Коттедж в стиле минимализм в Германии

Очень вдохновляющий проект этого дома в стиле минимализм показывает вам самые лучшие приемы и решения в современном мире частной архитектуры. В нем заложена исключительно рациональная гармония контрастов, потрясающий формат остекления (панорамного и, в том числе, углового) и прекрасная планировка.

Этот дом наверняка понравится тем, кто любит открытые планировки, стеклянные стены и стиль минимализм в принципе. Проект, созданный для современной семьи, может подойти и под ваш образ дома мечты. Проверим, так ли это?