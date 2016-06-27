Удобный американский одноэтажный дом

Этот очень практичный проект одноэтажного коттеджа для холодного климата понравится тем, кто живет в Сибири, на Урале, в Ленинградской области или на Дальнем Востоке. В нем есть простота американского модерна и очень удобная планировка.
Студия VESCO CONSTRUCTION спроектировала его в контексте линейки домов в стиле «Одноэтажная Америка». Практичные, лаконичные, просторные и при этом относительно узкофасадные, они выглядят очень аккуратно и красиво с улицы и располагают большим количеством полезной площади.
Простота форм и фасадов диктуется правилами стиля модерн, а малое количество остекления — стремлением к теплоэффективности и комфорту круглогодичного проживания при самых минимальных затратах на отопление. Кроме того, у дома есть красивая веранда с зоной летней кухни для отдыха в теплое время года с отдельным козырьком и ступеньками в сад.
В целом проект выдержан в стиле модерн и легко может назваться американским из-за особенной планировки дома. Узкие ломаные коридоры, использование каждой удобной ниши для рационального хранения и оригинальное разделение дома на три зоны позволяет расширить границы комфорта одноэтажного дома.
Например, одна только возможность отделить зону кабинета с гостевым туалетом и создать на их основе собственный кабинет для фирмы и приема клиентов позволяет назвать данный проект нестандартный и очень функциональным.
Все комнаты в доме при этом выдержаны в простой современной манере, высота потолков в большинстве из них – 3 метра. Минимальная, но комфортная по всем параметрам площадь позволяет создать бюджетный проект на основе современных решений.
Стильный и современный, рассчитанный на жизнь семьи из 4-6 человек, он может легко конкурировать с двухэтажными проектами из-за ряда весьма значимых достоинств. Например, отсутствие лестницы и переходов очень удобно для семей с маленькими детьми и пенсионеров.
Дом имеет общую площадь в 180 кв. метров, 4 спальни. Монолитный фундамент держит стены из газобетона, окна – пластиковые, кровля – черепичная. Фасад оформлен облицовочным кирпичом, есть гараж на два автомобиля.
Стоимость базового строительства, озвученная студией-проектировщиком – 5 791 000 рублей.
Современная планировка американского типа имеет три оригинально разбитые зоны – приватную со спальнями, кухню-гостиную в центре с террасой и комнаты в парадной зоне – котельная, кабинет и туалетная комната для гостей. Такая планировка позволяет с удобством использовать их соответственно для отдыха, живого общения и сосредоточенной работы вдали от шума из гостиной.
В гостиной мы найдем высокий мансардный потолок, что очень эффектно смотрится в интерьере. Зона трех спален и гаража перекрыта потолком на высоте 3 метров, что дало возможность создать второй этаж под крышей для хранения сезонных вещей с доступом из гостиной.
Планировочное решение определяется эклектичным смешением американских проектов 60-х годов и современных условий холодного климата в РФ.
В приватной зоне мы найдем главную спальню с мини-гардеробной и собственной ванной комнатой, а также две детские комнаты по 12,6 кв. метров с общей ванной комнатой.
Кухня-гостиная занимает 38 кв.метров, к которым летом присоединяется зона террасы и барбекю. Терраса может легко превратиться в остекленную веранду или зимний сад, при желании.
Если вы посмотрите на оригинальные проекты одноэтажных домов 60-х годов, то увидите, что их площадь легко может превышать 200-220 кв. метров! Бум строительства одноэтажных бунгало в США уже давно прошел, но оригинальные и практичные идеи по планировке все равно остались.
Одноэтажный дом стоит выбирать тем, кто хочет иметь свободу передвижения по одному этажу без лестницы. Если у вас в семье нет маленьких детей (до 4-х лет), нет пенсионеров и членов семьи с проблемными суставами, то можно подумать и о двухэтажном доме, например, в английском стиле.
Далее на homify:
— Гламурный коттедж для молодой семьи;