Проект шикарного классического коттеджа

Этот атмосферный и очень вдохновляющий проект коттеджа в стиле неоклассика мы представляем вам из любви к утонченным линиям, колоннам и нежным пастельным оттенкам. Проект коттеджа EDEM, созданный студией VESCO CONSTRUCTION, имеет общую площадь в 415 кв. метров, в которые входят 4 спальни, кабинет, шикарная гостиная в эркере, гараж на два автомобиля и даже бассейн!
Этот шикарный классический коттедж выглядит исключительно позитивным и стильным примером современной частной архитектуры в РФ. Его гармоничные пропорции, аккуратная отделка фасадов, внушительный размер и привлекательные решения в дизайне подкупают любого, поэтому он очень популярен.
Неоклассический стиль часто подразумевает использование прямоугольных (а не круглых) колонн, нежные пастельные оттенки и некоторые другие классические элементы отделки и дизайна фасадов. При этом он прекрасно сочетается с современными новшествами типа гаража для автомобилей, пластиковыми окнами и другими дополнениями, почти обязательными в коттедже 21-ого века. Так, неоклассика является одним из самых интересных стилей для постройки своего коттеджа в стиле европейского особняка.
Стильная реализация этого проекта доказывает не только то, что стиль неоклассика отлично подходит для дизайна пригородного коттеджа, но и профессионализм специалистов из VESCO CONSTRUCTION. Им доверяют строительство своих домов десятки семей, и все остаются довольны результатом.
Кроме того, их интерпретации классических стилей выглядят очень стильными, современными, аристократичными. Такой дом не кажется копией английского особняка, а самым настоящим особняком, действительно достойным такого названия.
Фундамент у этого дома сборный ж/б, сам дом построен из кирпича. Межэтажные перекрытия также выполнены из ж/б, кровля выбрана мягкая битумная. Отделка фасада была проведена с помощью декоративного искусственного камня, облицовочного кирпича и штукатурки. Кроме того, дом имеет прекрасные колонны на крыльце, террасе и на балкончиках второго этажа, которые придают ему особенного шарма.
На цокольном этаже – топочная и техпомещения для бассейна. На первом этаже кроме шикарной гостиной с лестничным холлом в эркере мы найдем кабинет, красивую нишу для кухни-столовой, комнату отдыха при бассейне, сауну и сам бассейн. Также здесь находится гараж на два автомобиля.
На втором этаже – 4 спальни и 3 ванные комнаты, а также две гардеробные. У главной спальни, которая располагается над гостиной, есть балкон, как и у одной из детских, которая находится над гаражом.
Высота потолков на первом этаже – 3,1 метра, на втором – 2,8 метра. Также при доме есть терраса, парадное крыльцо, гардеробная при прихожей и хозяйственная кладовая.
Возвращаясь к 3D-визуализациям проекта, мы с радостью обнаруживаем, что реальный дом выглядит даже более красивым, чем обещанный «на картинке». Он смотрится статно, современно и очень красиво, тогда как в визуализации дом выглядит немного по-другому.
Тем не менее, по визуализациям выбирать проект дома очень удобно и это показывает современный подход к делу. Выбрав проект коттеджа, вы вместе с архитектором или дизайнером можете слегка изменить оттенки отделки, если пожелаете.
Тем, кто ищет вариант шикарного классического особняка, мы советуем обратиться в студию VESCO CONSTRUCTION за консультацией по данному вопросу. Профессионалы всегда знают все расценки, возможные планировки и подстроятся под ваш бюджет.
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