Современная вилла с бассейном

Говоря о вилле с бассейном, вы думаете о недостижимом доме мечты, расположенном где- то в южных краях? Такая мечта была успешно выполнена в Германии. Наши специалисты из DG / D Архитекторы построили этот феноменальный дом для своих клиентов в Гессене – 450 м ² жилой площади, сад, открытый бассейн и современный внешний вид.
Таким образом, семейный дом здесь представлен зрителю со стороны сада. Это новое здание с прочной конструкцией, белым отштукатуренным фасадом и деревянными элементами. На плоских участках крыши наши специалисты осуществили интенсивное ее озеленение. Вилла впечатляет своей современной архитектурой с четкими линиями, большими окнами и некоторыми интересными деталями.
Внутри дома продолжается использование современной открытой планировки. Здесь мы видим гостиную, кухню, столовую на первом этаже. Открытая планировка делает интерьер просторным, легким и воздушным. Теплые деревянные полы сочетаются с большими стеклянными фасадами и шероховатой каменной стеной в гостиной. Кубическая перегородка, включая современный камин, обеспечивает пространственное разделение гостиной и столовой, не вступая в противоречие с открытым дизайном.
Гостиная выглядит с текстурированной каменной стеной, теплыми деревянными элементами и камином уютно и гостеприимно. Встроенный в стену плоский экран позволяет выглядеть комнате очень современно, а также это обеспечивают большие окна, которые открывают вид на террасу, бассейн и сад.
Кухня впечатляет четкими линиями, отсутствием ручек дверей и ящиков, высококачественными материалами и всеми удобствами, необходимыми на современной кухне, включая и большое количество мест для хранения. Цветовая гамма остается здесь такой, как и по всему дому, сдержанной в белых, серых цветах и оттенках древесины.
В ванной комнате относительно формы и цвета есть большая схожесть с кухней. Здесь немного больше света, используется древесина, но в основном мы видим большое количество актуального серого цвета, четкие линии и современные светильники, подходящие к данному дизайну.
Завершает наш обзор лестница, которая также имеет кое-какие сюрпризы. С неровными формами, сделанная из светлого дерева, имеет много белого и серого цвета, но отсутствуют какие-либо излишества, современный стиль последовательно продолжен и здесь. Также бросается в глаза приглушенное освещение. В каждом помещении источники света ставились так, чтобы была создана уютная атмосфера.