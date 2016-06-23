​До и После: Из однушки в студию на 41 метре!

В чем плюсы типовой однокомнатной квартиры? В ней простая планировка, небольшие коридор, ванная и балкон. В ней нет ничего изысканного или роскошного, и как на такой основе создать что-то действительно красивое или современное?
Студия AURAPROJEKT работает со многими типовыми проектами квартир в Польше. Панельные, кирпичные, 9-ти этажные и 5-ти этажные дома (а точнее – старые квартиры в них) преображаются на глазах! Такой ремонт требует лишь талантливого дизайнера и достаточного бюджета (например, от 800 тыс. рублей) и вы получите то, что хотите, и, возможно, даже больше!
Каждая семья по-своему пытается обустроить быт и каждая действительно старается. Правда в том, что без должного финансирования сложно рассчитывать на что-то большее, чем стандарт и типовая мебель.
Стандартный ремонт однокомнатной квартиры за сумму менее 350 тыс. рублей приводит к очень простым и неприметным результатам. Дешевая плитка, ламинат, самое простое оформление ванной и типовая мебель – все, что можно купить на данную сумму. Хорошо, если хватит на остекление балкона и новые пластиковые окна.
На кухне в типовой квартире всегда царит легкий беспорядок из-за недостаточной организованности и маленькой площади. Здесь вещи постоянно ищут свое место, но никак не могут его найти!
Дизайнеры пошли современным путем в деле обустройства квартиры и нашли удобный вариант перепланировки. Они оставили часть несущей стены между кухней и комнатой для организации встроенной зоны с бытовой техникой на кухне, которая становится почти невидимой (холодильник, микроволновая печь и духовка, встроенные в гарнитур).
Перепланировка позволила также создать удобную столовую между зонами, в которой можно с радостью принять гостей. Справа по длине всей стены мы найдем организованную зону хранения до самой прихожей.
Гостиная стала на удивление современным и стильным пространством на основе тандеме лофта и модерна. Здесь даже есть биокамин на этаноле и шикарные декоративные панели за зоной TV.
Маленькая кухня не сильно изменила свои размеры, но из-за того, что столовая была перенесена в зону, ранее бывшую коридором, кухня стала гораздо удобнее. На кухне также было заменено окно и вдоль него разместился модуль гарнитура. Ранее это место использовалось менее рационально, а бытовая техника (теперь встроенная) была слишком заметна и контрастировала с видом гарнитура.
Теперь на этой кухне легко заниматься домашними делами, ее легко держать в чистоте и порядке, а увеличенное почти в два раза количество мест для хранения обеспечивает комфортабельный режим работы. Увеличение мест хранения было осуществлено за счет верхних модулей до потолка и устройства вместо подоконника модуля гарнитура.
На фоне прихожей мы найдем главные системы хранения в доме с глянцевыми белыми фасадами, аккуратно скрывающими истинный размер этой мульти-гардеробной. Внутри ведь здесь не только прихожая, гардероб, комод, место для хранения обуви, постельного белья и полотенец, но еще и пара хозяйственных модулей, место для пылесоса и множества других мелочей.
Так, перепланировка квартиры площадью в 41 кв. метр позволила организовать очень удобное место для жизни молодой пары. В дизайне интерьера использовался современный стиль и модная мебель. Самыми дорогими нововведениями можно считать глянцевый кухонный гарнитур и биокамин, стоимостью около 400 тыс. рублей. Не считая этих деталей, в остальном такой дизайн-проект может быть реализован и в бюджетном формате, с самой простой мебелью.
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