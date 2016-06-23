​До и После: Из однушки в студию на 41 метре!

В чем плюсы типовой однокомнатной квартиры? В ней простая планировка, небольшие коридор, ванная и балкон. В ней нет ничего изысканного или роскошного, и как на такой основе создать что-то действительно красивое или современное?

Студия AURAPROJEKT работает со многими типовыми проектами квартир в Польше. Панельные, кирпичные, 9-ти этажные и 5-ти этажные дома (а точнее – старые квартиры в них) преображаются на глазах! Такой ремонт требует лишь талантливого дизайнера и достаточного бюджета (например, от 800 тыс. рублей) и вы получите то, что хотите, и, возможно, даже больше!