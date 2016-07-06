Современная вилла с бассейном

Говоря о вилле с бассейном, вы думаете о недостижимом доме мечты, расположенном где- то в южных краях? Такая мечта была успешно выполнена в Германии. Наши специалисты из DG / D Архитекторы построили этот феноменальный дом для своих клиентов в Гессене – 450 м ² жилой площади, сад, открытый бассейн и современный внешний вид.