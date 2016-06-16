Современный дом для веселых натур

Сегодня мы хотим познакомить вас с ультрасовременным домом. Этот красочный объект был спроектирован архитекторами из LUXHAUS и находится в небольшом немецком городе Рот, неподалеку от коммуны Георгенсгмюнд. Дом с выразительными цветами на фасаде и в интерьере – просто праздник для глаз во всех отношениях. Такой дизайн особенно поднимает настроение, когда на улице серо и дождливо.

Этот интересный и яркий дом никого не оставит равнодушным. Давайте же познакомимся с ним поближе. Фотографии были любезно предоставлены Lopez-Fotodesign.