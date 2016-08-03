Красивый коттедж с мансардой

Определяющий ваш образ жизни, направляющий на пути к успеху – дом это не просто сложенные вместе кирпичи или блоки, но и отражение вас самих, и стимул для всей вашей семьи.
Такой дом, как этот, может прекрасно справиться с задачей не только обеспечения комфортабельной жизни для вас, супруги и детей, но и показать вам перспективы новой, успешной жизни.
Общая площадь данного проекта – 176 кв. метров, плюс к этому в доме есть гараж (31 кв. метр) и котельная (6 кв. метров). Официальное название проекта Naomi G2, и вы можете найти все планировки и больше визуализаций на официальном сайте студии-проектировщика «Архипелаг». Данная компания работает в Польше, проектирует и продает проекты современных, стильных и удобных домов на основе простой и бюджетной сметы.
Этот симпатичный дом реализован в мансардном стиле с большим гаражом и панорамным остеклением. Например, такое можно найти на кухне с угловым остеклением, в гостиной и столовой с дверьми-слайдерами с выходом на террасу. Наверху расположены маленькие спальни с окнами в пол, которые могут полностью открыться и благодаря перилам безопасности стать мини-балкончиком.
Дизайн фасадов реализован в традиционной манере – в стиле модерн с элементами кантри. Здесь были использованы декоративные деревянные панели, деревянные окна и двери, деревянная подшивка кровли, гаражные ворота и колонны на террасе.
На визуализации выше мы можем видеть, как красиво сочетаются зоны столовой и гостиной, объединенные внешне одной большой мульти-террасой. Панорамное остекление в четыре модуля в гостиной смотрится особенно современно, над ним – главная спальня с настоящим балконом.
Красивый кухонный гарнитур в стиле модерн имеет деревянные фасады, композитную столешницу под мрамор и угловое панорамное остекление для рабочей поверхности. Отличная комбинация для традиционного загородного дома!
Стильная гостиная с модульным диваном, биокамином, интегрированным TV и панорамным остеклением – настоящий эталон в стиле модерн для загородного дома!
На первом этаже мы найдем очень удобную планировку, которая сочетает в себе традиции и современность. Так, кухня является отдельным от столовой или гостиной помещением, но с помощью дверей-слайдеров может стать частью открытой общественной зоны. Площадь кухни – 13 кв. метров, плюс кладовая 2,5 кв. метра. Большая гостиная и столовая имеют площадь в 35 и 12 кв. метров и потрясающий формат современного остекления (в пол с выходом на общую террасу). На первом этаже есть прихожая с гардеробом, душевая комната с гостевым туалетом и две жилые комнаты (9,5 и 13 кв. метров), которые могут быть спальнями, кабинетом и гостевой спальней, детской игровой и второй семейной гостиной.
На мансарде мы найдем спальню родителей с отдельной ванной (15 + 5,5 кв. метров) и три детских (13, 12 и 11 кв. метров) с общей ванной комнатой (6,6 кв. метров). Всего в доме можно организовать от 4-х до 6-ти спален.
Авторы проекта на официальном сайте обозначили сумму, примерно равную 7,5 млн рублей, которая позволит возвести такой дом под ключ. В РФ данная сумма обычно падает на 10-20% благодаря более низким заработным платам.
Архитектор лично позиционирует данный дом для тех, кто хочет иметь больше приватных комнат для отдыха на первом этаже, большим семьям и семьям с несколькими детьми!
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