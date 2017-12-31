8 самых модных серых оттенков – фото-примеры

На фотографиях ниже вы найдете 8 самых модных серых оттенков в современном дизайне интерьера. Это будут галиотис, грозовая туча, железо и мокрый камень, стальной и серебряная лиса, ковентри и другие.
Не забывайте и про такие оттенки, как пепельный, дымчатый, речной перламутр, серо-сиреневый и многие другие, которые тоже могут быть вам интересны.
Оттенок грозовой тучи является одним из самых популярных и любимых в дизайне интерьера современных и неоклассических интерьеров. Он идеально подходит для спален, гостиных, коридоров и даже ванных комнат.
Оловянный оттенок будет темнее, чем грозовая туча, он более насыщенный и более холодный, синеватый. Но он лучше подходит для гостиной комнаты, которая оформляется в светлых тонах.
Металлический оттенок идеально подходит для минималистичных и современных интерьеров. Он отлично смотрится и в лучах солнца, и в свете вечерней подсветки.
На фотографии выше мы видим кресла оттенка галиотис – одном из самых светлых оттенков серого, который скорее напоминает вам о бежевых тонах и белой палитре. Он подходит на замену бежевому цвету везде, где бы вы ни подумали.
Здесь фасады кухни (верхние шкафчики на заднем плане) оформлены в оттенке серебряная лиса. Он является одним из самых теплых оттенков. Его тоже можно взять на замену бежевому цвету там, где традиционно используют именно его.
Здесь цвет кухонного гарнитура слева и справа, а также цвет паркета не являются чистыми серыми – это бежево-серые оттенки. Иногда данный оттенок называют латте или кофе с молоком.
Оттенок мокрого камня является одним из самых темных серых оттенков, которые отлично смотрятся в современном интерьере.