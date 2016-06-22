Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Из старого сарая в провинции в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
Loading admin actions …

Этот потрясающий сарай стал мастерской художника, шикарным коттеджем и просто прекрасным местом для жизни в стиле лофт! Кто бы мог подумать, что сарай, который правильнее будет назвать крупноформатным ангаром, может так преобразиться в считанные месяцы!

Авторы проекта сделали так, что реализация мечты для художника и его семьи вылилась не просто в строительство, но еще и в мировую популярность. В таких реконструкциях чувствуется особенная любовь к жизни

До: вид ангара до реконструкции

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

До реконструкции ангар имел довольно непривлекательный вид. Сразу было ясно, что он давно не используется и заброшен. Правда, его размеры внушали уважение – в нем легко могла разместиться кавалерия сельскохозяйственной техники!

​После: коттедж мечты!

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

В ходе реконструкции фасад также пережил редизайн – большая часть дома оформлена металлическими рифлеными панелями серого цвета, осталась видна и кирпичная кладка. Вокруг дома расположен сад – он является местом для поиска вдохновения главы семьи, который занимается изобразительным искусством, работой по стеклу и гончарным делом.

​До: старый сарай

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

Оригинальное состояние ангара было вполне удовлетворительным. Ранее в нем было организовано хранение вина и меда, лежали деревянные доски, которые использовались в строительстве. Очень давно здесь стояла сельскохозяйственная техника, еще раньше – хранилось сено. Последние 5 лет сарай не использовался в сельскохозяйственном деле, а просто был заброшен.

Нового владельца привлекло удачное расположение – ангар стоял на улице рядом с коттеджами и жилыми домами, на самой обычной улице, не в отдалении от других строений. Кроме того, состояние стропильной системы и крыши, которую создавали всего 5-10 лет назад, было очень хорошим – не нужно было делать новую кровлю. Также были прочные внешние кирпичные стены и бетонные полы! Не забудьте и про высокие потолки от 4-х до 8-ми метров! Что еще можно хотеть от ангара?!

​После: современный лофт

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

Оригинальная кирпичная кладка стала частью дизайн-проекта в стиле лофт. Удивительным образом вписались сюда и элементы восточного дизайна – потолочные и несущие балки были окрашены в темный шоколадный цвет, как в традиционных азиатских домах. На полу мы теперь найдем современный ламинат цвета какао, в интерьерах – интересную смесь стиля индастриал и азиатского кантри.

​После: оригинальная стропильная система

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

Оставшаяся оригинальная стропильная система была дополнена утеплением и подвесными потолками, в которые были вмонтированы тросы для поддержки светильников-шаров. Чердачные перекрытия не были установлены в гостиной, что позволило оставить здесь высоту потолков от 4-х до 8-ми метров!

​После: дизайн интерьера

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

В дизайне интерьера использовались богатые, насыщенные оттенки и современные контрастные нотки. Дополнить интерьер ангара в контексте семейного дома помогли произведения искусства, витражная лампа Тиффани, ковры ручной работы, мягкая мебель и декор. На дверях в мастерскую мы тоже нашли красивые витражи.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: мастерская художника

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

Стильная мастерская расположилась под площадью спален и ванных комнат на втором этаже. Так, четырех- и семиметровая высота превратилась в два этажа. Мастерская имеет выход в сад, множество изделий, созданных автором, и удобную мебель, выполненную точно по заказу.

​Планировка

雑木林の家, 有限会社 エイチエム建築企画室 有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室
有限会社 エイチエム建築企画室

Так, в доме мы теперь найдем большую кухню-гостиную, отдельную парадную столовую, несколько спален и ванных комнат, а также мастерскую. Здесь смело может разместиться большая семьи и прекрасно жить в доме с интересной историей!

Специально для вас на homify:

— Рустик возвращается: 10 идеальных проектов

— Идеи дизайна гостиной в скандинавском стиле.

Оригинальный трехуровневый дом
А вам понравился стиль лофт в интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо