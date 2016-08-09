Глянцевый модерн в немецком доме

Этот уникальный проект современного коттеджа создан для молодой семейной пары, особенно любящей стиль модерн. Выполненный с учетом всех их пожеланий, он имеет не только потрясающую планировку, но и невероятно стильное оформление в духе последних модных тенденций.

Погружаясь в исключительно лаконичную атмосферу этого прекрасного дома, мы советуем вам, как и читая любую другую Книгу Идей, представлять себя на месте владельца. Тогда все плюсы, дизайнерские приемы и решения гораздо более наглядно предстанут перед вами и вы сможете оценить их по достоинству.