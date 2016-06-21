До и После: Реконструкция двухуровневой квартиры

Рано или поздно наступает момент, когда старый дом нуждается в ремонте и обновлении дизайна. Однако если безопасность здания оставляет желать лучшего, при резкой трансформации есть огромный риск. И это далеко не единственный нюанс. Нужно учитывать также экологические аспекты строительства, шум и присутствие соседей.

Несмотря на все эти тонкости, команда дизайнеров справилась с поставленной задачей, подарив старой двухуровневой квартире совершенно иной вид. Невероятные изменения, произошедшие со зданием, вы можете увидеть своими глазами.