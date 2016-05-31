Дом как технологическое чудо

Важно указать и ещё на одну особенность дома: он был спроектирован и построен с учётом сложившейся ситуации беспрерывного роста цен на электроэнергию. По замыслу создателей дом, как одна большая батарея, производит энергии больше, чем может истратить семья из четырёх человек.

Мало того, говоря конкретно – а это впечатляет значительно сильнее! – дом может производить избыточную энергию, равную по количеству потребляемой. Такая расстановка сил позволяет использовать остаток энергии в качестве источника дохода. Этот доход может покрывать издержки на прочие коммунальные услуги: воду, канализацию, страховку..