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8 самых модных серых оттенков – фото-примеры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
32 m2 mediterráneos, Dröm Living Dröm Living ГостинаяДиваны и кресла
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На фотографиях ниже вы найдете 8 самых модных серых оттенков в современном дизайне интерьера. Это будут галиотис, грозовая туча, железо и мокрый камень, стальной и серебряная лиса, ковентри и другие.

Не забывайте и про такие оттенки, как пепельный, дымчатый, речной перламутр, серо-сиреневый и многие другие, которые тоже могут быть вам интересны.

​Оттенок грозовая туча

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Оттенок грозовой тучи является одним из самых популярных и любимых в дизайне интерьера современных и неоклассических интерьеров. Он идеально подходит для спален, гостиных, коридоров и даже ванных комнат.

​Оттенок олово

32 m2 mediterráneos, Dröm Living Dröm Living ГостинаяДиваны и кресла
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Оловянный оттенок будет темнее, чем грозовая туча, он более насыщенный и более холодный, синеватый. Но он лучше подходит для гостиной комнаты, которая оформляется в светлых тонах.

​Оттенок металл

Wohnüberbauung "Vinea", Rottenschwil (AG), a4D Architekten AG a4D Architekten AG Кухня в стиле модерн
a4D Architekten AG

a4D Architekten AG
a4D Architekten AG
a4D Architekten AG

Металлический оттенок идеально подходит для минималистичных и современных интерьеров. Он отлично смотрится и в лучах солнца, и в свете вечерней подсветки.

​Оттенок галиотис

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Гостиная в стиле модерн
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

На фотографии выше мы видим кресла оттенка галиотис – одном из самых светлых оттенков серого, который скорее напоминает вам о бежевых тонах и белой палитре. Он подходит на замену бежевому цвету везде, где бы вы ни подумали.

​Оттенок серебряная лиса

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Здесь фасады кухни (верхние шкафчики на заднем плане) оформлены в оттенке серебряная лиса. Он является одним из самых теплых оттенков. Его тоже можно взять на замену бежевому цвету там, где традиционно используют именно его.

​Бежево-серые оттенки – латте

Dom w Holandii, Finchstudio Finchstudio Кухня в стиле модерн
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Здесь цвет кухонного гарнитура слева и справа, а также цвет паркета не являются чистыми серыми – это бежево-серые оттенки. Иногда данный оттенок называют латте или кофе с молоком.

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​Оттенок мокрого камня

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комната в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Оттенок мокрого камня является одним из самых темных серых оттенков, которые отлично смотрятся в современном интерьере.

​Стальной оттенок

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homify

homify
homify
homify

На фотографии выше вы видите кресла с невероятно низкими спинками, выполненные в стальном оттенке – он синеватый, темный, довольно холодный и отлично подходит для темного акцента в светлой (бежевой или серой) комнате.

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Дизайн кухни 9 кв. метров
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