​Фантастический пентхаус

На homify мы не часто пишем о мало- или многоквартирных комплексах, но этот – особенное исключение. Расположенный в Тайване, он представляет собой образец современной архитектуры большого города. В этом проекте есть маленькие студии, пентхаусы, квартиры с внутренними двориками и просто красивые апартаменты.
Дизайн интерьеров выполнен на грани стилей индастриал, лофт и люксового минимализма. Все кухни – от LEICHT KÜCHEN AG, и зачастую именно они определяют стиль и образ интерьера.
В центре наших обсуждений – пентхаус, главные апартаменты комплекса, которые имеют вид на порт и город с высоты птичьего полета.
Занимающий второй и третий этаж двухуровневый лофт еще больше по площади, чем пентхаус. Он имеет собственный внутренний дворик, интерьеры в стиле лофт и смотрится просто потрясающе с любого ракурса.
Поднимаясь на самый верх, мы обнаруживаем себя в гостиной с потрясающим видом на розовые и голубые портовые огни. В дождливую, солнечную или снежную погоду он одинаково прекрасен. Атмосферный дизайн интерьера в шоколадно-серых тонах реализован в стиле люксового минимализма с элементами стиля лофт.
Шикарная кухня-столовая в пентхаусе выглядит еще более роскошно. В солнечный день глянцевые и блестящие поверхности наполняют интерьер настоящей магией отблесков.
На закате же пентхаус погружается в легкое ностальгичное настроение – розовые облака, смешиваясь с подсветкой в интерьере и черным глянцем, кажутся практически сюррелистичными.
Кухня в лофте открытого плана, с кухонным островом, плавно переходящим в холл с библиотекой, гостиную и столовую.
Потрясающая ванная в лофте оформлена в стиле SPA с использованием натурального камня, плитки с каменным оттенком, натурального дерева, стекла и стали.
Спальня здесь имеет отдельную зону кабинета, гардероб и ванную комнату, а окнами выходит на внутренний дворик.
На четвертом этаже мы найдем небольшие апартаменты с 1 спальней, видом на город и интерьерами в стиле минимализм.
Еще одни апартаменты мы найдем на пятом этаже с видом на доки, почти как у пентхауса. Они имеют потрясающий атмосферный дизайн интерьера в серо-стальном цвете, две кухни и гостиную с угловым панорамным остеклением.
На первом этаже здания мы найдем парадный холл с лифтом и въезд в подземный паркинг. На втором и третьем расположены люксовые апартаменты с внутренним двориком, четвертый и пятый этажи занимают стильные небольшие апартаменты различных планировок, а на шестом – пентхаус.
А по этой фотографии мы можем оценить комфортабельность патио и террас. Мощение представлено эффектной комбинацией из керамической плитки и натурального дерева, на террасах стоят высокие крупные растения, создающие атмосферу внутреннего дворика.
Многие ванные комнаты в апартаментах имеют панорамное остекление, некоторые – собственные балконы и террасы для отдыха после водных процедур. Также здесь есть зоны будуара в коридорах, вело-тренажеры, после занятия на которых можно сразу принять душ, гардеробные при спальнях. Ванные чаши в большинстве случаев стоят отдельно (в самом освещенном месте возле окна) и имеют дополнительную деревянную террасу рядом.
Удивительно, но многие современные урбанистические проекты создают гениальные проекты вокруг атмосферы особенных панорам. Еще 30 лет назад никто бы не подумал, что на основе вида на доки можно создать невероятные люксовые пентхаусы с атмосферой лофт и индастриал, в глянце и блеске которых розовые закаты в грузовом порту смотрятся футуристично!
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