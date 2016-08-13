Шикарный особняк

Голливудская вилла отличается от остальных вариантов жизни не только панорамным остеклением, но и угловыми модулями, открывающими потрясающие виды, панорамой не только на Лос-Анджелес, но часто – на пальмовые аллеи, Тихий океан и американскую мечту.

Реализовать такой формат гостиной можно на любой площади. Даже 25 кв. метров будет достаточно, чтобы создать двойной блок остекления на углу. Правда, данный стиль требует использовать увеличенную высоту потолков (3,5 метра), больше интегрированной подсветки и нейтральную цветовую гамму (белый, бежевый, черный, шоколадный, золото и блеск стали).