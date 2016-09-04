Польская сказка в загородном доме!

Стильный и оригинальный проект коттеджа с узким фасадом выглядит похожим на идеальную дачу 21-ого века. На самом деле – это загородный дом для постоянного проживания, расположенный в Польше и созданный студией D C K.

Формат самого дома продиктован узким вытянутым участком, он является достаточно удобным для проектирования лишь по данной схеме. Этот дом стал потрясающей возможностью жить на природе, за пределами города, но с комфортом и роскошью. Посмотрим, как именно?