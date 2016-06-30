10 фантастических палисадников

Шикарные, необыкновенные, футуристичные… Такими могут быть не только дома, но и палисадники! Стремительно развивающийся ландшафтный дизайн радует нас вертикальными садами, потрясающей подсветкой, автоматическими системами полива и невероятным обликом!
Эта потрясающая идея позволит сделать любой, даже самый маленький и непримечательный на вид палисадник, волшебно красивым! Используйте небольшой склон для того, чтобы расположить кустарники, добавьте подсветку в нужном вам оттенке и освойте стрижку, которая не так уж сложна, как кажется на первый взгляд.
Такую клумбу можно разместить как возле двери, так и создать оформление дорожки, ведущей к дому, или использовать ее вдоль забора с одной или двух сторон. Два или четыре таких кустика слева и справа от парадной двери тоже будут выглядеть вполне достойно.
Шикарный палисадник может получиться и благодаря всего парочке хороших ландшафтных приемов. Здесь по палисаднику рассыпаны будто игрушечные шарообразные кустики, а круглые мощеные площадки составляют дорожку к дому. Также здесь мы найдем симметричные растения в кашпо у двери и деревья (пальмы), а зону автомобильной стоянки уравновешивают маленькие кустарники справа.
Удивительным решением для дизайна палисадника могут стать деревья или геометричные кустарники с четко очерченной формой и подсветкой снизу!
Городской стиль в дизайне палисадников достаточно прямолинеен. Большая часть земли здесь занята практичным мощением, которое, кстати, в 2-3 раза увеличивает возможности ваших детей с удобством играть на улице, а вам лично добавляет удобства парковки.
Палисадник в данном случае представлен парадными цветками в кашпо, которые обновляются каждый месяц – покупка уже цветущих растений экономит время и нервы и не требует большого труда. Так, в апреле вас встречают невероятно ароматные гиацинты, а осенью до декабря провожают сезон фиолетовые хризантемы.
Невероятно красивым ваш палисадник может сделать маленький водоем с подсветкой и дорожкой-мостиком через него. На самом деле под дорожкой может и не быть воды – два водоема по 4 кв. метра слева и справа от мощеной дорожки помогут создать правильный эффект!
Прекрасным вариантом для дизайна палисадника может стать стиль бразильяно. Копирующий блеск и глянец ар-деко, он позволяет реализовать идею маленького сада в компактной и очень эффектной манере. Дорожка оформляется «волнами» с помощью окрашенной гальки разных цветов, въезд на стоянку для автомобилей – бетонной плиткой, между которой видны полоски газонной стравы, а сама дорожка и крыльцо будто танцуют вальс в развевающемся платье.
Вертикальный сад, созданный на парадном фасаде, может удивительно оригинальным способом показать ваш стиль жизни и образ мыслей. Для организации такого вам понадобится конструкция с грунтом и сеткой, прочно прикрепленной к самому фасаду, и встроенная система полива. Заказать такой фасад (сплошной или частичный) можно у специализированной фирмы в вашем городе. Удивительно, но используемые растения чаще всего почти не требуют ухода.
Если вы еще на стадии проектирования дома вашей мечты, подумайте о необычном современном палисаднике в виде террасы. Такой палисадник приемлет отсутствие забора, т. е. терраса прекрасно обозревается с улицы, закрываемая лишь стрижеными кустарниками или деревьями. Организация такой открытой парадной гостиной позволяет сделать проект вашего дома по-настоящему обворожительным, как лучшие люксовые резиденции, которые мы показывали вам на homify.
Еще одно решение касается дизайна фасадов с вертикальным садом. Добавляя к нему подсветку и располагая растения в эффекте «зебры» или «омбре» по цвету, вы создаете настоящую оптическую иллюзию джунглей посреди пригорода!
На этой клумбе визуально четыре уровня! Один расположен на уровне дорожки, другой – на полметра выше, третий – еще на полметра выше, со свисающими из клумбы растениями, а четвертый создан высоким кустарником, создающим фокусную точку композиции. Все растения, как и ступени в этом палисаднике, имеют подсветку! Волшебно!
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— Проекты домов в американском стиле;