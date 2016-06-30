10 фантастических палисадников

Эта потрясающая идея позволит сделать любой, даже самый маленький и непримечательный на вид палисадник, волшебно красивым! Используйте небольшой склон для того, чтобы расположить кустарники, добавьте подсветку в нужном вам оттенке и освойте стрижку, которая не так уж сложна, как кажется на первый взгляд.

Такую клумбу можно разместить как возле двери, так и создать оформление дорожки, ведущей к дому, или использовать ее вдоль забора с одной или двух сторон. Два или четыре таких кустика слева и справа от парадной двери тоже будут выглядеть вполне достойно.