Современный минимализм в Севилье

Живя и работая в условиях мегаполиса, обязательно нужно иметь достаточно приватного пространства для отдыха. Даже если это маленькая квартира-студия, она должна максимально соответствовать вашим представлениям о зоне релакса. Без этого невозможно ни полноценное творчество, ни эффективная работа в офисе. А уж если ваше место является такой шикарной виллой в пригороде, ваши возможности по плодотворному взаимодействию с миром практически не ограниченны.

Это проект представила нам студия MARIO COREA ARQUITECTURA из Барселоны, дав нам еще один пример эффектного современного минимализма, внутри которого мы найдем максимум роскоши и глянца.