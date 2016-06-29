Современные проекты сборных домов из бревна

Проекты деревянных домов становятся все более технологичными и современными. На этот раз мы представляем вам сборные вариации из бревна от студии eb Massivhaus Deutschland.
Благодаря данной технологии брус складывается идеально ровно еще на заводе, а на участок только привозятся отдельные крупные модули. Данная компания строит дома в стиле рустик (исключительно из бревна) и в стиле шале (с первым «каменным» этажом). Среди их проектов – маленькие частные дачи, коттеджи, «альпийские» туристические поселки, люксовые виллы для туристов в стиле шале.
В этой статье мы покажем вам несколько домов с различными планировками и дизайном фасадов, а также интерьеры и рабочую фотографию с завода по их изготовлению.
В этом интересном проекте дома на последнем этаже находятся гостиная и кухня-столовая, а спальни с детскими – на втором, с балкончиком. Был выбран светлый тон бруса и отделка цоколя с помощью оливковой краски по штукатурке. Так, гостиная получила панорамные виды на лес, а спальни – комфортабельные условия.
Этот дом имеет гораздо большую площадь, но аналогичную планировку. Именно на втором этаже расположены общественные пространства гостиной, столовой и кухни, а на первом – спальни и детские с выходом на террасу.
Это маленькое шале имеет маленькие мансардные спальни на втором этаже, а также гостиную, кухню и столовую – на первом. Цокольный этаж занят хозяйственными и дополнительными помещениями.
Этот маленький домик из бревна с маленькими окнами является эволюцией старой-доброй избы. Он создан на заводе, привезен и установлен на уже подготовленный фундамент, а затем подключен ко всем коммуникациям.
В этом маленьком, но по-своему роскошном доме мы найдем шикарную гостиную в стиле шале на втором этаже, а также спальню и детскую комнату – на первом.
Данная визуализация показывает возможности создания альпийской деревни на основе сборных домиков в стиле шале.
В дизайне интерьеров современного шале используется керамическая плитка для фартука кухни, ламинат с системой «теплого пола», пластиковые окна «под дерево», но основа (стены из сруба) оставлена на виду.
Здесь есть кухня в стиле модерн, бытовая техника и электроника, все компоненты современной жизни, включая встроенные сливы в ванной комнате, современную систему отопления и другие прелести жизни в 21-ом веке.
На мансардных этажах данных проектов мы найдем скошенные потолки с видимым деревянным брусом и обшивкой. Они выглядят очень красиво как в спальнях, так и в гостиной комнате, в зависимости от планировки.
Остекление на мансардных этажах выдержано в стиле шале – здесь весь фронтон занят модулем остекления с дверью на балкон. Тем не менее, на полу мы найдем современный ламинат, в стенах – встроенные выключатели, розетки, встроенные в стену светильники и другие элементы современного интерьера.
Так выглядит гостиная, если она расположена на мансардном этаже под крышей. Здесь используется современная система остекления, дизайн интерьера в стиле модерн, а хорошо видимые деревянные части крыши добавляют особенный колорит.
Такой дом обязательно стоит обращать остекленным фронтоном в сторону пейзажного природного вида – леса, сада, озера.
В современном срубе ванная комната должна быть идеальной – с керамической плиткой, встроенными сливами для унитаза, раковины, душевой кабины, достаточно большая, с окном и встроенной подсветкой. Без этого сруб не является шале 21-ого века.
На этой фотографии мы видим процесс работы в специальном ангаре, под руководством главного архитектора.
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