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Современный дом на две семьи

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Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Дома в эклектичном стиле
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Швейцария известна своими банками, часами, шоколадом и сырами. Число наименований последних превышает две тысячи, но одним из самых известных считается сыр Эмменталь. Причем здесь он, спросите вы? А притом, что дом, о котором сегодня пойдет речь, напоминает кусок этого классического швейцарского сыра с характерными большими дырочками. Архитекторы из HWP ARCHITEKTEN AG сами признают это сходство. Не верите? Тогда убедитесь сами!

Вход

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Дома в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Входная зона обоих хозяев находится в пространстве между домами. Входы расположены друг над другом. Жильцы первого уровня еще имею дополнительный вход с обратной стороны здания. Кому-то такая общая входная группа покажется недостаточно приватной, но европейцы уже давно привыкли к такому тесному соседству.

Фасад

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Дома в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Этот дом на две семьи расположен в швейцарском городе Кюснахт и был построен в 2011 году. Основной объемом имеет форму куба с пустотами и многочисленными большими окнами. Обширное остекление делает дом открытым, легким и воздушным. Большие окна, в свою очередь, задрапированы с внутренней стороны, что обеспечивает необходимую конфиденциальность. 

На первом уровне к зданию примыкает еще один объем в форме прямоугольника, который создает дополнительное жилое пространство. Фасад дома полностью отделан деревянным сайдиногом, что прекрасно сочетается с природным ландшафтом.

Отдых на открытом воздухе

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Дома в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Площадь участка позволила архитекторам предусмотреть небольшой садик перед домом и обустроить зону отдыха за ним. Хозяева второго уровня не имеют прямого выхода в сад, поэтому для них разработана крытая лоджия и открытая терраса. Таким образом обе семьи могут отдыхать на свежем воздухе не мешая друг другу.

Вместо забора территория дома огорожена живой изгородью из кустовых цветов и невысоких деревьев. 

Лоджия

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Балконы и веранды в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Как вы видите, дерево использовано не только в отделке фасада. Лоджия на верхнем этаже многоквартирного дома тоже отделана деревом, только более светлого оттенка, которое создает очень уютную, немного деревенскую, атмосферу. В качестве ограждения использованы перила простой формы из нержавеющей стали. Они не ограничивают обзор из окон, которые выходят на лоджию. Благодаря удачному расположению, балкон большую часть дня залит солнечным светом.

Интерьер

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Дизайн интерьера соответствует общему современному архитектурному стилю дома. За счет больших окон внутреннее жилое пространство залито естественным светом. Деревянные балки на потолке выполняют одновременно конструктивную и эстетическую функцию. В отделке интерьера также, как и в отделке экстерьера, присутствует дерево. 

Подъем на верхний этаж обеспечивает классическая современная лестница. Ее деревянные ступени и конструкция из нержавеющей стали как нельзя лучше вписываются в общий дизайн.

Открытая планировка кухни

Neubau | Zweifamilienhaus Chrüzmattliring | Küssnacht am Rigi, hwp ARCHITEKTEN AG hwp ARCHITEKTEN AG Кухни в эклектичном стиле
hwp ARCHITEKTEN AG

hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG
hwp ARCHITEKTEN AG

Кухня достаточно компактная, но за счет U-образной формы очень вместительная. Элемент гарнитура с варочной поверхностью имеет доступ к шкафчикам как со стороны кухни, так и со стороны столовой. Цветовая гамма фасадов достаточно нейтральная, за исключением красного акцентного стеллажа с духовым шкафом и микроволновкой. Столешница выполнена из темного гранита, что очень практично. Кухня имеет открытую планировку, непосредственно к ней примыкает столовая.

Оригинальный интерьер дома в стиле минимализм!
Как вам такой "кусок" современной швейцарской архитектуры? Поделитесь с нами своими впечатлениям ниже.

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