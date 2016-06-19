Проект коттеджа в классическом стиле

Роскошь, которая заметна, всегда притягивает восхищенные взгляды! Именно таким выглядит проект этого коттеджа в английском стиле от студии VESCO CONSTRUCTION. В нем есть особенное европейское благородство, классический размах особняка и очень удобная современная планировка.

В таком доме можно не только вырастить счастливое поколение, но и хорошо и с достоинством отдохнуть после ухода с работы. Он красив, статен, элегантен, а его реализация выглядит даже лучше самого проекта!