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Шикарный особняк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Гостиная в стиле модерн
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Как на самом обычном участке в пригороде организовать голливудскую мечту для себя и своей семьи? Смотрите ответ в этой Книге Идей, которая рассказывает о просто потрясающем проекте виллы в Калифорнии. Кроме всего прочего, этот дом – уникальный образец того, как традиционный американский пригород в Калифорнии перестраивается за счет люксовых проектов.

Голливудский стиль

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Дома в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Самая интересная часть, выполненная в стиле голливудской виллы, находится на стороне заднего дворика. Здесь мы найдем практически сплошное остекление для гостиной и кухни наверху и двух спален и ванной комнаты внизу. Такая интересная и простая форма здания и современная планировка наверняка понравится любителям рациональных геометричных решений.

Эклектика культур

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Дома в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

В проектировании и дизайне был использован стиль минимализм с калифорнийским шармом. Например, отделка парадного и боковых фасадов напоминают местный стиль пуэбло («индейский деревенский»), с его будто выступающими справа балками крыши, балконами-нишами и кофейным оттенком покраски.

​Теплый край

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Гостиная в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Голливудская вилла отличается от остальных вариантов жизни не только панорамным остеклением, но и угловыми модулями, открывающими потрясающие виды, панорамой не только на Лос-Анджелес, но часто – на пальмовые аллеи, Тихий океан и американскую мечту.

Реализовать такой формат гостиной можно на любой площади. Даже 25 кв. метров будет достаточно, чтобы создать двойной блок остекления на углу. Правда, данный стиль требует использовать увеличенную высоту потолков (3,5 метра), больше интегрированной подсветки и нейтральную цветовую гамму (белый, бежевый, черный, шоколадный, золото и блеск стали).

​Открытая планировка

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Гостиная в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Совмещая кухню, столовую и гостиную, мы получаем площадь основного общественного помещения около 60-100 кв. метров. В данном случае оно находится на втором этаже, чтобы захватить лучший вид с участка.

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​Дизайн кухни

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Кухня от LEICHT KÜCHEN AG – прекрасный вариант для дома в стиле минимализм или модерн, ведь она не только дополняет интерьеры функционально, но и придает им эффектность люкса, стиль и особенное изящество.

Кухня находится в левой части здания и выполнена в стиле минимализм. В интерьере мы найдем отделку из темной древесины цвета венге, встроенные потолочные светильники, расположенные параллельно в три линии, и интегрированную бытовую технику.

Наличие барной стойки в калифорнийском коттедже или вилле является практически правилом. Но все же она никак не заменяет традиционный уголок для завтраков в американском стиле.

​Уголок для завтраков

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Столовая комнатаСтулья и скамьи
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Традиция США по части интегрированной столовой редко остается без внимания даже в самых современных и люксовых проектах. Здесь деревянный модуль интегрирован прямо в гарнитур и расположен между двумя небольшими тумбами с ящиками. Столовая группа приставная – стулья и стол являются дополнением, которое может отлично играть и соло.

И конечно же, кухонный уголок в открытой планировке используется не только для завтраков – здесь дети играют, рисуют, иногда даже делают домашнее задание или играют на планшете. Столовая в таком случае является очень мульти-функциональным местом для отдыха.

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Обратитесь к нам!

​Уголок для завтраков

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Ванная комната в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Традиция США по части интегрированной столовой редко остается без внимания даже в самых современных и люксовых проектах. Здесь деревянный модуль интегрирован прямо в гарнитур и расположен между двумя небольшими тумбами с ящиками. Столовая группа приставная – стулья и стол являются дополнением, которое может отлично играть и соло.

И конечно же, кухонный уголок в открытой планировке используется не только для завтраков – здесь дети играют, рисуют, иногда даже делают домашнее задание или играют на планшете. Столовая в таком случае является очень мульти-функциональным местом для отдыха.

​Мебель в ванной комнате

Kalifornien| USA II, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Ванная комнатаХранение
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Мы заметили, что мебель в ванной комнате реализована в том же стиле, что и кухня. Такой вариант отлично подходит под философию стиля минимализм, где большое количество усилий не оправданно, и если вам понравилась определенная фирма, стоит согласиться на несколько предложений этого бренда.

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