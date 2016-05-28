Геометрия в деталях или дом-совершенство

Сложно поверить, но с момента рождения направления баухауз прошло уже 100 лет. Тем не менее этот рациональный и лаконичный стиль, провозгласивший функциональность и доступность основополагающим свойством современной архитектуры, остается востребованным и продолжает развиваться.
Такая архитектура имеет ряд отличительных особенностей, что делает баухауз легко узнаваемым — минимум украшательств, строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. В этом проекте мы увидим потрясающую работу немецких специалистов — последователей этого движения.
От момента своего становления и до наших дней стиль баухауз непрерывно развивался и совершенствовался. Его основная идея — особая простота, соответствующая духу времени. Такие постройки выражают образ жизни и характер своих хозяев, придерживаются принципа функциональности и сдержанности в декоре. Для фасадов характерны четкие формы, плоские крыши, внушительных размеров окна, наличие вентиляционных отверстий.
Особое внимание уделяется экологичному строительству: предпочтение отдается акриловому облицовочному камню, поскольку он безопасен и обеспечивает энергосбережение. Действительно, эта архитектура в полной мере отражает немецкую практичность. На заднем дворе находится открытый гараж с любимым спортивным автомобилем. Лаконичная постройка имеет те же эстетические принципы, что и жилое здание. Легкость силуэта достигнута благодаря стройным V-образным опорам крыши.
Для сокрытия частной жизни от чужих глаз, большинство окон выходят во двор. Именно поэтому зеркальная тонировка носит не только эстетическую нагрузку, но и практичную функцию. Из каждого помещения открывается вид на сад или городской пейзаж. При проектировании архитекторы особое внимание уделили освещению. Чем больше естественного света проникает в дом, тем лучше. Нет четкой границы между стенами и окнами, также как и нет четкого разделения на пространство интерьера и пространство экстерьера. Кажется, что постройка в достаточной степени эксцентрична и не может претендовать на всеобщее восхищение, но давайте заглянем на внутреннее убранство помещений.
Сталь, хром, алюминий, стекло, цемент и бетон — самые распространенные материалы в архитектуре и дизайне интерьера в стиле баухауз. Естественным элементом являются встроенные шкафы, позволяющие экономить место и хранить в доме множество вещей. Роскошь в понимании поклонников таких интерьеров — это максимум жилого пространства и естественного света, однако благородство натуральных текстур никто не отменял. Поэтому обивка диванной группы из натуральной кожи может служить достойным украшением помещения.
Лаконичные и четкие формы, отсутствие декоративных элементов придают мебели из дерева удобство и современное совершенство. Натуральная текстура смягчает серый цвет, гармонично сочетая интерьер с пейзажем за окном. Примечательно, что предметы мебели не имеют ручек и подлокотников. В комнатах также отсутствуют выразительные источники света, будь то бра, торшеры или люстры. Таким образом в пространстве ощущается простор и воздух.
Дом, оформленный в соответствии со стилем баухауз, можно назвать практически прозрачным — высокие потолки и хорошее освещение помогают делать его максимально светлым и «свежим». В нем преобладают монохромные и практически гладкие поверхности. Часто используется белоснежная мебель. Глянцевые фасады уже являются самодостаточным украшением. Отдельные зоны выделяются при помощи современной бытовой техники.
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