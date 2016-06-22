До и После: Из старого сарая в провинции в коттедж!

Этот потрясающий сарай стал мастерской художника, шикарным коттеджем и просто прекрасным местом для жизни в стиле лофт! Кто бы мог подумать, что сарай, который правильнее будет назвать крупноформатным ангаром, может так преобразиться в считанные месяцы!
Авторы проекта сделали так, что реализация мечты для художника и его семьи вылилась не просто в строительство, но еще и в мировую популярность. В таких реконструкциях чувствуется особенная любовь к жизни
До реконструкции ангар имел довольно непривлекательный вид. Сразу было ясно, что он давно не используется и заброшен. Правда, его размеры внушали уважение – в нем легко могла разместиться кавалерия сельскохозяйственной техники!
В ходе реконструкции фасад также пережил редизайн – большая часть дома оформлена металлическими рифлеными панелями серого цвета, осталась видна и кирпичная кладка. Вокруг дома расположен сад – он является местом для поиска вдохновения главы семьи, который занимается изобразительным искусством, работой по стеклу и гончарным делом.
Оригинальное состояние ангара было вполне удовлетворительным. Ранее в нем было организовано хранение вина и меда, лежали деревянные доски, которые использовались в строительстве. Очень давно здесь стояла сельскохозяйственная техника, еще раньше – хранилось сено. Последние 5 лет сарай не использовался в сельскохозяйственном деле, а просто был заброшен.
Нового владельца привлекло удачное расположение – ангар стоял на улице рядом с коттеджами и жилыми домами, на самой обычной улице, не в отдалении от других строений. Кроме того, состояние стропильной системы и крыши, которую создавали всего 5-10 лет назад, было очень хорошим – не нужно было делать новую кровлю. Также были прочные внешние кирпичные стены и бетонные полы! Не забудьте и про высокие потолки от 4-х до 8-ми метров! Что еще можно хотеть от ангара?!
Оригинальная кирпичная кладка стала частью дизайн-проекта в стиле лофт. Удивительным образом вписались сюда и элементы восточного дизайна – потолочные и несущие балки были окрашены в темный шоколадный цвет, как в традиционных азиатских домах. На полу мы теперь найдем современный ламинат цвета какао, в интерьерах – интересную смесь стиля индастриал и азиатского кантри.
Оставшаяся оригинальная стропильная система была дополнена утеплением и подвесными потолками, в которые были вмонтированы тросы для поддержки светильников-шаров. Чердачные перекрытия не были установлены в гостиной, что позволило оставить здесь высоту потолков от 4-х до 8-ми метров!
В дизайне интерьера использовались богатые, насыщенные оттенки и современные контрастные нотки. Дополнить интерьер ангара в контексте семейного дома помогли произведения искусства, витражная лампа Тиффани, ковры ручной работы, мягкая мебель и декор. На дверях в мастерскую мы тоже нашли красивые витражи.
Стильная мастерская расположилась под площадью спален и ванных комнат на втором этаже. Так, четырех- и семиметровая высота превратилась в два этажа. Мастерская имеет выход в сад, множество изделий, созданных автором, и удобную мебель, выполненную точно по заказу.
Так, в доме мы теперь найдем большую кухню-гостиную, отдельную парадную столовую, несколько спален и ванных комнат, а также мастерскую. Здесь смело может разместиться большая семьи и прекрасно жить в доме с интересной историей!
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