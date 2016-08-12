13 стилей в дизайне интерьера, о которых вы не знали

13 стилей, которые только восходят на вершину своего величия – модные, трендовые, отчасти международные и во многом просто гениальные! Сегодня мы не говорим о провансе или шале, мы говорим о самых передовых и интересных стилях, которые прямо сейчас развиваются и становятся такими, какими им суждено было быть!
В этой статье мы подготовили для вас краткое описание стилей, которое может помочь вам в оформлении дома или квартиры. Давайте же вместе отправимся в удивительное путешествие по самым активным стилям нашего времени – голливудскому в Калифорнии, бразильяно в Бразилии, коасталу на Востоке США, турецкому гламуру от Стамбула до Мармариса и многим другим!
Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!
В самой Бразилии он уже стал культовым – самым модным и трендовым, настоящим стилем мечты для оформления квартиры в городе. На волне южноамериканского прогресса и обожания столь привлекательного подхода в дизайне малогабариток мы публикуем статью о стиле, который обещает полностью перевернуть урбанистический стиль жизни! В основе стиля бразильяно лежит проблема – маленькие бразильские квартиры в плотной высотной застройке и с типичными планировками, в основном в городе Сан-Паулу.
Крохотные студии от 16 до 25 квадратных метров и однокомнатные квартиры от 30 до 42 квадратных метров и их владельцы хотят начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если вы ограничены площадью? Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места шкафы и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?
Стиль турецкий кантри является эклектичным смешением турецких, европейских и арабских традиций. Благодаря этому он идеально подходит для маленьких загородных домов (от 80 до 150 кв. метров), квартир и летних домиков. Посмотреть интерьеры в данном стиле вы сможете на странице стиля кантри, выбрав страну слева внизу «Турция». Важные детали стиля турецкий кантри – объединенная гостиная и парадная столовая, панорамные окна в пол и двери-слайдеры, большие террасы и любовь к европейскому декору.
Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных электронных систем моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенным динамичным характером. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре.
Параметризм был выделен как стиль Патриком Шумахером (коллегой легендарной Захи Кадид) и был назван спасением архитектуры после периода неуверенности, который порожден кризисом модернизма. Шумахер называет постмодернизм (современный модерн в том числе), деконструктивизм и даже минимализм – переходными этапами, которые позволили миру за последние десятилетия не кануть в эпоху забвения после всеобъемлющего присутствия модернизма, а накопить силы и найти новый вид активного и эффектного творчества в архитектуре и дизайне, которым и стал параметризм.
Этнический шик – это смесь культурных традиций по всему миру, которые выходят далеко за рамки традиционного понимания о декоре. Уважение к другим народам, почитание их великолепных ремесленнических талантов и учтивое отношение к любым отличиям делают стиль этнический шик не просто самым удивительным из всех, но и самым толерантным.
Если вы ищите что-то ультра-модное, невероятно красивое и атмосферное, стиль в дизайне интерьера, который бы смотрелся роскошно абсолютно в любой комнате, мы поздравляем вас! Гламурный шик – смесь французских традиций, египетского золота и величия, блеска лучшей эпохи Европы и аристократичности в дизайне – прямо перед вами!
Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Там, где глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, апартаменты становятся особенно утонченными.
Новая веха городской жизни в Западной Европе полна изысканной комфортабельности, глянца и блеска, модульной мебели и особенно компактных решений для организации пространства. Именно так стиль европейский урбан – городской, современный и проявившийся естественно на фоне стандартных квартир – справляется с проблемами дизайна интерьера.
Стиль турецкий гламур – особенная арабская сказка, созданная на основе современного и чаще всего городского интерьера, он наверняка понравится всем любителям роскоши и восточных орнаментов. В нем вы найдете то, чего так не хватает в современном урбанистическом мире – изысканные и нежные ткани, привлекательные и глубокие тона, красивые узоры и роскошную мебель.
Калифорния – это океан, огромные пляжи и пальмы, а также блеск софитов, красные ковровые дорожки, голливудские блокбастеры и лучшие рестораны страны. Кто побывал здесь однажды, уже никогда не сможет забыть розовые закаты, уходящие далеко за горизонт и пылающие над волнами, очарование окружающих зеленых холмов и практически всегда ясное небо и жаркое солнце. Голливудские виллы при этом важная часть антуража.
Один из самых позитивных стилей современности – песочно-морской коастал – всегда соответствует пляжному настроению и буквально очаровывает нас своей атмосферностью! Яхты, белоснежные катера, милые ракушки и эффектные кораллы – все удивительные чудеса, которые дарит нам прибрежный образ жизни, собраны здесь в одном интерьере!
Баланс традиционности и современного стиля со смесью простых линий, нейтральных цветов и обилием света – это стиль транситионал, один из самых популярных для оформления интерьеров в США и Канаде.
Основанный на классических стилях французского и английского происхождения, он является самостоятельной и особенно удачной их вариацией, которая выглядит, как золотая середина между классикой и модерном.
Если вы считаете, что традиционный стиль слишком скучный, а современный – излишне простой, то выбирайте стиль транситионал, в котором можно совместить все ваши любимые элементы из 19-ого и 21-ого веков вместе взятых!
Мечтаете о ванной комнате, где можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.
Стиль SPA популярен не только в дизайне ванных комнат, а скорее является частью антуража специализированных отелей, предоставляющих услуги SPA и оформленных в едином стиле. Мастер-сьюты, гостиные и даже столовые могут быть реализованы в стиле SPA, как интерьер такого отеля, в тропической манере с современной luxury-основой.
Удивительно атмосферный марокканский стиль является одним из самых популярных этнических стилей в мире. В нем оформляют бутик-отели в теплых странах, апартаменты с богемным настроением, даже лофты и виллы с бассейном. Марокканский стиль очень сложен и многослоен, полон этнических орнаментов, тканей, декора. В нем есть несколько разных палитр – песчано-золотая, серебряно-белая, серебряная с ярким акцентом. Многие из цветовых гамм и решений исключительно современные и показывают нам бурное развития стиля, которому уже тысяча с лишним лет.
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