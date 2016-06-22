До и После: Из старого сарая в провинции в коттедж!

Этот потрясающий сарай стал мастерской художника, шикарным коттеджем и просто прекрасным местом для жизни в стиле лофт! Кто бы мог подумать, что сарай, который правильнее будет назвать крупноформатным ангаром, может так преобразиться в считанные месяцы!

Авторы проекта сделали так, что реализация мечты для художника и его семьи вылилась не просто в строительство, но еще и в мировую популярность. В таких реконструкциях чувствуется особенная любовь к жизни