Дизайн однокомнатной квартиры: 20 лучших проектов

Дизайн однокомнатной квартиры в современном стиле требует множества практичных идей, умных решений и перепланировки. Однокомнатная квартира в принципе не располагает местом для маневров, ведь ее площадь чаще всего равняется 32-48 кв. метрам и может вместить в себя только необходимое.
Но кто сказал, что необходимое не может выглядеть шикарно, роскошно, блестяще, красиво и очень модно? Эти 20 дизайн-проектов однокомнатных квартир покажут вам, что нет ничего невозможного – и однушка тоже может быть полной глянца, атмосферности или передового дизайна!
Площадь: 35 кв. метров.
Стиль: модерн, бразильяно.
Спальня: открытая.
Кухня: на прежнем месте.
Площадь: 32 кв. метра.
Стиль: скандинавский минимализм.
Спальня: открытая.
Кухня: на прежнем месте.
Площадь: 36 кв. метров.
Стиль: модерн (бразильяно).
Спальня: приватная, за дверью-слайдером.
Кухня: в нише слева от столовой.
Площадь: 30 кв. метров.
Стиль: модерн (бразильяно).
Спальня: открытая.
Кухня: в зоне прихожей .
Площадь: 49 кв. метров.
Стиль: прованс.
Спальня: отдельная.
Кухня: на оригинальном месте.
Площадь: 50 кв. метров.
Стиль: минимализм.
Спальня: отдельная.
Кухня: в формате студийной гостиной.
Площадь: 40 кв. метров.
Стиль: модерн.
Спальня: отдельная.
Кухня: в нише в гостиной.
Площадь: 32 кв. метра.
Стиль: средиземноморский.
Спальня: отдельная.
Кухня: в нише со световым порталом.
Площадь: 35 кв. метров.
Стиль: прованс.
Спальня: отдельная.
Кухня: в зоне гостиной.
Площадь: 28 кв. метров.
Стиль: модерн, с элементами американского винтажа.
Спальня: открытая.
Кухня: в зоне прихожей.
Площадь: 42 кв. метра.
Стиль: минимализм.
Спальня: отдельная.
Кухня: в зоне гостиной.
Площадь: 50 кв. метров.
Стиль: неоклассика.
Спальня: приватная, в нише.
Кухня: на прежнем месте.
Площадь: 36 кв.метров без балкона.
Стиль: модерн (бразильяно).
Спальня: открытая.
Кухня: в зоне прихожей.
Площадь: 38 кв. метров.
Стиль: скандинавский.
Спальня: отдельная.
Кухня: в гостиной.
Площадь: 35 кв. метров.
Стиль: минимализм.
Спальня: отдельная.
Кухня: на прежнем месте, в новой гостиной у окна.
Площадь: 42 кв. метра.
Стиль: ар-деко.
Спальня: за зеркальной стеной в гостиной.
Кухня: отдельная.
Площадь: 38 кв. метров.
Стиль: минимализм.
Спальня: в нише.
Кухня: на прежнем месте.
Площадь: 35 кв. метров.
Стиль: парижская студия.
Спальня: отдельная, в нише.
Кухня: открытая.
Площадь: 50 кв. метров.
Стиль: ар-деко.
Спальня: отдельная, без окна.
Кухня: на прежнем месте, открытая.
Площадь: 30 кв. метров.
Стиль: модерн (бразильяно).
Спальня: открытая.
Кухня: в зоне прихожей.
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