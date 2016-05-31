Дом как технологическое чудо

Современный , оборудованный самыми новыми приспособлениями, призванными сделать жизнь комфортнее, и вместе с тем, отвечающий требованию экологичного жилья, – именно таков проект семейного дома, построенного Architekturbüro Ketterer.
260 квадратных метров площади этого дома буквально усеяны разнообразными удивительными усовершенствованиями, превращающими его в цельный энергоэффективный комплекс. Помноженные на выверенный и ненавязчивый дизайн все эти бонусы делают дом идеальным жилищем для состоявшейся семьи.
Важно указать и ещё на одну особенность дома: он был спроектирован и построен с учётом сложившейся ситуации беспрерывного роста цен на электроэнергию. По замыслу создателей дом, как одна большая батарея, производит энергии больше, чем может истратить семья из четырёх человек.
Мало того, говоря конкретно – а это впечатляет значительно сильнее! – дом может производить избыточную энергию, равную по количеству потребляемой. Такая расстановка сил позволяет использовать остаток энергии в качестве источника дохода. Этот доход может покрывать издержки на прочие коммунальные услуги: воду, канализацию, страховку..
Дом, расположенный в городе Филлинген в земле Баден-Вюртемберг, проектировался как жильё для семьи из четырёх человек. Он впечатляет своей вневременной и одновременно узнаваемо современной наружностью: форма, фактура, цвет – дизайн всецело отвечает ожиданиям и потребностям семьи.
Двухэтажный массивный объём здания венчается двускатной, остроконечной крышей, напоминающей индустриальные сооружения – эстетика лофт или индастриал культуры.
Тепло, необходимое для обогрева дома поступает буквально из земли, благодаря приспособлениям, конвертирующим геотермальную энергию. Коллектор Sole обеспечивает функционирование теплового контура дома. Электричество производится батареей солнечных панелей, выстилающих крышу. И в довершение, “умная” система кондиционирования создаёт дома идеальный микроклимат для жизни. Энергоэффективность дома позволяет не только экономить, но и улучшать качество жизни хозяев.
Техническое совершенство проекта было бы не достаточным основанием для того, чтобы говорить о высоком классе дома, если бы его не дополняла визуальная притягательность и удобство дизайна. Чистые и светлые помещения проникнуты светом. Нейтральный, почти прозрачный белый цвет покрывает почти все поверхности в интерьере. Паркетная доска и редкие вкрапления ненавязчивых, деликатных цветов только подчёркивают почти стерильную белизну, усугубляющую ощущение “дышащего” пространства.
Элементы визуального языка здесь заслуживают особого описания. Так, например, лестница принимает на себя значительно более важную роль, чем та, что ограничивается исключительной функциональностью. Здесь установлен регулятор тёплых полов во всём доме, благодаря чему вы можете индивидуально корректировать комфортную температуру.
Ещё один неожиданный бонус – декоративная фигурка собаки внизу лестницы. Не сразу становится ясно, что таким забавным образом закомуфлирован аппарат для чистки обуви. Ещё одна мелочь, совокупность которых в конце концов обеспечивает порядок и уют во всём доме.
Интерьер дома решён крайне последовательно. Полы повсюду выстланы паркетной доской, всюду же установлено точечное освещение, позволяющее не только уменьшить количество потребляемой энергии, но и создать необходимые декоративные акценты.
Щедрое остекление и обилие окон обеспечивают оптимальное снабжение дома естественным освещением. Автоматические жалюзи на окнах контролируют количество солнечного света, необходимое для освещения дома и поддержания комфортной температуры: по мере движения солнца в летние дня эта система может уменьшать или увеличивать поток света, попадающего внутрь. Это так же помогает поддерживать постоянный приятный микроклимат в помещении – в любое время суток и в любую пору года.
Строгая ванная комната в не меньшей степени свидетельствует о порядочном вкусе хозяев и авторов дома. Деревянная мебель рифмуется здесь с паркетом, дополняя его тёмными тонами. Душевая кабина, аскетично выгороження раздвижной дверью матированого стекла, сооружена на уровне пола, что может быть большим подспорьем как для самых маленьких членов семьи, так и для тех, кто уже в почтительном возрасте. Ясность архитектурного мышления и чистота пластического языка помогают сосредоточиться на главной функции ванной.
Завершение образа темпорально и метанимически сопряжено с завершением дня. В тёмное время суток дом начинает буквально светиться, просвечивать изнутри, обнажая эфемерность тяжёлых, основательных конструкций. Былой эклектизм и кажущаяся “индустриальность” сменяются приморским урбанизмом, выносящим вовне дома всю подноготную, будто на витрине.
Широкая терраса, выходящая в сад, удваивается обнаруживающимся в таком свете балконом, просторно прочерченном вдоль всего фасада на уровне второго этажа. Эта последняя трансформация удивляет более всех прочих чудес именно потому, что за аскетизмом и техногенностью не ожидаешь увидеть такого простого лиризма. Всё вместе это производит уникальное, совершенно особенное впечатление сверхсовременного и уютного жилища.