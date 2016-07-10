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Дизайн однокомнатной квартиры: 20 лучших проектов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле минимализм Белый
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Дизайн однокомнатной квартиры в современном стиле требует множества практичных идей, умных решений и перепланировки. Однокомнатная квартира в принципе не располагает местом для маневров, ведь ее площадь чаще всего равняется 32-48 кв. метрам и может вместить в себя только необходимое.

Но кто сказал, что необходимое не может выглядеть шикарно, роскошно, блестяще, красиво и очень модно? Эти 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир покажут вам, что нет ничего невозможного – и однушка тоже может быть полной глянца, атмосферности или передового дизайна!

Глянцевая мечта

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Площадь: 35 кв. метров.

Стиль: модерн, бразильяно.

Спальня: открытая. 

Кухня: на прежнем месте.

Ссылка на проект

​Скандинавская роскошь

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Гостиная в скандинавском стиле Белый
Eugene Chekhov

Квартира-студия в скандинавском стиле

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Площадь: 32 кв. метра.

Стиль: скандинавский минимализм.

Спальня: открытая.

Кухня: на прежнем месте.

Однушка-слайдер

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Гостиная в стиле модерн МДФ Белый
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Площадь: 36 кв. метров.

Стиль: модерн (бразильяно).

Спальня: приватная, за дверью-слайдером.

Кухня: в нише слева от столовой.

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Пляжная невесомость

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 30 кв. метров.

Стиль: модерн (бразильяно).

Спальня: открытая.

Кухня: в зоне прихожей .

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Нежность прованса

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиные в эклектичном стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Площадь: 49 кв. метров.

Стиль: прованс.

Спальня: отдельная.

Кухня: на оригинальном месте.

Ссылка на проект

Роскошь большого города

Apartament w Warszawie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Площадь: 50 кв. метров.

Стиль: минимализм.

Спальня: отдельная.

Кухня: в формате студийной гостиной.

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Урбанистический шарм

przytulne 40 m2, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Гостиная в стиле модерн
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Площадь: 40 кв. метров.

Стиль: модерн.

Спальня: отдельная.

Кухня: в нише в гостиной.

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Пляжная атмосфера

32 m2 mediterráneos, Dröm Living Dröm Living ГостинаяДиваны и кресла
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Площадь: 32 кв. метра.

Стиль: средиземноморский.

Спальня: отдельная.

Кухня: в нише со световым порталом.

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Лавандовое очарование

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Площадь: 35 кв. метров.

Стиль: прованс.

Спальня: отдельная.

Кухня: в зоне гостиной.

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Виски с колой

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 28 кв. метров.

Стиль: модерн, с элементами американского винтажа. 

Спальня: открытая.

Кухня: в зоне прихожей. 

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Глянцевый минимализм

homify Гостиная в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Площадь: 42 кв. метра.

Стиль: минимализм.

Спальня: отдельная.

Кухня: в зоне гостиной.

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Северное сияние

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Площадь: 50 кв. метров.

Стиль: неоклассика.

Спальня: приватная, в нише.

Кухня: на прежнем месте.

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Глянцевая помпея

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 36 кв.метров без балкона.

Стиль: модерн (бразильяно).

Спальня: открытая.

Кухня: в зоне прихожей.

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Эклектика старого города

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Площадь: 38 кв. метров.

Стиль: скандинавский.

Спальня: отдельная.

Кухня: в гостиной.

Ссылка на проект

Лаконизм минимализма

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Площадь: 35 кв. метров.

Стиль: минимализм.

Спальня: отдельная.

Кухня: на прежнем месте, в новой гостиной у окна. 

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Ар-деко в лиловых тонах

Гостиная Volkovs studio
Volkovs studio

Гостиная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Площадь: 42 кв. метра.

Стиль: ар-деко.

Спальня: за зеркальной стеной в гостиной.

Кухня: отдельная.

Ссылка на проект

Студия для пары

Квартира-студия для молодой пары, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
Solo Design Studio

Квартира-студия для молодой пары

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Площадь: 38 кв. метров.

Стиль: минимализм.

Спальня: в нише.

Кухня: на прежнем месте.

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Весна в Париже

УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в скандинавском стиле
Volkovs studio

УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Площадь: 35 кв. метров.

Стиль: парижская студия.

Спальня: отдельная, в нише.

Кухня: открытая.

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Гламурный глянец

ГЛЯНЦЕВЫЙ ВЫПУСК. ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в стиле модерн
Volkovs studio

ГЛЯНЦЕВЫЙ ВЫПУСК. ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В МОСКВЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Площадь: 50 кв. метров.

Стиль: ар-деко.

Спальня: отдельная, без окна.

Кухня: на прежнем месте, открытая.

Ссылка на проект

Под пальмами

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь: 30 кв. метров.

Стиль: модерн (бразильяно).

Спальня: открытая.

Кухня: в зоне прихожей.

Ссылка на проект

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