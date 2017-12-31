8 самых модных серых оттенков – фото-примеры

На фотографиях ниже вы найдете 8 самых модных серых оттенков в современном дизайне интерьера. Это будут галиотис, грозовая туча, железо и мокрый камень, стальной и серебряная лиса, ковентри и другие.

Не забывайте и про такие оттенки, как пепельный, дымчатый, речной перламутр, серо-сиреневый и многие другие, которые тоже могут быть вам интересны.