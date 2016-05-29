Вилла на берегу океана

Дом на побережье — голубая мечта едва ли не каждого человека, живущего на планете. Собственная недвижимость на побережье океана – роскошь, которая доступна нашим бразильским читателям.

В этой книге идей нам предстоит путешествие на курорт Atlantis Lakes Park, который расположен в городе Шангри-ла (был основан в 1992 году, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия). Давайте посмотрим на прекрасную работу архитекторов.