7 роскошных каминов, которые впишутся в любой сад

Терраса, выполненная в виде массивной платформы, просто гарантирует вау-эффект! Отделанная древесиной, она выглядит современно и в то же время уютно, поэтому очаг на ней смотрится очень органично. Вмонтированный в пол, он представляет собой что-то вроде «окультуренного» костра – необычно и в то же время максимально естественно.