Современный дом на две семьи

Этот дом на две семьи расположен в швейцарском городе Кюснахт и был построен в 2011 году. Основной объемом имеет форму куба с пустотами и многочисленными большими окнами. Обширное остекление делает дом открытым, легким и воздушным. Большие окна, в свою очередь, задрапированы с внутренней стороны, что обеспечивает необходимую конфиденциальность.

На первом уровне к зданию примыкает еще один объем в форме прямоугольника, который создает дополнительное жилое пространство. Фасад дома полностью отделан деревянным сайдиногом, что прекрасно сочетается с природным ландшафтом.