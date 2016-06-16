Современный дом для веселых натур

Сегодня мы хотим познакомить вас с ультрасовременным домом. Этот красочный объект был спроектирован архитекторами из LUXHAUS и находится в небольшом немецком городе Рот, неподалеку от коммуны Георгенсгмюнд. Дом с выразительными цветами на фасаде и в интерьере – просто праздник для глаз во всех отношениях. Такой дизайн особенно поднимает настроение, когда на улице серо и дождливо.
Этот интересный и яркий дом никого не оставит равнодушным. Давайте же познакомимся с ним поближе. Фотографии были любезно предоставлены Lopez-Fotodesign.
Дом имеет неправильную форму и с одного ракурса невозможно разглядеть весь объем. Для первого этажа характерны большие панорамные окна с раздвижными створками. Черные рамы этих окон отлично контрастируют с белым фасадом, что придает ему очень современный и стильный вид. К одному из входов на первом этаже ведет деревянный мостик с подсветкой в японском стиле.
На плоской кровле первого этажа расположилась большая терраса. Изюминкой фасада на первом этаже является красная стена, которая элегантно разделяет этаж на секции, которые также выделены визуально с помощью различной фактуры на фасаде: одна часть отделана деревом, другая белой штукатуркой.
На первом этаже расположилась уютная гостиная. Панорамные окна на одной стене и стеклянные раздвижные двери на противоположной гарантируют пространству максимальное количество естественного света. Яркие естественные цвета доминируют в дизайне интерьера. Деревянный пол благородного цвета дополняют светло-коричневые кожаные кресла и пуф из коровьей кожи. В качестве контраста дизайнеры добавили темно-коричневый кожаный диван и темный ковер. Большой кактус и два маленьких искусственных дерева завершают минималистский естественный стиль этой открытой гостиной.
Из гостиной мы попадаем в кухню, которая имеет довольно интересную и оригинальную планировку. Одна часть рабочей поверхности имеет L-образную форму, а линейная часть расположилась напротив. Часть кухни с варочной поверхностью маскирует лестницу на второй этаж. В этом интерьере также преобладают белый и коричневые цвета.
На конце L-образной композиции находится небольшой деревянный барный стол с высокими табуретами – идеальное место для быстрого завтрака или обеда стоя. Как мы видим, даже, казалось бы, неудобную проходную зону можно превратить в очень удобную и функциональную кухню.
Вам наверняка уже не терпится посмотреть на интерьер второго этажа этого прекрасного дома, но сначала давайте взглянем на интерьер столовой. Именно она привносит в общую цветовую гамму новые оттенки (серый, бирюзовый, темно-коричневый). У этой комнаты достаточно официальный вид, но теплое освещение стен и мягкий ковер (что является нетрадиционным выбором для столовой) придают ей уют.
Обратите внимание на фото фактурного фасада на заднем плане. Вы думаете это постер? Нет, это оригинально задекорированная раздвижная дверь. Здорово, не правда ли!
А теперь поднимемся на второй этаж. По лестнице мы попадаем в холл, который больше напоминает пространство гостиной. Стеклянные двери ведущие на террасу пропускают много естественного света и наполняют им интерьер. Яркий сливовый диван придает холлу уют и приглашает вас задержаться тут ненадолго. Элегантные раздвижные двери разделяют помещения, но в тоже время оставляют ощущение единства всего пространства. За ними расположился спа-комплекс с сауной. Для стен в нем выбран дружественный розовый цвет. В отделке ванной использована серая керамическая плитка и штукатурка, которая интересно сочетается с теплым деревянным полом и отделкой сауны.
Эта прекрасная спальня находится рядом с ванной и сауной. Как и по всему дому, здесь установлена раздвижная дверь, которая, по мере необходимости, соединяет друг с другом эти два пространства. Розовая ванная и желтые стены спальни вместе создают замечательную атмосферу. Дружелюбный и веселый солнечный желтый не только заряжает хорошим настроением, но и делает комнату теплее и визуально больше. В тех комнатах, где источник естественного света отсутствует или очень мал, желтый обеспечивает дополнительную яркость. Возможно вы заметили, что окно над изголовьем кровати имеет такую же удлиненную форму, как окно в гостиной.
В дизайне интерьера детской комнаты также был использован веселый желтый. Современная бело-желтая мебель была сделана на заказ. Такая яркая и свежая цветовая гамма идеально подходит для энергичного ребенка. Консольные полки обеспечивают много пространства и места для хранения школьных книг, спортивного инвентаря, игрушек и т.д. Кровать-чердак является частью общей композиции стеллажа и обеспечивает дополнительное пространство на полу.
Если вы тоже любите яркие цвета и хотели бы использовать их в своем интерьере, то вам будут интересны наши следующие статьи:
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