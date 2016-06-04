Из старого в энергоэффективный дом

Семейный дом, который мы хотим показать вам сегодня, был построен в 1978 году. Однако, на момент покупки новыми хозяевами здание уже имело значительные технические недостатки и нуждалось в срочном ремонте. Кроме того, форма и отделка фасада не соответствовали существующей конструкции.

Поэтому новые владельцы сразу захотели обновить дом и поработать над его энергоэффективностью. Усовершенствовать фасад, интерьер и ландшафтный дизайн. За это непростое задание взялась архитектурная фирма Aeschlimann Architekten. Швейцарские архитекторы решили использовать в качестве основы новой концепции уже существующий объем и проемы и привести дом к современным стандартам. Проектирование осуществлялось в тесном сотрудничестве с ландшафтными дизайнерами Moeri & Partner из Берна.