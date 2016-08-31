Современный минимализм в Севилье

Живя и работая в условиях мегаполиса, обязательно нужно иметь достаточно приватного пространства для отдыха. Даже если это маленькая квартира-студия, она должна максимально соответствовать вашим представлениям о зоне релакса. Без этого невозможно ни полноценное творчество, ни эффективная работа в офисе. А уж если ваше место является такой шикарной виллой в пригороде, ваши возможности по плодотворному взаимодействию с миром практически не ограниченны.
Это проект представила нам студия MARIO COREA ARQUITECTURA из Барселоны, дав нам еще один пример эффектного современного минимализма, внутри которого мы найдем максимум роскоши и глянца.
Простые объемы, поставленные друг на друга со смещением, дают возможность увеличить полезную площадь за счет образования террас и даже бассейна на крыше. Чередование стекла и белого глянца на фасаде скрывает истинные размеры этого просторного дома, а черное тонирование для первого этажа создает приватность, необходимую в условиях весьма плотной застройки.
Открытое пространство с почти полностью стеклянными стенами внутри зонировано функциональной мебелью. Стеллажи от пола до потолка формируют графитово-матовую стену, внутрь которой вмонтирована техника и есть достаточно пространства для хранения всего необходимого на кухне. В остров с глянцевой столешницей встроена раковина, плита из стеклокерамики и гриллирующая поверхность. Акцентная стена из традиционного для восточного минимализма красного эффектно дополняет интерьер.
Матовые фасады из графитового с красной вставкой в зоне открытых полок представляют модуль для гостиной-столовой. Остальная мебель пока отсутствует, поэтому мы можем вообразить здесь почти любую мебель и расставить ее, как нам нравится. Пространство для гостиной-столовой столь велико,что здесь поместятся все классические must-have-атрибуты. Найдется место и для пары низких диванов с трендовым кофейным столиком, и для обеденной группы на шестерых с мягкими полукреслами, и для чайного уголка.
По периметру стеклянная коробка дома дополнена террасами с прозрачными экранами. За модулем хранения для кухни находится футуристично-минималистичная лестница, ведущая наверх к бассейну или вниз в приватные спальни. Минимализм со стеклянными стенами вовсе не вынуждает вас быть полностью незащищенными.
На роскошные панорамные окна вы можете повесить шторы или жалюзи. Или поставить стекла, которые будут реагировать на освещение за окном, не впуская слишком яркое солнце в дом. Сделать их зеркальными или глянцево- черными со стороны фасада, но прозрачными изнутри дома.
Думаем, вы не особо удивитесь, узнав, что на крыше этого великолепного дома есть бассейн. Удовольствие от владения такой стильной виллой увеличивается от осознания того, что тебе доступна настоящая роскошь – приватный водоем с просторной террасой из дерева и видом на город, который, согласно легенде, был основан самим Гераклом. Белые домики с черепичными крышами – идиллия, в которую вы неизбежно влюбляетесь, посетив южные страны Европы.
А вот тут, мы уверены, вы поражены! Бирюзовый бассейн вечером оказывается подсвечен неоновым-розовым. Отражения дублируют красоту этого рая, созданного руками гениальных архитекторов и дизайнеров. Розовая лагуна! Дизайнерская экзотика! Трудно даже представить что-то более созвучное синему вечернему небу.
Минимализм предлагает нам особенное видение мира. Свободное от обилия иногда раздражающего декора с максимумом простора и предельно возможным слиянием с окружающим миром за счет панорамного остекления, прозрачных экранов, бассейна, вода в котором переливается через бортики, и комнат первого этажа вровень с газоном.
Ландшафтный дизайн оказывается столь же прост, но отнюдь не примитивен. Идеально стриженный газон дополнен крупноформатными плитами для дорожек и пальмами (если это соответствует климату). А вечером главным элементом декора становится подсветка, позволяющая увидеть еще один образ минимализма. Если днем дом представляется открывающим мир для вас, то вечером именно окружающее заглядывает внутрь через стеклянные стены. А вы этот момент чувствуете себя как на сцене в главной роли в окружении выбранных вами декораций. Конечно же, с возможностью укрыться в гримерке перед началом спектакля и в антракте.
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