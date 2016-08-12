13 стилей в дизайне интерьера, о которых вы не знали

13 стилей, которые только восходят на вершину своего величия – модные, трендовые, отчасти международные и во многом просто гениальные! Сегодня мы не говорим о провансе или шале, мы говорим о самых передовых и интересных стилях, которые прямо сейчас развиваются и становятся такими, какими им суждено было быть!

В этой статье мы подготовили для вас краткое описание стилей, которое может помочь вам в оформлении дома или квартиры. Давайте же вместе отправимся в удивительное путешествие по самым активным стилям нашего времени – голливудскому в Калифорнии, бразильяно в Бразилии, коасталу на Востоке США, турецкому гламуру от Стамбула до Мармариса и многим другим!