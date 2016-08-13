Шикарный особняк

Как на самом обычном участке в пригороде организовать голливудскую мечту для себя и своей семьи? Смотрите ответ в этой Книге Идей, которая рассказывает о просто потрясающем проекте виллы в Калифорнии. Кроме всего прочего, этот дом – уникальный образец того, как традиционный американский пригород в Калифорнии перестраивается за счет люксовых проектов.
Самая интересная часть, выполненная в стиле голливудской виллы, находится на стороне заднего дворика. Здесь мы найдем практически сплошное остекление для гостиной и кухни наверху и двух спален и ванной комнаты внизу. Такая интересная и простая форма здания и современная планировка наверняка понравится любителям рациональных геометричных решений.
В проектировании и дизайне был использован стиль минимализм с калифорнийским шармом. Например, отделка парадного и боковых фасадов напоминают местный стиль пуэбло («индейский деревенский»), с его будто выступающими справа балками крыши, балконами-нишами и кофейным оттенком покраски.
Голливудская вилла отличается от остальных вариантов жизни не только панорамным остеклением, но и угловыми модулями, открывающими потрясающие виды, панорамой не только на Лос-Анджелес, но часто – на пальмовые аллеи, Тихий океан и американскую мечту.
Реализовать такой формат гостиной можно на любой площади. Даже 25 кв. метров будет достаточно, чтобы создать двойной блок остекления на углу. Правда, данный стиль требует использовать увеличенную высоту потолков (3,5 метра), больше интегрированной подсветки и нейтральную цветовую гамму (белый, бежевый, черный, шоколадный, золото и блеск стали).
Совмещая кухню, столовую и гостиную, мы получаем площадь основного общественного помещения около 60-100 кв. метров. В данном случае оно находится на втором этаже, чтобы захватить лучший вид с участка.
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Кухня от LEICHT KÜCHEN AG – прекрасный вариант для дома в стиле минимализм или модерн, ведь она не только дополняет интерьеры функционально, но и придает им эффектность люкса, стиль и особенное изящество.
Кухня находится в левой части здания и выполнена в стиле минимализм. В интерьере мы найдем отделку из темной древесины цвета венге, встроенные потолочные светильники, расположенные параллельно в три линии, и интегрированную бытовую технику.
Наличие барной стойки в калифорнийском коттедже или вилле является практически правилом. Но все же она никак не заменяет традиционный уголок для завтраков в американском стиле.
Традиция США по части интегрированной столовой редко остается без внимания даже в самых современных и люксовых проектах. Здесь деревянный модуль интегрирован прямо в гарнитур и расположен между двумя небольшими тумбами с ящиками. Столовая группа приставная – стулья и стол являются дополнением, которое может отлично играть и соло.
И конечно же, кухонный уголок в открытой планировке используется не только для завтраков – здесь дети играют, рисуют, иногда даже делают домашнее задание или играют на планшете. Столовая в таком случае является очень мульти-функциональным местом для отдыха.
Традиция США по части интегрированной столовой редко остается без внимания даже в самых современных и люксовых проектах. Здесь деревянный модуль интегрирован прямо в гарнитур и расположен между двумя небольшими тумбами с ящиками. Столовая группа приставная – стулья и стол являются дополнением, которое может отлично играть и соло.
И конечно же, кухонный уголок в открытой планировке используется не только для завтраков – здесь дети играют, рисуют, иногда даже делают домашнее задание или играют на планшете. Столовая в таком случае является очень мульти-функциональным местом для отдыха.
Мы заметили, что мебель в ванной комнате реализована в том же стиле, что и кухня. Такой вариант отлично подходит под философию стиля минимализм, где большое количество усилий не оправданно, и если вам понравилась определенная фирма, стоит согласиться на несколько предложений этого бренда.
Для тех, кто ценит люкс и стиль:
— Спальня вашей мечты: секреты успеха;