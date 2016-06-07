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7 роскошных каминов, которые впишутся в любой сад

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
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Кто не любит проводить теплые летние вечера на свежем воздухе, в компании семьи и друзей? Собравшись в саду или на террасе, люди могут вести беседы и веселиться, чувствуя себя легко и комфортно. Особый уют атмосфере придаст напольный камин. Правильно подобранный, он дарит не только тепло, но и эстетическое наслаждение. 

Homify сделал подборку каминов, которые наверняка вдохновят читателей на создание собственных проектов.

Делюкс-версия

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Терраса, выполненная в виде массивной платформы, просто гарантирует вау-эффект! Отделанная древесиной, она выглядит современно и в то же время уютно, поэтому очаг на ней смотрится очень органично. Вмонтированный в пол, он представляет собой что-то вроде «окультуренного» костра – необычно и в то же время максимально естественно.

Особое искусство

Skulptur / Feuerstelle / Grill, MABADESIGN MABADESIGN Сад Грильницы Железо / Сталь Серый
MABADESIGN

MABADESIGN
MABADESIGN
MABADESIGN

Для постоянного обслуживания камина нужна поленница – так почему бы не превратить ее в произведение искусства? Совершенно необычайная скульптура из черной стали, служащая для хранения дров, наверняка поразит гостей. Кстати, рядом с ней очень удобно будет расположить оборудование для барбекю, если вы предпочитаете готовить на дровах.

В средиземноморском стиле

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Тем, кто предпочитает средиземноморский стиль, понравится массивный квадратный камин из кирпича и каменных плит. Смелые даже могут использовать его в качестве столика – сидя рядом с ним прохладным осенним вечером, вы можете быть уверены, что ваш чай не остынет. Неровная поверхность кирпичных блоков и грубые плиты создают потрясающий визуальный эффект.

Просто, но эффективно

Foyers d'extérieurs, Braseros, Buchers, SO GARDEN SO GARDEN Сад Грильницы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Для тех, кто предпочитает простоту, сдержанность и практичность, подойдет классическая огненная чаша. Такую модель можно установить в любом месте и при необходимости легко переместить. Ее чистка и другие аспекты ухода также не доставят вам ни малейших хлопот.

Умное решение

Table basse brasero LUCIO, HAPPINOX HAPPINOX Сад Грильницы
HAPPINOX

HAPPINOX
HAPPINOX
HAPPINOX

Создать в своем саду настоящую гостиную поможет удивительный многофункциональный камин. Чаша вмонтирована в красивый столик, который можно запросто переместить – для этого он имеет пару колес. С одной стороны он оснащен специальными полочками для напитков, где можно удобно и безопасно разместить пару бутылок своего любимого вина для посиделок с друзьями.

Хитрая идея

The changing face of the outdoor bonfire, BD Designs BD Designs Сад Грильницы
BD Designs

The changing face of the outdoor bonfire

BD Designs
BD Designs
BD Designs

Элегантная каменная чаша – не просто камин, а настоящий арт-объект. Узкие стальные ленты, змеящиеся над ней, имитируют языки пламени даже тогда, когда огонь не зажжен. При этом они одновременно напоминают декоративные ветви – дизайнеры очень постарались придать камину вид необычный, но невероятно притягательный.

Современная элегантность

Aztec Gas Fire Table - Cotswold Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Aztec Gas Fire Table – Cotswold

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Стильный трапециевидный камин может служить одновременно и чайным столиком. Чтобы придать конструкции максимальный лаконизм и аккуратность, для поддержания огня используется не дерево, а кристаллы сухого этанола. Пламя изолировано тончайшими прозрачными перегородками, придающими камину особый футуристичный шарм.

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А какой камин понравился больше всего вам?

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