Загородный дом со стеклянным фасадом

Бывают дома, при взгляде на которые ты лишаешься всяких сомнений, однозначно понимая, что он именно тот самый, где бы ты хотел жить. Прямо сейчас. Даже без всяких чемоданов с вещами. Ну, может, с одним (но большим), в который аккуратно упакуешь все самое ценное и дорогое сердцу. Коттедж, экскурсию по которому мы предлагаем вам сегодня, для многих из нас именно такой.
Со стороны парадного фасада полноценное остекление у этого дома есть только на втором этаже и для зоны кухни на первом. Боковые фасады вообще абсолютно глухие. Все это ради приватности, которая ценна не только в городе, но и в пригороде. Но со стороны сада нам предстает совершенно иная картина – стеклянные стены для абсолютно всех комнат дома.
Прозрачный фасад, разделен, будто расстекловкой, потолочными перекрытиями. Плюс добавьте к этой эффектной конструкции прямоугольный бассейн весьма внушительных размеров и дополнительный квадратный модуль справа для столовой группы на свежем воздухе. На втором этаже (слева направо) кабинет и комната отдыха, детская, а на первом – кухня, столовая и гостиная.
Кухня от LEICHT KÜCHEN AG получила себе соответствующий дом. Ее абсолютную безупречность подчеркивает сквозное панорамное остекление в комнате. Лаконичный дизайн кухонного острова создает футуристичное настроение, но представляет идеально удобное пространство для кулинарии. Похоже, люди будущего все же не едят пасту из тюбиков, а готовят. Просто в несколько иной обстановке.
Хотя кухонный остров снабжен полочками с дверцами, вдоль одной из стен имеется незаметный бело-глянцевый модуль, где разместилось все остальное, что для удобства хозяйки должно находиться на кухне. Духовка и посудомоечная машина спряталась именно здесь. Такой вместительный шкаф может вполне заменить даже отдельную кладовую.
Футуристичное настроение продолжено и на кухне. Глядя на то, сколь идеально дополняют друг друга кофейный столик и люстра над ним, трудно удержаться от мысли, что еще мгновение назад они были единым целым. А потом абажур плавно всплыл, презрев все законы гравитации, и теперь парит, а вовсе не подвешен как обычный потолочный светильник.
В спальне есть не только гардеробная система и душевая (+туалетная) зона за изголовьем, но и ванная, лежа в которой можно любоваться облаками или звездами. Этому способствует стеклянная стена. А приватность достигается тем, что спальня находится на первом этаже и выходит на передний фасад.
Как же так, ведь на переднем фасаде нет окон для первого этажа, кроме кухни? Секрет прост – для двух комнат первого этажа перед домом создана закрытая терраса, лишь имитирующая фасад, но все же им не являющаяся. Для этой спальни терраса покрыта рифленой термодревесиной.
Дизайн интерьера этой просторной комнаты безупречен и прост – кровать по центру, шкафы вдоль стены и столешница вдоль другой стены с окном. Под столешницей – тумбы с ящиками.
Все ванные комнаты этой роскошной виллы используют брендовую сантехнику, дизайн которой создает тренды даже не только для настоящего. Хотелось бы думать, что такой дизайн изливов в некотором и вполне обозримом будущем будет доступен практически всем, а не только гордым владельцам подобных вилл.
Сразу, что замечаешь на этом снимке – парящие ступени лестницы. Обратите внимание, что на уровне конца бассейна участок не заканчивается. Далее идет огромный, недавно разбитый сад. А что там, за горизонтом, трудно даже вообразить! Обстановка столовой представлена обеденной группой на 10 персон.
На втором этаже лестница приводит нас в комнату отдыха с диванчиком, окна которой выходят на обе стороны дома. Окнами на сад справа от нее – кабинет, слева – детская, а окнами на передний фасад – ванные комнаты в обе стороны от нее.
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