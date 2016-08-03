Красивый коттедж с мансардой

Определяющий ваш образ жизни, направляющий на пути к успеху – дом это не просто сложенные вместе кирпичи или блоки, но и отражение вас самих, и стимул для всей вашей семьи.

Такой дом, как этот, может прекрасно справиться с задачей не только обеспечения комфортабельной жизни для вас, супруги и детей, но и показать вам перспективы новой, успешной жизни.

Общая площадь данного проекта – 176 кв. метров, плюс к этому в доме есть гараж (31 кв. метр) и котельная (6 кв. метров). Официальное название проекта Naomi G2, и вы можете найти все планировки и больше визуализаций на официальном сайте студии-проектировщика «Архипелаг». Данная компания работает в Польше, проектирует и продает проекты современных, стильных и удобных домов на основе простой и бюджетной сметы.