Из старого в энергоэффективный дом

Семейный дом, который мы хотим показать вам сегодня, был построен в 1978 году. Однако, на момент покупки новыми хозяевами здание уже имело значительные технические недостатки и нуждалось в срочном ремонте. Кроме того, форма и отделка фасада не соответствовали существующей конструкции.
Поэтому новые владельцы сразу захотели обновить дом и поработать над его энергоэффективностью. Усовершенствовать фасад, интерьер и ландшафтный дизайн. За это непростое задание взялась архитектурная фирма Aeschlimann Architekten. Швейцарские архитекторы решили использовать в качестве основы новой концепции уже существующий объем и проемы и привести дом к современным стандартам. Проектирование осуществлялось в тесном сотрудничестве с ландшафтными дизайнерами Moeri & Partner из Берна.
Первое, на что мы обращаем внимание с улицы – это входная зона. За счет ландшафта вход в дом расположен как бы на втором уровне. С улицы по широкой бетонной лестнице мы попадаем на террасу перед входом, а оттуда уже и в сам дом. В дизайне входной группы архитекторы немного поиграли с объемами и цветом. Насыщенный красный придает оригинальности сдержанному серому фасаду.
Настоящая жемчужина отдыха ждет нас на заднем дворе дома. Для отдыха в теплые дни тут есть потрясающий длинный бассейн, в который можно нырнуть практически из дома. Он в свою очередь переходит в небольшую деревянную террасу с навесом, который образовался за счет балкона во всю ширину дома на втором этаже. Оболочка дома немного выступает за пределы фасада, таким образом балкон тоже скрыт от небольшого дождя или палящего солнца. Благодаря панорамным окнам интерьер залит естественным светом, а в хорошую погоду можно раздвинуть стеклянные перегородки на первом этаже и превратить интерьер и двор в единое пространство.
Дом имеет очень примечательный фасад, материал отделки которого не так просто определить с первого взгляда. Но мы не будем вас томить и раскроем секрет. Фасад отделан деревянными планками, которые в свою очередь имеют алюминиевое покрытие, именно поэтому фасад так блестит на солнце. Оригинально, не правда ли?
Интерьер дома изящно перекликается с дизайном фасада. Филигранная балюстрада имитирует вертикальную отделку фасада. Ограждение представляет собой тонкие стальные тросы, которые натянуты от пола до потолка. Такая конструкция выполняет не только ограждающую функцию, но и визуально маскирует лестницу в пространстве.
Цветовая гамма внутри также выдержана в сером цвете, что прекрасно сочетается с натуральным деревом, которым в данном случае отделаны ступени. Еще больше вариантов дизайна лестницы для небольшого дома вы можете найти в этой статье.
Первый этаж имеет классическую функцию общего жилого пространства, которое делиться на три зоны: кухню, столовую и гостиную. Он имеет открытую планировку, что добавляет пространству воздуха и света. Здесь мы опять видим, что оформление интерьера перекликается с дизайном фасада. Как и на входе для акцента в гостиной выбран насыщенный красный цвет. Столешница в столовой интересно повторяет структуру напольного покрытия, а дополнен интерьер декором стального цвета.