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Современные проекты сборных домов из бревна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
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Проекты деревянных домов становятся все более технологичными и современными. На этот раз мы представляем вам сборные вариации из бревна от студии eb Massivhaus Deutschland.

Благодаря данной технологии брус складывается идеально ровно еще на заводе, а на участок только привозятся отдельные крупные модули. Данная компания строит дома в стиле рустик (исключительно из бревна) и в стиле шале (с первым «каменным» этажом). Среди их проектов – маленькие частные дачи, коттеджи, «альпийские» туристические поселки, люксовые виллы для туристов в стиле шале.

В этой статье мы покажем вам несколько домов с различными планировками и дизайном фасадов, а также интерьеры и рабочую фотографию с завода по их изготовлению.

​Семейное шале в лесу

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

В этом интересном проекте дома на последнем этаже находятся гостиная и кухня-столовая, а спальни с детскими – на втором, с балкончиком. Был выбран светлый тон бруса и отделка цоколя с помощью оливковой краски по штукатурке. Так, гостиная получила панорамные виды на лес, а спальни – комфортабельные условия.

​Семейный дом в стиле шале

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Этот дом имеет гораздо большую площадь, но аналогичную планировку. Именно на втором этаже расположены общественные пространства гостиной, столовой и кухни, а на первом – спальни и детские с выходом на террасу.

​Дачный домик в стиле шале

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Это маленькое шале имеет маленькие мансардные спальни на втором этаже, а также гостиную, кухню и столовую – на первом. Цокольный этаж занят хозяйственными и дополнительными помещениями.

​Эволюция избы

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Этот маленький домик из бревна с маленькими окнами является эволюцией старой-доброй избы. Он создан на заводе, привезен и установлен на уже подготовленный фундамент, а затем подключен ко всем коммуникациям.

​Мини-коттедж в стиле рустик

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

В этом маленьком, но по-своему роскошном доме мы найдем шикарную гостиную в стиле шале на втором этаже, а также спальню и детскую комнату – на первом.

​Альпийская деревня

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Данная визуализация показывает возможности создания альпийской деревни на основе сборных домиков в стиле шале.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Интерьер шале

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Кухни в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

В дизайне интерьеров современного шале используется керамическая плитка для фартука кухни, ламинат с системой «теплого пола», пластиковые окна «под дерево», но основа (стены из сруба) оставлена на виду.

Здесь есть кухня в стиле модерн, бытовая техника и электроника, все компоненты современной жизни, включая встроенные сливы в ванной комнате, современную систему отопления и другие прелести жизни в 21-ом веке.

​Спальня в стиле шале

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Спальня в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

На мансардных этажах данных проектов мы найдем скошенные потолки с видимым деревянным брусом и обшивкой. Они выглядят очень красиво как в спальнях, так и в гостиной комнате, в зависимости от планировки.

Остекление на мансардных этажах выдержано в стиле шале – здесь весь фронтон занят модулем остекления с дверью на балкон. Тем не менее, на полу мы найдем современный ламинат, в стенах – встроенные выключатели, розетки, встроенные в стену светильники и другие элементы современного интерьера.

​Гостиная в стиле шале

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Гостиные в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

Так выглядит гостиная, если она расположена на мансардном этаже под крышей. Здесь используется современная система остекления, дизайн интерьера в стиле модерн, а хорошо видимые деревянные части крыши добавляют особенный колорит.

Такой дом обязательно стоит обращать остекленным фронтоном в сторону пейзажного природного вида – леса, сада, озера.

​Ванная комната

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Ванная комната в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

В современном срубе ванная комната должна быть идеальной – с керамической плиткой, встроенными сливами для унитаза, раковины, душевой кабины, достаточно большая, с окном и встроенной подсветкой. Без этого сруб не является шале 21-ого века.

На заводе

Blockhäuser, eb Massivhaus Deutschland GmbH eb Massivhaus Deutschland GmbH Дома в эклектичном стиле
eb Massivhaus Deutschland GmbH

eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH
eb Massivhaus Deutschland GmbH

На этой фотографии мы видим процесс работы в специальном ангаре, под руководством главного архитектора.

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