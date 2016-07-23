Коттедж в стиле минимализм в Германии

Очень вдохновляющий проект этого дома в стиле минимализм показывает вам самые лучшие приемы и решения в современном мире частной архитектуры. В нем заложена исключительно рациональная гармония контрастов, потрясающий формат остекления (панорамного и, в том числе, углового) и прекрасная планировка.
Этот дом наверняка понравится тем, кто любит открытые планировки, стеклянные стены и стиль минимализм в принципе. Проект, созданный для современной семьи, может подойти и под ваш образ дома мечты. Проверим, так ли это?
Шикарный формат остекления подразумевает не только потрясающие виды на окрестности, но и невероятный внешний вид этого проекта. Вечером особенно хорошо видна структура здания, планировка и даже расположение конкретных комнат. Например, наверху легко просматривается кабинет, слева внизу – гостиная, по центру – кухня, а справа – главный мастер-сьют. Отсюда дом похож на волшебную стеклянную шкатулку 22-ого века.
Но все же проект имеет более сложную планировку, чем кажется на первый взгляд. Например, в этом доме три уровня, а часть фасадов со стороны улицы выглядит гораздо более приватно и оформлена с помощью декоративных панелей под бетон и натуральной древесины.
Кухня от LEICHT KÜCHEN AG – самая главная драгоценность в этой шкатулке! Будто диадема с сапфирами и бриллиантами, она является эффектным центральным элементом всей композиции и даже сердцем этого дома!
Выбранная для дизайна интерьеров цветовая гамма, основанная на белом, сером и черном с добавлением стекла и металлического блеска, а также некоторых глубоких акцентов (например, сливового на кухне) отлично оправдывает себя в умеренном климате в доме с расширенным форматом остекления. Здесь солнечный свет ведет себя особенным образом, и поэтому такая палитра отлично работает на вас.
Интересная кухня открытого типа похожа на те, что можно увидеть в нью-йоркских пентхаусах. Она занимает часть площади вдоль самого главного блока остекления с потрясающим видом и при этом является будто проходной зоной, доступной сразу с трех сторон.
Одна из спален расположена на первом этаже и имеет прекрасный вид на собственный сад и бассейн прямо с кровати. При спальне есть гардеробная комната и ванная, поэтому ее смело можно назвать мастер-сьютом.
В доме мы найдем еще несколько мастер-сьютов на разных этажах, оформленных в той же лаконичной манере.
Стильная ванная комната расположена сразу в двух помещениях – мокрая зона включает душевую, раковину и унитаз с биде, а ванная чаша для особенных вечеров в стиле релакс находится отдельно.
Возвращаясь к самой эффектной части дома, мы опять попадаем на кухню. Здесь – настоящий перекресток, ведь отсюда вы можете попасть в гостиную, на террасу и балкон, в столовую или спальню, в которой мы были чуть ранее, спуститься на нижний или подняться на верхний этаж!
Остекление в данном случае реализовано в очень современной формате. Опорные металлически балки позволяют реализовать идею сплошного остекления с максимально тонкими рамами без опорных бетонных или кирпичных конструкций.
В гостиной такое остекление выглядит еще более захватывающе – вид на соседний городок оказывается здесь просто идиллическим! Красивая современная терраса окружает гостиную с трех сторон, а площадь последней – более 40 кв. метров в целом. Здесь находятся две зоны – каминная и для TV, а еще есть телескоп.
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;