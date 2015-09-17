Двухуровневые апартаменты на Проспекте Мира

Наличие антресолей, пропорции помещения — все это оказалось достоинством и сложностью для проектирования. Хороший результат требовал внимания и нестандартного подхода специалиста к предстоящим работам. Таким образом, одна стена была визуально разбита спокойной и функциональной лестницей с легким стеклянным ограждением. Даже если собственник однажды решит привнести изменения в общую стилистику квартиры, она никогда не будет спорить с деталями интерьера. Пространство под лестницей оборудовано для хранения разных мелочей и книг, что стало отличной альтернативой громоздким книжным полкам.

Противоположная стена была объединена в единый массив и выклеена обоями с крупным рисунком. Сдержанная фактура узоров делает поверхность выразительной, позволяя стать идеальным композиционным фоном для понтоновских светильников. Такое решение привлекает внимание к изящным источникам света и делает их отправной точкой декора.