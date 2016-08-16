Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Фантастический пентхаус

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

На homify мы не часто пишем о мало- или многоквартирных комплексах, но этот – особенное исключение. Расположенный в Тайване, он представляет собой образец современной архитектуры большого города. В этом проекте есть маленькие студии, пентхаусы, квартиры с внутренними двориками и просто красивые апартаменты.

Дизайн интерьеров выполнен на грани стилей индастриал, лофт и люксового минимализма. Все кухни – от LEICHT KÜCHEN AG, и зачастую именно они определяют стиль и образ интерьера.

В центре наших обсуждений – пентхаус, главные апартаменты комплекса, которые имеют вид на порт и город с высоты птичьего полета.

​Двухуровневый лофт

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Занимающий второй и третий этаж двухуровневый лофт еще больше по площади, чем пентхаус. Он имеет собственный внутренний дворик, интерьеры в стиле лофт и смотрится просто потрясающе с любого ракурса.

​Гостиная в пентхаусе

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Гостиная в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Поднимаясь на самый верх, мы обнаруживаем себя в гостиной с потрясающим видом на розовые и голубые портовые огни. В дождливую, солнечную или снежную погоду он одинаково прекрасен. Атмосферный дизайн интерьера в шоколадно-серых тонах реализован в стиле люксового минимализма с элементами стиля лофт.

​Столовая в пентхаусе

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Столовая комната в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Шикарная кухня-столовая в пентхаусе выглядит еще более роскошно. В солнечный день глянцевые и блестящие поверхности наполняют интерьер настоящей магией отблесков.

​Кухня в пентхаусе

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Столовая комната в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

На закате же пентхаус погружается в легкое ностальгичное настроение – розовые облака, смешиваясь с подсветкой в интерьере и черным глянцем, кажутся практически сюррелистичными.

​Кухня в лофте

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Кухня в лофте открытого плана, с кухонным островом, плавно переходящим в холл с библиотекой, гостиную и столовую.

​Ванная в лофте

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Ванная в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Потрясающая ванная в лофте оформлена в стиле SPA с использованием натурального камня, плитки с каменным оттенком, натурального дерева, стекла и стали.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Спальня в лофте

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Спальня в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Спальня здесь имеет отдельную зону кабинета, гардероб и ванную комнату, а окнами выходит на внутренний дворик.

Черные апартаменты

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Гостиная в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

На четвертом этаже мы найдем небольшие апартаменты с 1 спальней, видом на город и интерьерами в стиле минимализм.

​Серые апартаменты

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Еще одни апартаменты мы найдем на пятом этаже с видом на доки, почти как у пентхауса. Они имеют потрясающий атмосферный дизайн интерьера в серо-стальном цвете, две кухни и гостиную с угловым панорамным остеклением.

​Расположение и планировка

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Дома в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

На первом этаже здания мы найдем парадный холл с лифтом и въезд в подземный паркинг. На втором и третьем расположены люксовые апартаменты с внутренним двориком, четвертый и пятый этажи занимают стильные небольшие апартаменты различных планировок, а на шестом – пентхаус.

​Патио и террасы

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Балкон и терраса в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

А по этой фотографии мы можем оценить комфортабельность патио и террас. Мощение представлено эффектной комбинацией из керамической плитки и натурального дерева, на террасах стоят высокие крупные растения, создающие атмосферу внутреннего дворика.

​Ванные комнаты

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Ванная в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Многие ванные комнаты в апартаментах имеют панорамное остекление, некоторые – собственные балконы и террасы для отдыха после водных процедур. Также здесь есть зоны будуара в коридорах, вело-тренажеры, после занятия на которых можно сразу принять душ, гардеробные при спальнях. Ванные чаши в большинстве случаев стоят отдельно (в самом освещенном месте возле окна) и имеют дополнительную деревянную террасу рядом.

​Вид на доки

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Балкон, веранда и терраса
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Удивительно, но многие современные урбанистические проекты создают гениальные проекты вокруг атмосферы особенных панорам. Еще 30 лет назад никто бы не подумал, что на основе вида на доки можно создать невероятные люксовые пентхаусы с атмосферой лофт и индастриал, в глянце и блеске которых розовые закаты в грузовом порту смотрятся футуристично!

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Дом из пеноблоков;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

15 идей дизайна для маленьких ванных комнат
А вам какая квартира понравилась больше всего? Пентхаус или лофт?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо