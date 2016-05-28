Геометрия в деталях или дом-совершенство

Сложно поверить, но с момента рождения направления баухауз прошло уже 100 лет. Тем не менее этот рациональный и лаконичный стиль, провозгласивший функциональность и доступность основополагающим свойством современной архитектуры, остается востребованным и продолжает развиваться.

Такая архитектура имеет ряд отличительных особенностей, что делает баухауз легко узнаваемым — минимум украшательств, строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. В этом проекте мы увидим потрясающую работу немецких специалистов — последователей этого движения.