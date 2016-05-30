Современный дом на две семьи

Швейцария известна своими банками, часами, шоколадом и сырами. Число наименований последних превышает две тысячи, но одним из самых известных считается сыр Эмменталь. Причем здесь он, спросите вы? А притом, что дом, о котором сегодня пойдет речь, напоминает кусок этого классического швейцарского сыра с характерными большими дырочками. Архитекторы из HWP ARCHITEKTEN AG сами признают это сходство. Не верите? Тогда убедитесь сами!
Входная зона обоих хозяев находится в пространстве между домами. Входы расположены друг над другом. Жильцы первого уровня еще имею дополнительный вход с обратной стороны здания. Кому-то такая общая входная группа покажется недостаточно приватной, но европейцы уже давно привыкли к такому тесному соседству.
Этот дом на две семьи расположен в швейцарском городе Кюснахт и был построен в 2011 году. Основной объемом имеет форму куба с пустотами и многочисленными большими окнами. Обширное остекление делает дом открытым, легким и воздушным. Большие окна, в свою очередь, задрапированы с внутренней стороны, что обеспечивает необходимую конфиденциальность.
На первом уровне к зданию примыкает еще один объем в форме прямоугольника, который создает дополнительное жилое пространство. Фасад дома полностью отделан деревянным сайдиногом, что прекрасно сочетается с природным ландшафтом.
Площадь участка позволила архитекторам предусмотреть небольшой садик перед домом и обустроить зону отдыха за ним. Хозяева второго уровня не имеют прямого выхода в сад, поэтому для них разработана крытая лоджия и открытая терраса. Таким образом обе семьи могут отдыхать на свежем воздухе не мешая друг другу.
Вместо забора территория дома огорожена живой изгородью из кустовых цветов и невысоких деревьев.
Как вы видите, дерево использовано не только в отделке фасада. Лоджия на верхнем этаже многоквартирного дома тоже отделана деревом, только более светлого оттенка, которое создает очень уютную, немного деревенскую, атмосферу. В качестве ограждения использованы перила простой формы из нержавеющей стали. Они не ограничивают обзор из окон, которые выходят на лоджию. Благодаря удачному расположению, балкон большую часть дня залит солнечным светом.
Дизайн интерьера соответствует общему современному архитектурному стилю дома. За счет больших окон внутреннее жилое пространство залито естественным светом. Деревянные балки на потолке выполняют одновременно конструктивную и эстетическую функцию. В отделке интерьера также, как и в отделке экстерьера, присутствует дерево.
Подъем на верхний этаж обеспечивает классическая современная лестница. Ее деревянные ступени и конструкция из нержавеющей стали как нельзя лучше вписываются в общий дизайн.
Кухня достаточно компактная, но за счет U-образной формы очень вместительная. Элемент гарнитура с варочной поверхностью имеет доступ к шкафчикам как со стороны кухни, так и со стороны столовой. Цветовая гамма фасадов достаточно нейтральная, за исключением красного акцентного стеллажа с духовым шкафом и микроволновкой. Столешница выполнена из темного гранита, что очень практично. Кухня имеет открытую планировку, непосредственно к ней примыкает столовая.