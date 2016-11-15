10 вариантов расположения плитки в ванной комнате

Сегодня практически любой магазин, продающий плитку, имеет в своем штате мальчика (или девочку), который на компьютере по габаритам вашего помещения рассчитает количество, покажет вам варианты расположения, а на принтере распечатает выбранный вами образец. Казалось бы, все предельно просто. Но на деле оказывается, что по всему городу «ходят» 10 стандартных картинок расположения, начиная от панно во всю стену над ванной и заканчивая горизонтальными полосами. Если вам этого мало, предлагаем еще несколько вариантов