Глянцевый модерн в немецком доме

Этот уникальный проект современного коттеджа создан для молодой семейной пары, особенно любящей стиль модерн. Выполненный с учетом всех их пожеланий, он имеет не только потрясающую планировку, но и невероятно стильное оформление в духе последних модных тенденций.
Погружаясь в исключительно лаконичную атмосферу этого прекрасного дома, мы советуем вам, как и читая любую другую Книгу Идей, представлять себя на месте владельца. Тогда все плюсы, дизайнерские приемы и решения гораздо более наглядно предстанут перед вами и вы сможете оценить их по достоинству.
Вид этого дома со стороны дороги открывает нам все прелести стиля модерн в загородной архитектуре. Здесь есть все то, чего мы ждем от коттеджа, но часто не осмеливаемся реализовать – ультра-современный образ, лаконичный до крайности и оттого очень атмосферный.
По данной фотографии можно оценить и планировку дома – на втором этаже вы найдете окна трех спален (главной слева и двух справа), а за кадром (на другом углу здания) останется большая ванная комната, общая для всех спален.
С этой стороны часть остекления на втором этаже принадлежит лестничному холлу, а часть – главной спальне, которая имеет шикарный вид, как и гостиная на первом этаже. Как видно по фотографии выше, ландшафтный дизайн в проекте тоже реализован в минималистичной современной манере.
Двусветная гостиная смотрится в этом черно-белом интерьере загадочно и даже фантастически, а встроенная подсветка, эффектные черные рамы и кофейный столик в лучших традициях футуристики позволяют создать здесь образ пентхауса.
Стильная и очень компактная кухня имеет собственную кладовую, а гарнитур выполнен в стиле минимализм со стильными глянцевыми фасадами без ручек. Кухонный остров имеет две зоны – с раковиной и столовой на четверых, а его столешница выполнена на основе натурального камня. Встроенный холодильник расположен слева, он будто даже не занимает никакого места на кухне, что ощущается очень современно.
Кухня от LEICHT KÜCHEN AG в принципе – это всегда правильный выбор, позволяющий на основе уже готовых модулей создать настоящее произведение искусства!
Шикарная столовая находится в соседнем помещении и по сути является частью гостиной. Здесь черно-белая цветовая гамма дополнена стильным столом, чья столешница имитирует дерево ценной породы.
Открытая планировка первого этажа позволяет наслаждаться образом жизни в коттедже в наилучшем формате. Так, кухня плавно переходит в столовую, столовая – в гостиную, а объединяет эту зону с прихожей и гардеробной лестничный холл.
Шикарный главный мастер-сьют имеет стеклянные перегородки, создающие звуковую приватность этой комнаты, и вид на двусветное остекление в гостиной.
На втором этаже кроме главного мастер-сьюта мы найдем еще две комнаты, а также ванную комнату, которую вы увидите ниже. А на цокольном этаже есть гостевая комната с выходом в сад. Таким образом, данный дом отлично подходит как для молодой пары с ребенком, так и для семьи с несколькими детьми.
Потрясающе современная ванная комната имеет большое окно и зеркало напротив него, которые вместе самым лучшим образом заливают интерьер солнечным светом. Даже в пасмурный день здесь присутствует чарующая атмосфера окружающего леса, которая, без сомнения, очень привлекательна.
В ванной комнате, как и в столовой, мы заметили стильный, встроенный в стену модуль для хранения, визуально напоминающий поля для настольной игры. Он позволяет организовать хранение мелочей.
Другие роскошные ванные комнаты вы можете посмотреть здесь.
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— Гламурный коттедж для молодой семьи;