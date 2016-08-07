Что можно быстро построить своими руками

У вас есть не так много времени, чтобы обустроить дачу? Давайте посмотрим, какие самые простые и легкие в реализации проекты мы сможем найти для вас в сообществе homify!
На постройку того или иного у вас уйдет менее трех недель. При этом, если совмещать постройку некоторых объектов из дерева по времени, то вы сможете сделать еще больше.
Этот мангал имеет тандыр + казан и отлично подходит для реализации как на даче, так и в загородном доме. Оформлен он с помощью светлого декоративного облицовочного кирпича, а построен из красного огнеупорного.
Спроектировал и реализовал этот мангал известный мастер печного дела Кузнецов И. В.
Деревянной беседке нужен фундамент, подпорные балки, стропила, кровля, мощение пола и перила. Кроме того, не помешает в беседке красивая мебель в стиле патио, занавески, столик. Такая беседка может стать настоящим украшением вашего сада и быть самым любимым местом отдыха для всей семьи!
В этом прекрасном проекте все идеи можно реализовать своими руками – реечные экраны на заднем плане, деревянную террасу, ступени к бассейну, оформление для кашпо, лавочку! Все детали могут быть сделаны быстро и качественно без особых трудностей.
Самая сложная вещь – это фундамент для террасы и точное выравнивание пола с помощью пузырькового уровня. Если вы справитесь с этим, то все остальное вам точно по силам!
Украсить ваш сад может аллея из пергол для прогулок или декоративная, с посадками по пути следования. Перголы можно соединить, можно оставить одиночными, рядом с основанием посадить вьющиеся растения, а по периметру обсадить кустами под стрижку, лавандой или розами.
Стильный навес от солнца лучше всего делать с помощью сварки железных элементов. Благодаря такой конструкции вам будет легче объединить основную часть с фундаментом, добавить навес из ткани. Такой навес в белом цвете может стать пляжным элементом в дизайне сада. Мощеная площадка здесь, кстати, не обязательна – можно ограничиться лишь точечной заливкой для столбов.
Красивый зимний сад начинает строиться как пристройка к дому – из блоков или кирпичей. Только после уже нескольких сложенных рядов начинается зона остекления. Чтобы зимний сад работал на славу, он должен иметь остекление и на крыше, а также отапливаться. Но если вы не собираетесь разводить пальмы в доме, то зимний сад может стать второй гостиной, столовой, местом для подготовки рассады.
Веранда имеет схожие традиции в строительстве, что и зимний сад. Правда, ей не обязательно иметь стеклянную крышу и остекление со всех сторон – хватит и двух. Здесь может быть организована кухня, гостиная, столовая, читальный уголок, прихожая.
Летняя кухня может быть «от и до» сделана своими руками! Кирпичная конструкция, деревянные фасады, мангал и столовая группа – все можно сделать самостоятельно! Правда, если для некоторых элементов вы найдете более простые решения – не страшно, летняя кухня все равно получится шикарной, ведь само ее наличие многого стоит!
Маленький детский бассейн стоит до 40 тыс. рублей, а принесет огромную радость вашим детям. Глубина такого бассейна для дошкольников – 40 см, для младших школьников – 70 см. В таком бассейне нельзя плавать, но можно сесть, играть в кораблики, плескаться.
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;