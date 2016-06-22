Проект шикарного классического коттеджа

Этот шикарный классический коттедж выглядит исключительно позитивным и стильным примером современной частной архитектуры в РФ. Его гармоничные пропорции, аккуратная отделка фасадов, внушительный размер и привлекательные решения в дизайне подкупают любого, поэтому он очень популярен.

Неоклассический стиль часто подразумевает использование прямоугольных (а не круглых) колонн, нежные пастельные оттенки и некоторые другие классические элементы отделки и дизайна фасадов. При этом он прекрасно сочетается с современными новшествами типа гаража для автомобилей, пластиковыми окнами и другими дополнениями, почти обязательными в коттедже 21-ого века. Так, неоклассика является одним из самых интересных стилей для постройки своего коттеджа в стиле европейского особняка.