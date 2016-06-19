​Русская мечта в современном стиле

Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.
Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!
Шикарные блоки остекления в детской (слева) и гостиной (справа) смотрятся на этом фасаде ультра-современно. Здесь вместо крыльца мы находим террасы с колонной и клумбой, а ступени ведут нас на мощеную площадку для детских игр.
Дом адаптирован под умеренный климат, отопление создано на основе теплового насоса и системы «теплого пола», поэтому интерьеры свободны от радиаторов отопления и труб. А в гостиной этого дома есть панорамное остекление в пол с выходом на террасу, вид этой комнаты наверняка вам понравится.
Высокое крыльцо с колонной выглядит презентабельно и визуально уравновешивает асимметричный фасад. А красивая отделка окон сбоку деревянными панелями под цвет рам делает простые формы еще более стильными и лаконичными.
Для дизайна фасадов была выбрана прекрасная цветовая гамма, белый, пепельно-серый и оттенок какао сыграли красивую партию вместе с черной крышей.
Зона прихожей, гостиной, столовой и кухни в этом проекте – единое целое. Таким образом получается сэкономить пространство и добавить проекту простора, а интерьерам – солнечного света. Так, в этой комнате целых пять окон – одно на кухне, два в столовой, два в гостиной, потому в любое время суток она прекрасно освещается.
Очень красиво вписана в интерьер в стиле модерн и деревянная потолочная балка, которая является декоративной составляющей проекта. Она обработана лаком и смотрится очень интересно в интерьере в стиле модерн.
Стильная гостиная с потрясающим форматом современного остекления имеет выход на террасу, биокамин, а наверху – еще одну потолочную балку со встроенными светильниками.
Кухня расположена в нише и имеет прекрасное угловое остекление с видом на палисадник. Здесь достаточно места для кулинарии в современном формате, а вся техника встроена в модули гарнитура.
Вдоль окна рядом с раковиной – маленькая клумба для пряных трав, которая не только прекрасно пахнет, но и позволяет использовать в готовке собственную зелень и специи.
Современная ванная комната имеет встроенные ниши и очень интересную систему хранения. Слева на снимке вы можете увидеть за раковиной нишу с подсветкой, а над ней – зеркальные полочки, которые протянулись по всей длине комнаты и являются прекрасным местом для организации хранения.
Сливы раковины, унитаза и ванной чаши встроены. Обратите внимание и на эффектный кран с широким изливом у последней, он расположен у стены с глянцевым оформлением белой плиткой и похож на красивый водопад!
Стильная спальня родителей имеет обычный формат окна, но очень рациональную площадь. Здесь как раз поместились большая кровать, шкаф-купе на двоих, комод и пара прикроватных тумбочек.
Также в проекте есть детская с панорамными окнами в пол, которые мы видели на фасаде со стороны заднего дворика. Она имеет практически идентичную с главной спальней площадь и идиллический вид на сад. А двери-слайдеры в детской ведут на террасу и в сад, поэтому близость природы детям гарантирована!
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