​Русская мечта в современном стиле

Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто любит практичные и удобные решения в своей жизни. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты.

Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, что не так уж и много!