Вилла на берегу океана

Дом на побережье — голубая мечта едва ли не каждого человека, живущего на планете. Собственная недвижимость на побережье океана – роскошь, которая доступна нашим бразильским читателям.
В этой книге идей нам предстоит путешествие на курорт Atlantis Lakes Park, который расположен в городе Шангри-ла (был основан в 1992 году, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия). Давайте посмотрим на прекрасную работу архитекторов.
Этот недавно выстроенный дом может похвастаться довольно оригинальной L-образной архитектурой, а также дизайном интерьера. Он настолько индивидуален, что сразу же обращает на себя внимание на фоне близлежащих построек. К главному входу ведёт выложенная камнем тропинка. От веранды, которая расположена на противоположной стороне виллы, идет спуск к пляжу.
Великолепная вилла в современном стиле была спроектирована специально для жителей курорта Atlantis Lakes Park группой архитекторов из Hecher Yllana Arquitetos. Небольшая постройка, волшебным образом парящая между небом и землей, представляет собой элегантный особняк, расположенный в спокойной атмосфере, вдали от шума уличного движения. Именно здесь небольшая семья сможет расслабиться и насладиться нежным солнцем и голубой лазурью океана.
Архитекторам удалось создать еще одну просторную террасу с бассейном, на которую можно попасть как из кухни, так и из гостиной. На первом этаже находятся общественные пространства, а все спальни — на втором. Большие окна не только позволяют созерцать окрестности курорта, но и дают возможность солнечным лучам свободно проникать в комнаты. Важно, что при этом в доме сохраняется интимная атмосфера.
В выборе концепции дизайна и отделки помещений было принято решение поддержать тональный и цветовой контраст между основными плоскостями и предметами так, чтобы он подчеркнул архитектурные решения. Таким образом авторам удалось создать ощущение плавного перетекания одного пространства в другое.
Помещение гостиной, безусловно, является неотъемлемой частью одного большого пространства, а также его центром. Именно здесь мы можем выйти к бассейну, перейти в комнату для семейных посиделок со своей замкнутой атмосферой интерьера, подняться на второй этаж или провести легкую трапезу. Такое планировочное решение придает гостиной визуальный стержень, вокруг которого размещены все остальные жилые зоны виллы.
Телевидение занимает особую роль в жизни всех людей на планете, однако в Бразилии такой вид развлечения является самым популярным. Эта комната предназначена для семейного уединения, поэтому декораторы приложили немало усилий для придания ей более интимного характера. Большое внимание было уделено изящным предметам декора, а также элегантному световому сценарию.
Кухня этой виллы отождествляет функциональность и изысканность, она выглядит стильно и современно. Текстуры бетона и дерева идеально сочетается с натуральным камнем, использованными в отделке, а также хромированной техникой. Здесь присутствует и простота форм и цвета, и современный минимализм. Высокие потолки подчеркивают простор помещения.
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