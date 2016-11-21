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До и После: 10 присоединенных лоджий!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Colors, Lo. interiores Lo. interiores Гостиная в стиле модерн
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Довольно завидовать тем, кто заполучил вожделенные квадратные метры, присоединив лоджию к жилому пространству! Да, на это трудно решиться, на это нужны средства и пр. Но сделав это, вы никогда не пожалеете! Посмотрим еще несколько примеров удачной перепланировки с присоединением лоджии и приступим к делу.

Скорее всего вы уже знаете, что можно, а что нельзя рушить в вашей квартире, знаете, что потребуется сделать полноценное утепление и, возможно, улучшить гидроизоляцию потолка, потому поговорим сегодня скорее о дизайне и функционале, чем о практике выполнения.

До: лоджия с боковым входом

Reforma E&E. Ampliación de cocina con lavadero, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Эта лоджия с нестандартным для нас боковым входом, конечно же тоже не пустовала. Здесь было достаточное количество «очень нужных» вещей типа старой стиральной машины, чайника и мусорного ведра. Но владельцы решили расстаться с этим хламом, а само место превратить во что-то более функциональное.

После: глянцевый минимализм

Reforma E&E. Ampliación de cocina con lavadero, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Кухня очень обрадовалась паре лишних квадратов и разместила на бывшей лоджии столовую группу и вместительный модуль для хранения торцом к окну. У остекления получилось два более широких модуля вместо четырех, а для затенения использованы рулонные жалюзи. Полукруглый консольный столик с двумя стульями расположен как раз напротив стеклянной стены.

До и после: балкон превращается в часть кухни

Reforma de cocina de E.S. Cómo ampliar tu cocina, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Владельцы этого старого дома при реконструкции решили, что иметь кухню со стеклянной стеной лучше чем хороший балкон и обычную кухню. Посмотрим подробнее?

После: бар на лоджии

Colors, Lo. interiores Lo. interiores Гостиная в стиле модерн
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

После сноса перегородки между комнатой и лоджией образовавшийся огромный проем оформили полированным мрамором, пол выложили мозаикой, а со стороны квартиры установили двери-слайдеры во всю стену, которые можно закрыть матово-белыми рулонными жалюзи. Теперь в этом пространстве, совсем рядом с гостиной, расположился барный уголок со столом и парой стульев, как в бистро, и кожаным диванчиком

После: мир как на ладони

Reforma de cocina de E.S. Cómo ampliar tu cocina, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Теперь одна часть этого двойного балкона принадлежит кухне, а вторая так и осталась на свежем воздухе. Соединяет их стеклянная дверь на уровне колонны, отделанной камнем. Трудно представить что-то более эффектное для пасторального пейзажа за окном. Минимализм кухонного гарнитура и столовой группы смотрится невероятно на фоне природы.

После: фасад

Reforma de cocina de E.S. Cómo ampliar tu cocina, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Дома в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

А этот снимок специально для тех, кто сомневается в том, что это подойдет к общему облику дома. Может быть и наши многоэтажки станут лучше таким вот способом, ведь  металлические входные двери, пластиковые окна и остекленные балконы сделали уже практически все. Может быть дело за габаритным остеклением?

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После: за окном – тропики

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Да, да, да, это именно тот вариант, который «не для нашего климата». Вы совершенно правы, бесшовное остекление подойдет только тем регионам, в которых нет зимы. Просто представьте, что здесь стоят трехслойные энергосберегающие стеклопакеты. Общий эффект будет чрезвычайно похожим.

До: лоджия на 2 комнаты

homify
homify

homify
homify
homify

А вот и наш вариант. Лоджия была расположена по всей длине кухни и гостиной, где были стандартные двойные окна с дверью на балкон. Убрав полностью окна и двери, сделав арочный проем, оставив при этом широченные подоконники, балкон сделали жилым пространством. Для остекления использовали пластиковые стеклопакеты стандартной ширины, дополнительно утеплили стену и положили «теплый пол».

После: лаунж плюс кабинет

homify Балкон и терраса в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Стена графитового оттенка в тон подвесным креслам уравновешена прозрачными шторами в пол на золоченом карнизе. В углу нашлось местечко и для мини-кабинета.

Зона бара с диванчиком и креслом

homify Винный погреб в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бар в квартире еще никогда не был столь эффектным, как в проектах от CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS.

Лаунж в тропическом стиле

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Интересная атмосфера создана на основе деревянного покрытия на полу и диванчика из техноротанга с кожей.

Столовая на 8 персон

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бесшовное остекление между улицей и пространством лоджии и двери-слайдеры в комнату – весьма рациональный вариант.

Угловой диван с 18 подушками

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Столько роскоши могут позволить себе только владельцы огромного углового балкона.

Тропический шик с видом на город

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES Балкон и терраса в стиле минимализм
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

Изысканный тропический минимализм в формате мегаполиса всегда столь привлекателен.

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