Современный дом у озера

Современный коттедж в стиле модерн – это не просто набор функциональных зон и дизайнерских решений. В таком доме ваш образ жизни выходит на новый уровень, полностью меняя ваш стиль, вдохновляя вас на новые свершения и поддерживая всю вашу семью.
Архитектор Дмитрий Кругляк и дизайнер интерьера Элона Именинова сделали все, чтобы этот эффектный проект был не только прекрасен на фотографиях, но и безупречен в повседневной жизни. Убедиться в этом вы сможете в нашей статье об этом роскошном доме, жить в котором хотел бы каждый из нас!
Шикарная отделка фасадов с вечерней подсветкой кажется настолько эффектной посреди леса, что изначально даже не задумываешься о том, на основе каких материалов она была создана. Керамические панели немецкого бренда Argeton (в частности Terzo 3 Iron Gray) и итальянского Arch Skin (PANARIA Light Quartz) на алюминиевом каркасе помогли архитектору добиться столь впечатляющего эффекта.
В основе проекта этого дома лежало его расположение в сосновом бору, возле озера – в атмосфере, отлично подходящей для семейного коттеджа. В дизайне интерьера, оформлении фасадов, планировке и выборе цветовой гаммы учитывался данный фактор, и архитектор с дизайнером интерьера удачно объединили пейзажи за окном и атмосферу внутри дома.
Не удивительно, что стиль модерн в данном случае идеально подошел для интеграции с внешним миром. Панорамное остекление особенно расширенного формата, простые линии конструкции и максимальная фокусировка непосредственно на пейзажах и дизайне интерьеров позволяет назвать данный проект дома просто гениальным!
В дизайне интерьеров проекта использовались высококачественные фирменные материалы, подобранный с изяществом настоящего профессионала. Здесь мы найдем теплую ореховую гамму с серыми акцентами, отлично подходящую для оформления дома 21-ого века.
Дизайнер интерьера этого проекта Элона Именинова, основываясь на своем многолетнем опыте и прекрасном чувстве вкуса, создала гармонию, которая позволяет называть этот проект Домом всем членам семьи. Ради такого результата можно аплодировать стоя!
Стильная кухня имеет удобную конфигурацию из основной части и кухонного острова. Есть отдельный холодильник для вина, бесшумные ящики с эффектом невероятно плавного скольжения без ручек на фасадах.
Технологичная начинка дома также подразумевает систему принудительной вентиляции, очень полезную летом, и солнцезащитные механизмы, обеспечивающие максимальный комфорт в теплое время года.
Выход на открытую террасу осуществляется при помощи раздвижной системы HI-FINITY (Reynaries, Бельгия). Эта система с тонкими, едва видимыми профилями создает впечатление стены из прозрачного стекла, которое расширяет границы помещений.
Раздвижные двери выглядят элегантными, легкими и воздушными. Кажется, что внутренние помещения и внешнее пространство сливаются в единое целое, создавая безграничный вид. Раздвижная система выполнена с тремя направляющими в комбинации из шести створок.
В проекте также была использована инновационная система остекления Reynaries Concept System® 104 (Бельгия). Она серьезно повышает комфортабельность использования и при этом до минимума снижает теплопотери, а следовательно, и расход ресурсов, что соответствует требованиям энергопассивного дома.
Прелестное сочетание нежных бежевых оттенков с ореховой древесиной и бархатом в гостиной смотрится просто удивительно лаконично. В оформлении каминного портала был использован натуральный камень, идентичный тому, что вы найдете и в дизайне кофейного столика.
На лестничном холле первого этажа, между прихожей и гостиной, мы нашли потрясающий витраж, создающий в парадном помещении удивительную атмосферу.
На втором этаже расположены пять спален, одна из которых является главным мастер-сьютом и имеет отдельную ванную комнату, балкон и гардеробную, а четыре других находятся недалеко друг от друга. Все они оформлены в современном стиле модерн с использованием привлекательной глянцевой мебели и интегрированного в настенный блок TV (для того, чтобы спрятать провода).
Яркий и запоминающийся интерьер этой ванной комнаты обязан использованию эффектного натурального камня для отделки, правильно подчеркивающего ореховые оттенки.
За снимки мы выражаем отдельную благодарность талантливому фотографу Дмитрию Фуфаеву.
Удобное расположение каждого из элементов гарантирует комфортабельность жизни в доме для всей семьи. Работа архитектора в данном проекте выполнена безупречно – каждый уголок здесь, будто кусочек мозаики, идеально работает на общее дело и создает нужный облик всего дома.
Планировка второго этажа действительно смотрится очень привлекательно – пять просторных спален являются прекрасным набором для комфортной жизни в пригороде.
Извилистый искусственный ручей с несколькими порогами выглядит очень натурально на участке посреди соснового бора. Вода в ручей подается прямо из настоящего озера посредством двух невидимых насосов.
Вдоль всех дорожек на участке и рядом с ручьем установлены декоративные светильники, благодаря которым можно чувствовать себя комфортно на прогулках даже в темное время суток. На фотографии выше весь проект выглядит, как волшебный лес с современным ультра-технологичным замком в центре!
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