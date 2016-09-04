Польская сказка в загородном доме!

Стильный и оригинальный проект коттеджа с узким фасадом выглядит похожим на идеальную дачу 21-ого века. На самом деле – это загородный дом для постоянного проживания, расположенный в Польше и созданный студией D C K.
Формат самого дома продиктован узким вытянутым участком, он является достаточно удобным для проектирования лишь по данной схеме. Этот дом стал потрясающей возможностью жить на природе, за пределами города, но с комфортом и роскошью. Посмотрим, как именно?
Стильный боковой фасад с комбинированной отделкой смотрится очень идиллически на фоне столь яркого газона и голубого неба! Привлекательный вид дому придает и современный формат остекления – двери-слайдеры с выходом на патио, например, имеют ширину более 3-х метров.
Кроме того, данный проект еще и изнутри достаточно нестандартный. Первый этаж представляет собой открытую планировку – одно большое пространство с окнами со всех сторон и привлекательными видами.
Отделка фасадов произведена искусственным декоративным камнем в сером цвете и натуральной древесиной (для боковых фронтонов). Формат остекления – современный и крупноформатный, он использует пластиковые рамы «под дерево» для увеличения кантри-эффекта.
Два симметрично врезанных в мансарду модуля с обширным форматом остекления оформлены искусственным камнем в тон первому уровню и смотрятся, как мини-башни в замке.
Торцевой фасад
Вытянутая форма дома позволила максимально комфортным способом использовать необычный участок и сделать его форму достоинством, а не недостатком. В данном случае мы смотрим на торцевой фасад, расположенный вдоль улицы, где находится подъезд для автомобиля и парадный вход.
Данная лестница выполнена в удивительном миксе модерна и ар-нуво, где формы последнего часто напоминают льющуюся сгущенку. Аппетитный дизайн этого практически арт-объекта является фокусной точной всей открытой планировки первого этажа и действительно завораживает!
Сама открытая планировка первого этажа представлена гостиной, столовой, кухней и прихожей. Также здесь мы найдем гостевую туалетную комнату и гардеробную. На втором этаже расположились две спальни с ванными комнатами и одна большая семейная гостиная с панорамным остеклением.
Стильное патио, выполненное по всем правилам модерна, имеет мощение из рифленой термодоски. По периметру оно оформлено мелкими белыми камнями и геометричными клумбами. В основе дизайна лежит приглушенная серо-белая гамма, позволяющая создать спокойное и расслабленное настроение на патио даже в июле.
Стильная столовая находится с другой стороны дома (возле кухни) и рассчитана на 6 человек. Здесь мощеная площадка оформлена густым газоном, который буквально нависает над ней по сторонам. Маленький деревянный экран на заднем плане полностью исключает вероятность посторонних взглядов с улицы.
С этой стороны и при вечернем освещении дом выглядит практически футуристичным. Это то, что можно сделать на обычном участке в Польше, России, на Украине с помощью современного стиля модерн. Удивительно, но слегка нестандартная частная архитектура всегда очень сильно влияет на атмосферу всей улицы, позволяя создавать удивительные мини-поселки с помощью дизайнерских приемов в стиле 22-ого или, наоборот, 16-ого века!
Выбирая стиль для дизайна коттеджа, всегда представляйте его в масштабе. Если вам нравится, что 5 таких домиков стоят в ряд, скорее всего, вы нашли свой стиль!
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