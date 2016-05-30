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Современный дом у озера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Кухня в стиле модерн
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Современный коттедж в стиле модерн – это не просто набор функциональных зон и дизайнерских решений. В таком доме ваш образ жизни выходит на новый уровень, полностью меняя ваш стиль, вдохновляя вас на новые свершения и поддерживая всю вашу семью.

Архитектор Дмитрий Кругляк и дизайнер интерьера Элона Именинова сделали все, чтобы этот эффектный проект был не только прекрасен на фотографиях, но и безупречен в повседневной жизни. Убедиться в этом вы сможете в нашей статье об этом роскошном доме, жить в котором хотел бы каждый из нас!

​Образец современной эстетики

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Шикарная отделка фасадов с вечерней подсветкой кажется настолько эффектной посреди леса, что изначально даже не задумываешься о том, на основе каких материалов она была создана. Керамические панели немецкого бренда Argeton (в частности Terzo 3 Iron Gray) и итальянского Arch Skin (PANARIA Light Quartz) на алюминиевом каркасе помогли архитектору добиться столь впечатляющего эффекта.

​Атмосферность строгих линий

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

В основе проекта этого дома лежало его расположение в сосновом бору, возле озера – в атмосфере, отлично подходящей для семейного коттеджа. В дизайне интерьера, оформлении фасадов, планировке и выборе цветовой гаммы учитывался данный фактор, и архитектор с дизайнером интерьера удачно объединили пейзажи за окном и атмосферу внутри дома.

Не удивительно, что стиль модерн в данном случае идеально подошел для интеграции с внешним миром. Панорамное остекление особенно расширенного формата, простые линии конструкции и максимальная фокусировка непосредственно на пейзажах и дизайне интерьеров позволяет назвать данный проект дома просто гениальным!

​Дизайн интерьеров

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Кухня в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

В дизайне интерьеров проекта использовались высококачественные фирменные материалы, подобранный с изяществом настоящего профессионала. Здесь мы найдем теплую ореховую гамму с серыми акцентами, отлично подходящую для оформления дома 21-ого века. 

Дизайнер интерьера этого проекта Элона Именинова, основываясь на своем многолетнем опыте и прекрасном чувстве вкуса, создала гармонию, которая позволяет называть этот проект Домом всем членам семьи. Ради такого результата можно аплодировать стоя! 

​Кухня нового поколения

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Кухня в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Стильная кухня имеет удобную конфигурацию из основной части и кухонного острова. Есть отдельный холодильник для вина, бесшумные ящики с эффектом невероятно плавного скольжения без ручек на фасадах.

Технологичная начинка дома также подразумевает систему принудительной вентиляции, очень полезную летом, и солнцезащитные механизмы, обеспечивающие максимальный комфорт в теплое время года.

​Система HI-FINITY на кухне и в столовой

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Кухня в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Выход на открытую террасу осуществляется при помощи раздвижной системы HI-FINITY (Reynaries, Бельгия). Эта система с тонкими, едва видимыми профилями создает впечатление стены из прозрачного стекла, которое расширяет границы помещений. 

Раздвижные двери выглядят элегантными, легкими и воздушными. Кажется, что внутренние помещения и внешнее пространство сливаются в единое целое, создавая безграничный вид. Раздвижная система выполнена с тремя направляющими в комбинации из шести створок.

​Современное остекление

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Столовая комната в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

В проекте также была использована инновационная система остекления Reynaries Concept System® 104 (Бельгия). Она серьезно повышает комфортабельность использования и при этом до минимума снижает теплопотери, а следовательно, и расход ресурсов, что соответствует требованиям энергопассивного дома.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Отделка интерьеров

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Гостиная в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Прелестное сочетание нежных бежевых оттенков с ореховой древесиной и бархатом в гостиной смотрится просто удивительно лаконично. В оформлении каминного портала был использован натуральный камень, идентичный тому, что вы найдете и в дизайне кофейного столика.

​Изысканные элементы

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

На лестничном холле первого этажа, между прихожей и гостиной, мы нашли потрясающий витраж, создающий в парадном помещении удивительную атмосферу.

​Гостевая спальня

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Гостиная в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

На втором этаже расположены пять спален, одна из которых является главным мастер-сьютом и имеет отдельную ванную комнату, балкон и гардеробную, а четыре других находятся недалеко друг от друга. Все они оформлены в современном стиле модерн с использованием привлекательной глянцевой мебели и интегрированного в настенный блок TV (для того, чтобы спрятать провода).

​Ванная комната

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Ванная комната в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Яркий и запоминающийся интерьер этой ванной комнаты обязан использованию эффектного натурального камня для отделки, правильно подчеркивающего ореховые оттенки.

За снимки мы выражаем отдельную благодарность талантливому фотографу Дмитрию Фуфаеву.

​Планировка первого уровня

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Удобное расположение каждого из элементов гарантирует комфортабельность жизни в доме для всей семьи. Работа архитектора в данном проекте выполнена безупречно – каждый уголок здесь, будто кусочек мозаики, идеально работает на общее дело и создает нужный облик всего дома.

​Планировка второго уровня

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Планировка второго этажа действительно смотрится очень привлекательно – пять просторных спален являются прекрасным набором для комфортной жизни в пригороде.

​Ландшафтный проект

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Сад в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Извилистый искусственный ручей с несколькими порогами выглядит очень натурально на участке посреди соснового бора. Вода в ручей подается прямо из настоящего озера посредством двух невидимых насосов. 

Вдоль всех дорожек на участке и рядом с ручьем установлены декоративные светильники, благодаря которым можно чувствовать себя комфортно на прогулках даже в темное время суток. На фотографии выше весь проект выглядит, как волшебный лес с современным ультра-технологичным замком в центре! 

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