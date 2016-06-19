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Проект коттеджа в классическом стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
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Роскошь, которая заметна, всегда притягивает восхищенные взгляды! Именно таким выглядит проект этого коттеджа  в английском стиле от студии VESCO CONSTRUCTION. В нем есть особенное европейское благородство, классический размах особняка и очень удобная современная планировка.

В таком доме можно не только вырастить счастливое поколение, но и хорошо и с достоинством отдохнуть после ухода с работы. Он красив, статен, элегантен, а его реализация выглядит даже лучше самого проекта!

​Проект: общие характеристики

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Общая площадь дома в 326 кв. метров включает в себя 5 спален и 5 ванных комнат. Каждый уголок этого коттеджа, включая гостиную и главную спальню в эркере, шикарную столовую с видом на большое патио и холл с потрясающей лестницей выглядит очаровательно!

Сам коттедж построен из кирпича, имеет монолитные ж/б лестницы, кровлю из мягкой черепицы и построен на сборном ж/б фундаменте. Фасад оформлен декоративным искусственным камнем и штукатуркой. Кроме того, в проекте предусмотрен гараж на два автомобиля.

​Проект: вид сбоку

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Этот просторный дом идеально подойдет для большой семьи! 5 спален позволяют дать каждому ребенку отдельную комнату, организовать гостевую спальню и ни в чем себе не отказывать! Большие кухня-столовая и гостиная делают быт проще, а званые ужины – веселее и комфортабельнее.

​Планировка первого этажа

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

На первом этаже мы найдем гараж, кухню-столовую, гостиную, холл, топочную и гостевой мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной. Также предусмотрено шикарное патио площадью в 50 кв. метров и просторный холл для роскошной лестницы в классическом стиле.

​Планировка второго этажа

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

На втором этаже вокруг холла с балкончиком разместились три спальни – каждая с ванной комнатой и несколькими окнами. Отдельного внимания заслуживает детская спальня на плане внизу справа (19,35 кв. метров), которая имеет двойную высоту потолков и создана в формате детской комнаты с мансардой!

​Реализация особняка

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

После завершения строительства этот шикарный дом выглядит еще лучше, чем на 3D-визуализациях! Благородный цвет крыши и декоративного камня, красивые декоративные кронштейны под кровлей, шикарный классический формат остекления создают здесь буржуазную атмосферу.

Современная интерпретация английского стиля для пригородного дома – отличный вариант для коттеджа от 300 до 600 кв. метров! Он позволяет сделать большие объемы более лаконичными, красиво оформив их с помощью классических дизайнерских приемов. Поэтому, если в вашем доме планируется от 4-х спален, подумайте о таком варианте дизайна фасадов.

​Фото после завершения строительства

Эльзас_326 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Эльзас_326 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Такой исключительно позитивный проект мы представляем вам сегодня, чтобы обратить ваше внимание на современный английский стиль, популярный в Московской области и других развитых регионах. Здесь коттеджи принимают более аристократичный облик, сложные фасады украшены классическими элементами и именно английский стиль (викторианский с эркерами, башенками) здесь очень ценится.

Если вас заинтересуют подобные проекты домов, мы советуем вам в первую очередь обратиться к авторам реализации данного проекта. Студия VESCO CONSTRUCTION уже наглядно показала, как прекрасно она выполняет свою работу, создавая настоящие мини-шедевры в архитектуре с собственной атмосферой и аккуратными гармоничными фасадами.

Если вас заинтересует английский стиль в архитектуре, мы советуем вам посмотреть проекты из Англии в разделе «Комнаты» («Дома», выбрав нужную страну). Кроме того, викторианская линейка домов очень популярна и в США – здесь есть такие удивительные стили, как Готический (Gothic Revival), Королевы Анны (Queen Anne), Итальянский (Italianate), которые как раз рассчитаны под коттеджи средней площади (200-400 кв. метров)

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