Двухуровневые апартаменты на Проспекте Мира

На смену однотипным квартирам незаметно пришли новые форматы двухуровневых апартаментов, достоинством которых являются высокие потолки, а частым недостатком – относительно небольшой метраж. Тем не менее такие условия позволяют специалистам обустроить функциональные пространства так, чтобы домочадцы не чувствовали скованность и стесненность. Дизайнер Елена Савченко работала над интерьером квартиры с высокими потолками (4,7 метров), окнами и антресолями в здании «сталинской застройки» на Проспекте Мира. По пожеланию заказчика, в двухуровневые апартаменты предстояло вдохнуть эстетику черно-белых голливудских фильмов, модерна и ар-деко.
Наличие антресолей, пропорции помещения — все это оказалось достоинством и сложностью для проектирования. Хороший результат требовал внимания и нестандартного подхода специалиста к предстоящим работам. Таким образом, одна стена была визуально разбита спокойной и функциональной лестницей с легким стеклянным ограждением. Даже если собственник однажды решит привнести изменения в общую стилистику квартиры, она никогда не будет спорить с деталями интерьера. Пространство под лестницей оборудовано для хранения разных мелочей и книг, что стало отличной альтернативой громоздким книжным полкам.
Противоположная стена была объединена в единый массив и выклеена обоями с крупным рисунком. Сдержанная фактура узоров делает поверхность выразительной, позволяя стать идеальным композиционным фоном для понтоновских светильников. Такое решение привлекает внимание к изящным источникам света и делает их отправной точкой декора.
Противоположная стена была объединена в единый массив и выклеена обоями с крупным рисунком. Сдержанная фактура узоров делает поверхность выразительной, позволяя стать идеальным композиционным фоном для понтоновских светильников. Такое решение привлекает внимание к изящным источникам света и делает их отправной точкой декора.
Когда мы говорим о двухэтажной квартире, то практически всегда представляем наполненные светом просторные помещения. Дизайнер отказалась от идеи изолировать спальню на втором этаже, поэтому панорамные окна привносят ощущение свободы и легкости во все открытые пространства квартиры.
Спальня была размещена на антресолях, здесь же находится небольшая гардеробная и санузел. Благодаря встроенным бра, зеркальные вставки у изголовья кровати призваны наполнять это приватное пространство светом.
Ванная на втором этаже выполнена в едином стиле с остальными помещениями — в черно-белых тонах. Как и стену гостиной, темную плитку украшает фактурный дамасковый орнамент. Акценты сделаны хромированной сантехникой и зеркалами со встроенной подсветкой. Пожалуй, изюминкой этой ванной комнаты стало окно в гостиную, позволяющее дневному свету проникать в помещение, а безупречным декором приватного пространства — соседствующая с окном зеркальная плитка.