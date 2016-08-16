​Фантастический пентхаус

На homify мы не часто пишем о мало- или многоквартирных комплексах, но этот – особенное исключение. Расположенный в Тайване, он представляет собой образец современной архитектуры большого города. В этом проекте есть маленькие студии, пентхаусы, квартиры с внутренними двориками и просто красивые апартаменты.

Дизайн интерьеров выполнен на грани стилей индастриал, лофт и люксового минимализма. Все кухни – от LEICHT KÜCHEN AG, и зачастую именно они определяют стиль и образ интерьера.

В центре наших обсуждений – пентхаус, главные апартаменты комплекса, которые имеют вид на порт и город с высоты птичьего полета.