Загородный дом со стеклянным фасадом

Со стороны парадного фасада полноценное остекление у этого дома есть только на втором этаже и для зоны кухни на первом. Боковые фасады вообще абсолютно глухие. Все это ради приватности, которая ценна не только в городе, но и в пригороде. Но со стороны сада нам предстает совершенно иная картина – стеклянные стены для абсолютно всех комнат дома.

Прозрачный фасад, разделен, будто расстекловкой, потолочными перекрытиями. Плюс добавьте к этой эффектной конструкции прямоугольный бассейн весьма внушительных размеров и дополнительный квадратный модуль справа для столовой группы на свежем воздухе. На втором этаже (слева направо) кабинет и комната отдыха, детская, а на первом – кухня, столовая и гостиная.