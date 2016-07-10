Дизайн однокомнатной квартиры: 20 лучших проектов

Дизайн однокомнатной квартиры в современном стиле требует множества практичных идей, умных решений и перепланировки. Однокомнатная квартира в принципе не располагает местом для маневров, ведь ее площадь чаще всего равняется 32-48 кв. метрам и может вместить в себя только необходимое.

Но кто сказал, что необходимое не может выглядеть шикарно, роскошно, блестяще, красиво и очень модно? Эти 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир покажут вам, что нет ничего невозможного – и однушка тоже может быть полной глянца, атмосферности или передового дизайна!