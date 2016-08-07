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Что можно быстро построить своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Complex Conservatory on Victorian Rectory, Vale Garden Houses Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
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У вас есть не так много времени, чтобы обустроить дачу? Давайте посмотрим, какие самые простые и легкие в реализации проекты мы сможем найти для вас в сообществе homify!

На постройку того или иного у вас уйдет менее трех недель. При этом, если совмещать постройку некоторых объектов из дерева по времени, то вы сможете сделать еще больше.

homify Сад Растения
homify

homify
homify
homify

​Кирпичный мангал

Тандыр+Казан Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Тандыр+Казан

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Этот мангал имеет тандыр + казан и отлично подходит для реализации как на даче, так и в загородном доме. Оформлен он с помощью светлого декоративного облицовочного кирпича, а построен из красного огнеупорного.

Спроектировал и реализовал этот мангал известный мастер печного дела Кузнецов И. В.

​Деревянная беседка

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Деревянной беседке нужен фундамент, подпорные балки, стропила, кровля, мощение пола и перила. Кроме того, не помешает в беседке красивая мебель в стиле патио, занавески, столик. Такая беседка может стать настоящим украшением вашего сада и быть самым любимым местом отдыха для всей семьи!

​Терраса «все включено»

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

В этом прекрасном проекте все идеи можно реализовать своими руками – реечные экраны на заднем плане, деревянную террасу, ступени к бассейну, оформление для кашпо, лавочку! Все детали могут быть сделаны быстро и качественно без особых трудностей.

Самая сложная вещь – это фундамент для террасы и точное выравнивание пола с помощью пузырькового уровня. Если вы справитесь с этим, то все остальное вам точно по силам!

​Аллея из пергол

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Украсить ваш сад может аллея из пергол для прогулок или декоративная, с посадками по пути следования. Перголы можно соединить, можно оставить одиночными, рядом с основанием посадить вьющиеся растения, а по периметру обсадить кустами под стрижку, лавандой или розами.

​Навес от солнца

GAZEBO FORMENTERA decoro floreale, Cagis Cagis Передний двор Железо / Сталь Белый
Cagis

Cagis
Cagis
Cagis

Стильный навес от солнца лучше всего делать с помощью сварки железных элементов. Благодаря такой конструкции вам будет легче объединить основную часть с фундаментом, добавить навес из ткани. Такой навес в белом цвете может стать пляжным элементом в дизайне сада. Мощеная площадка здесь, кстати, не обязательна – можно ограничиться лишь точечной заливкой для столбов.

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​Зимний сад

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Красивый зимний сад начинает строиться как пристройка к дому – из блоков или кирпичей. Только после уже нескольких сложенных рядов начинается зона остекления. Чтобы зимний сад работал на славу, он должен иметь остекление и на крыше, а также отапливаться. Но если вы не собираетесь разводить пальмы в доме, то зимний сад может стать второй гостиной, столовой, местом для подготовки рассады.

​Веранда

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Веранда имеет схожие традиции в строительстве, что и зимний сад. Правда, ей не обязательно иметь стеклянную крышу и остекление со всех сторон – хватит и двух. Здесь может быть организована кухня, гостиная, столовая, читальный уголок, прихожая.

​Летняя кухня

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Сад Беседки и теплицы
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Летняя кухня может быть «от и до» сделана своими руками! Кирпичная конструкция, деревянные фасады, мангал и столовая группа – все можно сделать самостоятельно! Правда, если для некоторых элементов вы найдете более простые решения – не страшно, летняя кухня все равно получится шикарной, ведь само ее наличие многого стоит!

​Детский бассейн

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Маленький детский бассейн стоит до 40 тыс. рублей, а принесет огромную радость вашим детям. Глубина такого бассейна для дошкольников – 40 см, для младших школьников – 70 см. В таком бассейне нельзя плавать, но можно сесть, играть в кораблики, плескаться.

Далее на homify:

— Как создать современный сад для семейного отдыха;

— Бассейн на даче;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

Создание великолепного интерьера с нуля
Построили что-то своими руками на даче? Беседку, террасу или домик? Загрузите в портфолио на homify и ваши труды оценят по заслугам!

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