10 вариантов расположения плитки в ванной комнате

Сегодня практически любой магазин, продающий плитку, имеет в своем штате мальчика (или девочку), который на компьютере по габаритам вашего помещения рассчитает количество, покажет вам варианты расположения, а на принтере распечатает выбранный вами образец. Казалось бы, все предельно просто. Но на деле оказывается, что по всему городу «ходят» 10 стандартных картинок расположения, начиная от панно во всю стену над ванной и заканчивая горизонтальными полосами. Если вам этого мало, предлагаем еще несколько вариантов
Пол: крупноформатная плитка
Стены: отделка комбинированными материалами
Акцент: древесина или камень
Цветовая палитра: древесно-каменная
Такой вариант идеально вписывается в загородный дом в стиле модерн и чаще всего используется именно в таком формате. Для кантри-шика нужна ванная комната от 9 кв. метров площадью.
Пол: однотонная плитка
Стены: два типа плитки + бордюр + панно (декор)
Акцент: цветовой, яркий
Цветовая палитра: любая, основанная на светлом
Европейский стиль идеально подходит для городских квартир и ванных комнат площадью от 2,5 до 5,5 кв. метров. Он создан специально для типовых квартир небольшой площади и отлично находит баланс между практичностью и декором.
Пол: однотонная плитка под камень
Стены: два типа плитки + бордюр
Акцент: акцентная стена для раковины или душа – мозаика или люксовая плитка
Цветовая палитра: приглушенная, на основе каменных, серых или кофейных оттенков
Такой стиль идеально подходит для европейских коттеджей – он более дорогой, чем стандарт, ведь использует брендовую итальянскую плитку (чаще всего), глянцевые эффекты и увеличенный формат плитки.
Пол: плитка под мрамор или древесину
Стены: один-два типа нейтральной плитки
Акцент: яркий бордюр, стена для душа или мебель
Цветовая палитра: серая, белая, бледно-бежевая
Такой формат подойдет для городской квартиры современной семьи, которая уже прошла через вариант «стандарт» и хочет чего-то более актуального.
Пол: однотонная плитка
Стены: глянец пополам с дешевой плиткой
Акцент: очень яркий, сочный, алый, золото или черный глянец
Цветовая палитра: есть множество различных вариантов, в основном с акцентами из красной цветовой палитры.
Такой вариант отлично подходит тем, кто точно знает, чего хочет и какие цвета любит – на их тандеме создается живой контраст.
Пол: «мозаика» с орнаментом (плитка с рисунком)
Стены: однотонный белый или серый «кабанчик», штукатурка
Акцент: яркий в текстиле и аксессуарах или в плитке
Цветовая палитра: снежно-белая, с добавлением черного, пастельных оттенков или древесных
Данный стиль в дизайне подходит для помещений любого размера – от 2,5 до 12 кв. метров! Он хорошо смотрится как в квартире, так и в загородном доме.
Пол: плитка под камень, дерево, кирпич
Стены: однотонные
Акцент: технологичный – умывальники в пол, подсветка, аквариум
Цветовая палитра: нейтральная с акцентом, чаще всего серая
В футуристичном стиле главную часть бюджета занимают не материалы отделки, а конкретные предметы – раковина, ванная чаша, душ, аквариум, подиум и т. п.
Пол: пол под камень или древесину из плитки
Стены: до середины люксовая плитка, остальное – штукатурка
Акцент: без акцентов, но на контрасте
Цветовая палитра: основанная на бежевом, белом, бледно-сером фоне
Современный немецкий модерн более прямолинеен, чем кантри-шик, но тоже может дополняться «камнем» и «деревом» в имитациях.
Пол: плитка под мрамор или благородный камень
Стены: нейтральная по цвету плитка, как фон для акцента
Акцент: акценты из панно, декора, подсветки, зеркал и аксессуаров
Цветовая палитра: бежевая или бледно-серая с оттенками фуксии, золота или сиреневого цвета
Такой вариант отлично подойдет для дизайна бюджетной ванной комнаты в современной квартире. Он отлично связывает настроение модерна и женственного гламурного шика.
Пол: отделка под древесину (плитка) или керамогранит под мрамор
Стены: отделка под мрамор (натуральный или керамогранит)
Акцент: отсутствует в принципе
Цветовая палитра: бледная каменная, жесткая
Супер-маленькие ванные комнаты в Нью-Йорке постепенно выработали свой подход к люксовому дизайну.
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