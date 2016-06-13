Мини-дома со всего мира

Любой, кто когда-либо жил в маленькой квартире, знает, с какими проблемами это может быть сопряжено. Но при грамотном подходе к хранению вещей все, что нужно человеку – кровать, стол, стул, комод или шкаф для одежды. Будем откровенны – самые интересные события нашей жизни зачастую происходят вне дома, а жилище должно обеспечивать лишь элементарный комфорт и безопасность.
Homify сделал подборку очаровательно красивых, стильных и грамотно обустроенных мини-домов, глядя на которые, вы поймете, что даже на маленькой жилплощади можно существовать вполне счастливо.
Вы наверняка подумали, что речь идет о дачном домике, но это вовсе не так! Владелец жилища – Томми Стробел из США – еще в подростковые годы мечтал о доме на колесах. Теперь его заветное желание осуществилось.
Основная концепция этого милого передвижного здания – минимальный ущерб для окружающей среды. В доме есть все самое необходимое – хозяин сознательно отказался от каких-либо предметов роскоши. Несмотря на это, интерьер все равно выглядит весьма стильно и уютно.
В то время, как большинство людей готовит свой завтрак на электроплите, газовой печи или индукционной варочной панели, госпожа Стробел и ее муж используют маленькую, спартанскую печурку на спиртовой основе. В зимнее время они включают маленький электрический обогреватель, а привычный санузел заменен биотуалетом. Система канализации также максимально проста.
Жизнь в этом доме – своеобразный эксперимент, на который Томми и Логан решились три года назад. До этого они жили в самом обыкновенном доме, который все еще им принадлежит. Но вернутся они туда или нет, супруги не знают – жизнь порой может преподносить самые неожиданные сюрпризы.
Этот дом из Новой Зеландии просто взорвет ваше воображение! Сотворенный путем реконструкции обыкновенного грузового кузова он, кажется, словно приехал из мультфильмов Диснея. Башенки и крыша могут раскладываться, тем самым расширяя гостиную, а небольшая уютная терраса делает домик чрезвычайно романтичным.
Внутри замок-кузов оборудован всем, что нужно для комфортной жизни. На фото мы видим кухню – стильную и обильно декорированную милыми безделушками. Удобная раковина и большой холодильник ничуть не уступают оборудованию кухни в обычном доме.
Этот дом находится недалеко от Токио. В нем на 52,14 квадратных метрах проживает семья из трех человек. Благодаря своей необычной форме он сразу бросается в глаза. Поскольку участок представляет собой узкий треугольник между рекой и дорогой, архитекторы создали здание плоским и высоким, словно спичечный коробок, поставленный на ребро. Такой необычный прием помогает значительно сэкономить пространство, а ассиметричная треугольная крыша выглядит очень современно и оригинально.
В доме – два этажа, размеченные снаружи разными цветами. При этом площадь второго уровня больше, чем первого – это придает зданию особую сюрреалистичность. Дом настолько узкий, что сторонний наблюдатель вряд ли представит, как люди могут жить в нем с комфортом.
Не только внешняя оболочка дома, но и его интерьер навевает ассоциации с космической станцией. Поскольку здание узкое, обитатели рационально используют его высоту – здесь множество вместительных полок и антресолей. Окно, расположенное на одном из скатов крыши, несмотря на свой скромный размер, обеспечивает прекрасное освещение в дневное время.
Видели ли вы что-нибудь более необычное? Разумеется, камень этот – ненастоящий. На самом деле это хижина. Идея ее создания почерпнута из романа швейцарского писателя Шарля-Фердинанда Рамю. Главный герой повествования, Антуан Понт, после оползня в горах оказался зажатым между двумя массивными валунами и выживал в таком положении семь недель, прежде чем смог освободиться. Воздав дань истории, хозяин шале назвал свой дом Антуаном.
Здание выполнено из бетона. Проект рассчитан не только на то, чтобы дом органично вписывался в природный альпийский пейзаж, но и на поддержание исторических традиций Швейцарии.
Интерьер дома максимально скромен. По сути, мы видим нечто вроде простой деревянной кабины, конструкция которой была создана за шесть недель. Благодаря системе цепей и креплений стол и лавки можно трансформировать в широкую кровать, либо вовсе поднять, освободив пространство.
В отличие от вышеперечисленных проектов, этот дом дарит чуть больше жизненного пространства – 65 квадратных метров. Здание представляет собой сборную конструкцию. Такая система имеет массу преимуществ, основные из которых – короткий период строительства, простота монтажа и сравнительно небольшие финансовые затраты. К тому же, при переезде здание можно попросту разобрать и увезти с собой, чтобы восстановить его в новом месте.
Формально дом относится к летним помещениям, однако превосходная теплоизоляция делает его пригодным для проживания в любое время года. Кроме того, в нем соблюдены все современные правила экономии энергии. При строительстве были использованы материалы, предоставленные устойчивым местным лесным хозяйством – лиственница и сосна.
По сравнению с другими маленькими зданиями, этот дом можно назвать роскошным – здесь есть столовая, гостиная, две спальни и ванную. Остекление стен простирается на целых 8 метров. Благодаря этом открывается чудесный вид, а помещение в дневное время превосходно освещается.
Прозрачная раздвижная дверь ведет на просторную террасу, площадь которой – целых 35 квадратных метров. Она частично крытая, благодаря чему на ней можно и позагорать, и спрятаться от солнца или дождя. На территории расположены дополнительные объекты для хранения садовых инструментов и других вещей.