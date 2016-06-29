Современные проекты сборных домов из бревна

Проекты деревянных домов становятся все более технологичными и современными. На этот раз мы представляем вам сборные вариации из бревна от студии eb Massivhaus Deutschland.

Благодаря данной технологии брус складывается идеально ровно еще на заводе, а на участок только привозятся отдельные крупные модули. Данная компания строит дома в стиле рустик (исключительно из бревна) и в стиле шале (с первым «каменным» этажом). Среди их проектов – маленькие частные дачи, коттеджи, «альпийские» туристические поселки, люксовые виллы для туристов в стиле шале.

В этой статье мы покажем вам несколько домов с различными планировками и дизайном фасадов, а также интерьеры и рабочую фотографию с завода по их изготовлению.