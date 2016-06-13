Мини-дома со всего мира

Любой, кто когда-либо жил в маленькой квартире, знает, с какими проблемами это может быть сопряжено. Но при грамотном подходе к хранению вещей все, что нужно человеку – кровать, стол, стул, комод или шкаф для одежды. Будем откровенны – самые интересные события нашей жизни зачастую происходят вне дома, а жилище должно обеспечивать лишь элементарный комфорт и безопасность.

Homify сделал подборку очаровательно красивых, стильных и грамотно обустроенных мини-домов, глядя на которые, вы поймете, что даже на маленькой жилплощади можно существовать вполне счастливо.