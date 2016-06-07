7 роскошных каминов, которые впишутся в любой сад

Кто не любит проводить теплые летние вечера на свежем воздухе, в компании семьи и друзей? Собравшись в саду или на террасе, люди могут вести беседы и веселиться, чувствуя себя легко и комфортно. Особый уют атмосфере придаст напольный камин. Правильно подобранный, он дарит не только тепло, но и эстетическое наслаждение.
Homify сделал подборку каминов, которые наверняка вдохновят читателей на создание собственных проектов.
Терраса, выполненная в виде массивной платформы, просто гарантирует вау-эффект! Отделанная древесиной, она выглядит современно и в то же время уютно, поэтому очаг на ней смотрится очень органично. Вмонтированный в пол, он представляет собой что-то вроде «окультуренного» костра – необычно и в то же время максимально естественно.
Для постоянного обслуживания камина нужна поленница – так почему бы не превратить ее в произведение искусства? Совершенно необычайная скульптура из черной стали, служащая для хранения дров, наверняка поразит гостей. Кстати, рядом с ней очень удобно будет расположить оборудование для барбекю, если вы предпочитаете готовить на дровах.
Тем, кто предпочитает средиземноморский стиль, понравится массивный квадратный камин из кирпича и каменных плит. Смелые даже могут использовать его в качестве столика – сидя рядом с ним прохладным осенним вечером, вы можете быть уверены, что ваш чай не остынет. Неровная поверхность кирпичных блоков и грубые плиты создают потрясающий визуальный эффект.
Для тех, кто предпочитает простоту, сдержанность и практичность, подойдет классическая огненная чаша. Такую модель можно установить в любом месте и при необходимости легко переместить. Ее чистка и другие аспекты ухода также не доставят вам ни малейших хлопот.
Создать в своем саду настоящую гостиную поможет удивительный многофункциональный камин. Чаша вмонтирована в красивый столик, который можно запросто переместить – для этого он имеет пару колес. С одной стороны он оснащен специальными полочками для напитков, где можно удобно и безопасно разместить пару бутылок своего любимого вина для посиделок с друзьями.
Элегантная каменная чаша – не просто камин, а настоящий арт-объект. Узкие стальные ленты, змеящиеся над ней, имитируют языки пламени даже тогда, когда огонь не зажжен. При этом они одновременно напоминают декоративные ветви – дизайнеры очень постарались придать камину вид необычный, но невероятно притягательный.
Стильный трапециевидный камин может служить одновременно и чайным столиком. Чтобы придать конструкции максимальный лаконизм и аккуратность, для поддержания огня используется не дерево, а кристаллы сухого этанола. Пламя изолировано тончайшими прозрачными перегородками, придающими камину особый футуристичный шарм.