаусе? Архитектор Жидков знает, как именно этого можно добиться! Используйте большие пространства, четко спланированное расположение каждого элемента, гармоничные плавные переходы, высокие потолки и большие окна. Не забудьте про качественную отделку, брендовую мебель, эстетичное наполнение декором и такие «мелочи», как современная система отопления и кондиционирования.
Если вам нравятся такие проекты, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к портфолио автора и посмотреть, на что еще способен стиль минимализм, а также современная частная архитектура, главные принципы которой – функциональность и вдохновляющий дизайн.
В этом проекте приватная и общественная зоны находятся в разных частях здания. Общественная имеет пейзажный вид из окна на сад и реку, а приватная – на березовую рощу и собственный участок. С приватной стороны мы найдем еще одну семейную террасу при спальне и детской комнате – здесь стоит мебель для тихого отдыха, телескоп, расположена клумба для декоративных посадок.
Остекление от пола до потолка в каждой комнате проекта – важная составляющая его эффектного внешнего вида и красивых интерьеров. Если панорамный вид открывает вам перспективу, то высокие окна позволяют добавить не только ощущения простора, но и залить комнаты солнечным светом особенно эстетичным образом. И конечно же, остекление от пола до потолка в детской всегда очень позитивно сказывается на детях – ощущение простора, близости к природе и ее красоте в такой комнате присутствует всегда.
Дом проектировался для реализации в Харькове и полностью адаптирован под умеренный климат. Остекление, отопление – все рассчитано на зимы до -30, а в среднем – на -10 градусов. Такие зимы характерны для всего центрального региона России, включая Московскую область.
Удивительно прекрасно сочетается данный проект и с природой средней полосы. На визуализациях вы видите не тропики, красиво подающие проект, а самую привычную для большинства из нас картинку природы – луговые травы, обычные деревья, пожелтевшую листву, пасмурную погоду. Этот дом отлично вписывается в подобный пейзаж и станет прекрасным дополнением любого участка!
Удивительно, что стиль минимализм отлично подходит для умеренной полосы, где многие любят стиль рустик, кантри или прованс. Здесь минимализм раскрывается в полной мере, облагораживая все вокруг и становясь кристальным отражением природы. Отделка древесиной в данном случае является прекрасным ходом – натуральный оттенок прекрасно смотрится в дизайне фасада.
Планировка дома очень современна. Гостиная, столовая и кухня расположены в одном большом пространстве с двумя модулям остекления и выходом на террасу. Слева – кабинет, тоже с выходом на террасу и бесподобным видом на реку.
На другой стороне дома находятся приватные спальни и ванные комнаты, имеющие очень привлекательную атмосферу расположения недалеко от леса. Если река для общественных пространств вносит особую динамику, то лес для спален позволяет организовать прекрасный отдых и сон.
Интересные материалы для вас на homify:
— Дом будущего: 50 квадратных метров на одного;