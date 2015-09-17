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Двухуровневые апартаменты на Проспекте Мира

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Апартаменты в ЖК "Парк Мира", Москва, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера
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На смену однотипным квартирам незаметно пришли новые форматы двухуровневых апартаментов, достоинством которых являются высокие потолки, а частым недостатком – относительно небольшой метраж. Тем не менее такие условия позволяют специалистам обустроить функциональные пространства так, чтобы домочадцы не чувствовали скованность и стесненность. Дизайнер Елена Савченко работала над интерьером квартиры с высокими потолками (4,7 метров), окнами и антресолями в здании «сталинской застройки» на Проспекте Мира. По пожеланию заказчика, в двухуровневые апартаменты предстояло вдохнуть эстетику черно-белых голливудских фильмов, модерна и ар-деко.

Волшебная лестница

гостиная, вид на лестницу Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

гостиная, вид на лестницу

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Наличие антресолей, пропорции помещения — все это оказалось достоинством и сложностью для проектирования. Хороший результат требовал внимания и нестандартного подхода специалиста к предстоящим работам. Таким образом, одна стена была визуально разбита спокойной и функциональной лестницей с легким стеклянным ограждением. Даже если собственник однажды решит привнести изменения в общую стилистику квартиры, она никогда не будет спорить с деталями интерьера. Пространство под лестницей оборудовано для хранения разных мелочей и книг, что стало отличной альтернативой громоздким книжным полкам.

Противоположная стена была объединена в единый массив и выклеена обоями с крупным рисунком. Сдержанная фактура узоров делает поверхность выразительной, позволяя стать идеальным композиционным фоном для понтоновских светильников. Такое решение привлекает внимание к изящным источникам света и делает их отправной точкой декора.

Комната в черно-белых цветах

гостиная в апартаментах Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

гостиная в апартаментах

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Противоположная стена была объединена в единый массив и выклеена обоями с крупным рисунком. Сдержанная фактура узоров делает поверхность выразительной, позволяя стать идеальным композиционным фоном для понтоновских светильников. Такое решение привлекает внимание к изящным источникам света и делает их отправной точкой декора.

Источники света

гостиная, вид с антресолей Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

гостиная, вид с антресолей

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Когда мы говорим о двухэтажной квартире, то практически всегда представляем наполненные светом просторные помещения.  Дизайнер отказалась от идеи изолировать спальню на втором этаже, поэтому  панорамные окна привносят ощущение свободы и легкости во все открытые пространства квартиры.

На втором этаже

спальня Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

спальня

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Спальня была размещена на антресолях, здесь же находится небольшая гардеробная и санузел. Благодаря встроенным бра, зеркальные вставки у изголовья кровати призваны наполнять это приватное пространство светом.

Зеркальные стены

ванная Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

ванная

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Ванная на втором этаже выполнена в едином стиле с остальными помещениями — в черно-белых тонах. Как и стену гостиной, темную плитку украшает фактурный дамасковый орнамент. Акценты сделаны хромированной сантехникой и зеркалами со встроенной подсветкой. Пожалуй, изюминкой этой ванной комнаты стало окно в гостиную, позволяющее дневному свету проникать в помещение, а безупречным декором приватного пространства — соседствующая с окном зеркальная плитка.

Деревянный декор для дома
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