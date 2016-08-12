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13 стилей в дизайне интерьера, о которых вы не знали

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Бежевый
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13 стилей, которые только восходят на вершину своего величия – модные, трендовые, отчасти международные и во многом просто гениальные! Сегодня мы не говорим о провансе или шале, мы говорим о самых передовых и интересных стилях, которые прямо сейчас развиваются и становятся такими, какими им суждено было быть!

В этой статье мы подготовили для вас краткое описание стилей, которое может помочь вам в оформлении дома или квартиры. Давайте же вместе отправимся в удивительное путешествие по самым активным стилям нашего времени – голливудскому в Калифорнии, бразильяно в Бразилии, коасталу на Востоке США, турецкому гламуру от Стамбула до Мармариса и многим другим!

​Бразильяно

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!

В самой Бразилии он уже стал культовым – самым модным и трендовым, настоящим стилем мечты для оформления квартиры в городе. На волне южноамериканского прогресса и обожания столь привлекательного подхода в дизайне малогабариток мы публикуем статью о стиле, который обещает полностью перевернуть урбанистический стиль жизни! В основе стиля бразильяно лежит проблема – маленькие бразильские квартиры в плотной высотной застройке и с типичными планировками, в основном в городе Сан-Паулу. 

Крохотные студии от 16 до 25 квадратных метров и однокомнатные квартиры от 30 до 42 квадратных метров и их владельцы хотят начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если вы ограничены площадью? Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места шкафы и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?

​Турецкий кантри

Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique ГостинаяДиваны и кресла Дерево Коричневый
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Стиль турецкий кантри является эклектичным смешением турецких, европейских и арабских традиций. Благодаря этому он идеально подходит для маленьких загородных домов (от 80 до 150 кв. метров), квартир и летних домиков.  Посмотреть интерьеры в данном стиле вы сможете на странице стиля кантри, выбрав страну слева внизу «Турция». Важные детали стиля турецкий кантри – объединенная гостиная и парадная столовая, панорамные окна в пол и двери-слайдеры, большие террасы и любовь к европейскому декору.

​Параметрика

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных электронных систем моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенным динамичным характером. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре.

Параметризм был выделен как стиль Патриком Шумахером (коллегой легендарной Захи Кадид) и был назван спасением архитектуры после периода неуверенности, который порожден кризисом модернизма. Шумахер называет постмодернизм (современный модерн в том числе), деконструктивизм и даже минимализм – переходными этапами, которые позволили миру за последние десятилетия не кануть в эпоху забвения после всеобъемлющего присутствия модернизма, а накопить силы и найти новый вид активного и эффектного творчества в архитектуре и дизайне, которым и стал параметризм.

​Этнический шик

homify Спальня в колониальном стиле Красный
homify

homify
homify
homify

Этнический шик – это смесь культурных традиций по всему миру, которые выходят далеко за рамки традиционного понимания о декоре. Уважение к другим народам, почитание их великолепных ремесленнических талантов и учтивое отношение к любым отличиям делают стиль этнический шик не просто самым удивительным из всех, но и самым толерантным.

​Гламурный шик

Pedaço de sol! - Decoração de sala de estar e jantar, White Glam White Glam Гостиная в стиле модерн
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

Если вы ищите что-то ультра-модное, невероятно красивое и атмосферное, стиль в дизайне интерьера, который бы смотрелся роскошно абсолютно в любой комнате, мы поздравляем вас! Гламурный шик – смесь французских традиций, египетского золота и величия, блеска лучшей эпохи Европы и аристократичности в дизайне – прямо перед вами!

​Нью-йоркский

Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Благородство бежевого

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Там, где глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, апартаменты становятся особенно утонченными.

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​Европейский урбан

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

Новая веха городской жизни в Западной Европе полна изысканной комфортабельности, глянца и блеска, модульной мебели и особенно компактных решений для организации пространства. Именно так стиль европейский урбан – городской, современный и проявившийся естественно на фоне стандартных квартир – справляется с проблемами дизайна интерьера.

​Турецкий гламур

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль турецкий гламур – особенная арабская сказка, созданная на основе современного и чаще всего городского интерьера, он наверняка понравится всем любителям роскоши и восточных орнаментов. В нем вы найдете то, чего так не хватает в современном урбанистическом мире – изысканные и нежные ткани, привлекательные и глубокие тона, красивые узоры и роскошную мебель.

Голливудский стиль

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Калифорния – это океан, огромные пляжи и пальмы, а также блеск софитов, красные ковровые дорожки, голливудские блокбастеры и лучшие рестораны страны. Кто побывал здесь однажды, уже никогда не сможет забыть розовые закаты, уходящие далеко за горизонт и пылающие над волнами, очарование окружающих зеленых холмов и практически всегда ясное небо и жаркое солнце. Голливудские виллы при этом важная часть антуража.

​Коастал

homify Рабочий кабинет в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Один из самых позитивных стилей современности – песочно-морской коастал – всегда соответствует пляжному настроению и буквально очаровывает нас своей атмосферностью! Яхты, белоснежные катера, милые ракушки и эффектные кораллы – все удивительные чудеса, которые дарит нам прибрежный образ жизни, собраны здесь в одном интерьере!

​Транситионал

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Гостиная в классическом стиле Бежевый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Баланс традиционности и современного стиля со смесью простых линий, нейтральных цветов и обилием света – это стиль транситионал, один из самых популярных для оформления интерьеров в США и Канаде.

Основанный на классических стилях французского и английского происхождения, он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.

Если вы считаете, что традиционный стиль слишком скучный, а современный – излишне простой, то выбирайте стиль транситионал, в котором можно совместить все ваши любимые элементы из 19-ого и 21-ого веков вместе взятых!

​Стиль SPA

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Ванная комната в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Мечтаете о ванной комнате, где можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.

Стиль SPA популярен не только в дизайне ванных комнат, а скорее является частью антуража специализированных отелей, предоставляющих услуги SPA и оформленных в едином стиле. Мастер-сьюты, гостиные и даже столовые могут быть реализованы в стиле SPA, как интерьер такого отеля, в тропической манере с современной luxury-основой.

​Марокканский стиль

Moroccan Sequined Wedding Blanket Hot Pink M.Montague Souk Спальная комната Текстиль
M.Montague Souk

Moroccan Sequined Wedding Blanket Hot Pink

M.Montague Souk
M.Montague Souk
M.Montague Souk

Удивительно атмосферный марокканский стиль является одним из самых популярных этнических стилей в мире. В нем оформляют бутик-отели в теплых странах, апартаменты с богемным настроением, даже лофты и виллы с бассейном. Марокканский стиль очень сложен и многослоен, полон этнических орнаментов, тканей, декора. В нем есть несколько разных палитр – песчано-золотая, серебряно-белая, серебряная с ярким акцентом. Многие из цветовых гамм и решений исключительно современные и показывают нам бурное развития стиля, которому уже тысяча с лишним лет.

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