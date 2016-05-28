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Геометрия в деталях или дом-совершенство

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Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дома в стиле модерн Серый
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Сложно поверить, но с момента рождения направления баухауз прошло уже 100 лет. Тем не менее этот рациональный и лаконичный стиль, провозгласивший функциональность и доступность основополагающим свойством современной архитектуры, остается востребованным и продолжает развиваться.

Такая архитектура имеет ряд отличительных особенностей, что делает баухауз легко узнаваемым — минимум украшательств, строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. В этом проекте мы увидим потрясающую работу немецких специалистов — последователей этого движения.

Вековая история

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дома в стиле модерн Черный
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

От момента своего становления и до наших дней стиль баухауз непрерывно развивался и совершенствовался. Его основная идея — особая простота, соответствующая духу времени. Такие постройки выражают образ жизни и характер своих хозяев, придерживаются принципа функциональности и сдержанности в декоре. Для фасадов характерны четкие формы, плоские крыши, внушительных размеров окна, наличие вентиляционных отверстий.

Лаконичность во всем

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Гараж в стиле модерн Железо / Сталь Серый
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Особое внимание уделяется экологичному строительству: предпочтение отдается акриловому облицовочному камню, поскольку он безопасен и обеспечивает энергосбережение. Действительно, эта архитектура в полной мере отражает немецкую практичность. На заднем дворе находится открытый гараж с любимым спортивным автомобилем. Лаконичная постройка имеет те же эстетические принципы, что и жилое здание. Легкость силуэта достигнута благодаря стройным V-образным опорам крыши.

Практичность в быту

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дома в стиле модерн Серый
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Для сокрытия частной жизни от чужих глаз, большинство окон выходят во двор. Именно поэтому зеркальная тонировка носит не только эстетическую нагрузку, но и практичную функцию. Из каждого помещения открывается вид на сад или городской пейзаж. При проектировании архитекторы особое внимание уделили освещению. Чем больше естественного света проникает в дом, тем лучше. Нет четкой границы между стенами и окнами, также как и нет четкого разделения на пространство интерьера и пространство экстерьера.  Кажется, что постройка в достаточной степени эксцентрична и не может претендовать на всеобщее восхищение, но давайте заглянем на внутреннее убранство помещений.

Торжество текстур

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Гостиная в стиле модерн Бетон Многоцветный
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Сталь, хром, алюминий, стекло, цемент и бетон — самые распространенные материалы в архитектуре и дизайне интерьера в стиле баухауз. Естественным элементом являются встроенные шкафы, позволяющие экономить место и хранить в доме множество вещей. Роскошь в понимании поклонников таких интерьеров — это максимум жилого пространства и естественного света, однако благородство натуральных текстур никто не отменял. Поэтому обивка диванной группы из натуральной кожи может служить достойным украшением помещения.

Идеальные поверхности

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Столовая комната в стиле модерн Дерево Многоцветный
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Лаконичные и четкие формы, отсутствие декоративных элементов придают мебели из дерева удобство и современное совершенство. Натуральная текстура смягчает серый цвет, гармонично сочетая интерьер с пейзажем за окном. Примечательно, что предметы мебели не имеют ручек и подлокотников. В комнатах также отсутствуют выразительные источники света, будь то бра, торшеры или люстры. Таким образом в пространстве ощущается простор и воздух.

Совершенные формы

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Кухня в стиле модерн Изделия из древесины Белый
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Дом, оформленный в соответствии со стилем баухауз, можно назвать практически прозрачным — высокие потолки и хорошее освещение помогают делать его максимально светлым и «свежим». В нем преобладают монохромные и практически гладкие поверхности. Часто используется белоснежная мебель. Глянцевые фасады уже являются самодостаточным украшением. Отдельные зоны выделяются при помощи современной бытовой техники. 

Больше фотографий этого проекта можно увидеть по этой ссылке.

Особенный дом с футуристичной крышей
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