До и После: 10 присоединенных лоджий!

Довольно завидовать тем, кто заполучил вожделенные квадратные метры, присоединив лоджию к жилому пространству! Да, на это трудно решиться, на это нужны средства и пр. Но сделав это, вы никогда не пожалеете! Посмотрим еще несколько примеров удачной перепланировки с присоединением лоджии и приступим к делу.

Скорее всего вы уже знаете, что можно, а что нельзя рушить в вашей квартире, знаете, что потребуется сделать полноценное утепление и, возможно, улучшить гидроизоляцию потолка, потому поговорим сегодня скорее о дизайне и функционале, чем о практике выполнения.