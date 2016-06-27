Удобный американский одноэтажный дом

Простота форм и фасадов диктуется правилами стиля модерн, а малое количество остекления — стремлением к теплоэффективности и комфорту круглогодичного проживания при самых минимальных затратах на отопление. Кроме того, у дома есть красивая веранда с зоной летней кухни для отдыха в теплое время года с отдельным козырьком и ступеньками в сад.

В целом проект выдержан в стиле модерн и легко может назваться американским из-за особенной планировки дома. Узкие ломаные коридоры, использование каждой удобной ниши для рационального хранения и оригинальное разделение дома на три зоны позволяет расширить границы комфорта одноэтажного дома.

Например, одна только возможность отделить зону кабинета с гостевым туалетом и создать на их основе собственный кабинет для фирмы и приема клиентов позволяет назвать данный проект нестандартный и очень функциональным.

Все комнаты в доме при этом выдержаны в простой современной манере, высота потолков в большинстве из них – 3 метра. Минимальная, но комфортная по всем параметрам площадь позволяет создать бюджетный проект на основе современных решений.