До и После: Реконструкция двухуровневой квартиры

Рано или поздно наступает момент, когда старый дом нуждается в ремонте и обновлении дизайна. Однако если безопасность здания оставляет желать лучшего, при резкой трансформации есть огромный риск. И это далеко не единственный нюанс. Нужно учитывать также экологические аспекты строительства, шум и присутствие соседей.
Несмотря на все эти тонкости, команда дизайнеров справилась с поставленной задачей, подарив старой двухуровневой квартире совершенно иной вид. Невероятные изменения, произошедшие со зданием, вы можете увидеть своими глазами.
Когда вы входите в дом, первое впечатление задают крыльцо и прихожая. И, надо сказать, раньше эта композиция вызывала совершенно безрадостные эмоции. Скучный дизайн и безграмотная планировка создавали тесноту и нагоняли уныние.
Нынешний дизайн прихожей кардинально отличается от того, что было раньше. Цветовая гамма в серых тонах сохранилась, однако теперь она выглядит вовсе не скучно, а свежо, и визуально расширяет пространство. Входная дверь, легко скользящая на рейках, не только обеспечивает превосходную шумоизоляцию, но и в зимнее время надежно оберегает обитателей дома от сквозняков.
На первом этаже расположены гостиная, кухня и столовая которые, несмотря на ничем не ограниченный доступ друг к другу, кажутся невероятно тесными из-за низких потолков. Попытки сэкономить пространство с помощью множества полочек практически ни к чему не привели – помещение все равно словно давит на человека, и громоздкая люстра, дающая слишком мало света, усиливает это впечатление.
Несмотря на то, что планировка осталась нетронутой, чувство тесноты исчезло, будто по волшебству. Существенную роль в этом сыграло освещение. Большие лампы над обеденной зоной и точечные светильники на потолке создают ощущение естественного дневного света даже вечером. Кухня и столовая кажутся одним целым – зонирование несет лишь практическую функцию, не разрывая пространство. Белоснежные стены и потолок сливаются воедино и дарят чувство свежести.
Расположенная на первом уровне гостиная выглядела необычно, но и неуютно. Виной тому – снова-таки дефицит света и низкий потолок, отличающий это жилище от классических дуплекс-квартир в больших странах.
Белый цвет, создающий общую гармонию, спас и гостиную. Он вовсе не выглядит скучно и не отпугивает посетителей своей стерильной чистотой – в этом помогают правильно подобранные аксессуары и другие элементы декора. Например, так называемый фартук на кухне покрыт белой плиткой, имитирующей кирпич – такое решение не теряет своей актуальности уже который год.
Главное изменение, произошедшее с гостиной – трансформация потолка, который стал значительно выше за счет «вторжения» на второй этаж. Теперь комната напоминает студию вроде тех, что так распространены в Северной Европе. Громадный черный диван и скромный ковер делают интерьер минималистичным, но в то же время уютным.
Второй уровень из-за все тех же низких потолков и скудного освещения создает атмосферу чердака – темного и душного. На первый взгляд кажется, что найти применение такому пространству невозможно и любая идея будет неудачной, но выход был найден и в этом случае.
Кто может свободно чувствовать себя даже в помещении с низким потолком? Правильно – маленький ребенок. Отталкиваясь от этого решения, дизайнеры оборудовали на верхнем уровне игровую комнату с огромным столом и обильным освещением. Яркие цвета создают атмосферу веселья и поднимают настроение.
Детское пространство не заканчивается игровой площадкой. Чтобы малыш мог отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями и вздремнуть, создан уютный уголок, оформленный в пастельных тонах. Милые и в то же время необычные аксессуары помогают развивать воображение ребенка и не позволяют ему заскучать.