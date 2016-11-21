До и После: 10 присоединенных лоджий!

Довольно завидовать тем, кто заполучил вожделенные квадратные метры, присоединив лоджию к жилому пространству! Да, на это трудно решиться, на это нужны средства и пр. Но сделав это, вы никогда не пожалеете! Посмотрим еще несколько примеров удачной перепланировки с присоединением лоджии и приступим к делу.
Скорее всего вы уже знаете, что можно, а что нельзя рушить в вашей квартире, знаете, что потребуется сделать полноценное утепление и, возможно, улучшить гидроизоляцию потолка, потому поговорим сегодня скорее о дизайне и функционале, чем о практике выполнения.
Эта лоджия с нестандартным для нас боковым входом, конечно же тоже не пустовала. Здесь было достаточное количество «очень нужных» вещей типа старой стиральной машины, чайника и мусорного ведра. Но владельцы решили расстаться с этим хламом, а само место превратить во что-то более функциональное.
Кухня очень обрадовалась паре лишних квадратов и разместила на бывшей лоджии столовую группу и вместительный модуль для хранения торцом к окну. У остекления получилось два более широких модуля вместо четырех, а для затенения использованы рулонные жалюзи. Полукруглый консольный столик с двумя стульями расположен как раз напротив стеклянной стены.
Владельцы этого старого дома при реконструкции решили, что иметь кухню со стеклянной стеной лучше чем хороший балкон и обычную кухню. Посмотрим подробнее?
После сноса перегородки между комнатой и лоджией образовавшийся огромный проем оформили полированным мрамором, пол выложили мозаикой, а со стороны квартиры установили двери-слайдеры во всю стену, которые можно закрыть матово-белыми рулонными жалюзи. Теперь в этом пространстве, совсем рядом с гостиной, расположился барный уголок со столом и парой стульев, как в бистро, и кожаным диванчиком
Теперь одна часть этого двойного балкона принадлежит кухне, а вторая так и осталась на свежем воздухе. Соединяет их стеклянная дверь на уровне колонны, отделанной камнем. Трудно представить что-то более эффектное для пасторального пейзажа за окном. Минимализм кухонного гарнитура и столовой группы смотрится невероятно на фоне природы.
А этот снимок специально для тех, кто сомневается в том, что это подойдет к общему облику дома. Может быть и наши многоэтажки станут лучше таким вот способом, ведь металлические входные двери, пластиковые окна и остекленные балконы сделали уже практически все. Может быть дело за габаритным остеклением?
Да, да, да, это именно тот вариант, который «не для нашего климата». Вы совершенно правы, бесшовное остекление подойдет только тем регионам, в которых нет зимы. Просто представьте, что здесь стоят трехслойные энергосберегающие стеклопакеты. Общий эффект будет чрезвычайно похожим.
А вот и наш вариант. Лоджия была расположена по всей длине кухни и гостиной, где были стандартные двойные окна с дверью на балкон. Убрав полностью окна и двери, сделав арочный проем, оставив при этом широченные подоконники, балкон сделали жилым пространством. Для остекления использовали пластиковые стеклопакеты стандартной ширины, дополнительно утеплили стену и положили «теплый пол».
Стена графитового оттенка в тон подвесным креслам уравновешена прозрачными шторами в пол на золоченом карнизе. В углу нашлось местечко и для мини-кабинета.
Бар в квартире еще никогда не был столь эффектным, как в проектах от CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS.
Интересная атмосфера создана на основе деревянного покрытия на полу и диванчика из техноротанга с кожей.
Бесшовное остекление между улицей и пространством лоджии и двери-слайдеры в комнату – весьма рациональный вариант.
Столько роскоши могут позволить себе только владельцы огромного углового балкона.
Изысканный тропический минимализм в формате мегаполиса всегда столь привлекателен.
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