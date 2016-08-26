Дом с секретом!

Есть в мире люди, которые живут так, как вы не решаетесь даже мечтать. Работают в заповеднике и каждый день общаются с дикими кошками (так любимыми вами!). Получили профессию каменщика и теперь путешествуют (что вы просто обожаете!) в качестве волонтера по всему миру. Или живут в настолько роскошном доме, что при мыслях о нем ваш разум крепко держится за спасительное: «А мне вот столько и не надо!».
Этот роскошный дом построен в зеленом пригороде Йоханнесбурга компанией MEULEN ARCHITECTS. Объекты столь именитых архитекторов очень трудно поддаются описанию. Разум гения работает и видит все настолько иначе, что при первом взгляде на его творение ты просто испытываешь немой восторг. Все слова кажутся слишком примитивными, что их будто бы даже не имеет смыла произносить. Изысканный минимализм, функциональная роскошь… Нет, всего этого недостаточно! Давайте просто посмотрим и несколько минут помечтаем о том, что мы и есть те, для кого и построен этот дом!
Трудно представить, что скрывается за этим современным фасадом. Сложность авторского замысла лишает возможности понять все сразу. Комбинированные фасады играют с мозгом, предлагая разные варианты возможной планировки, но стеклянные вставки все же дают некоторую возможность заглянуть внутрь и увидеть кусочек открытой планировки кухни-столовой-гостиной.
Архитектор настолько влюблен в солнце, что даже в не обделенном им Йоханнесбурге стремится впустить его в каждый уголок пространства. Он настолько же сильно любит воздух и природный простор, что делает стеклянные стены везде, где только можно, а под дополнительную кухню и столовую на воздухе отводит огромное пространство, обставляя его современнейшей элитной мебелью и декором.
Благородная цветовая гамма, составленная из каменных оттенков, немного обезличивает, но разбавленная природной зеленью и светло-серыми экранами за окном, приносит столько умиротворения. Утопая в роскошных низких диванах с книгой в руках или любуясь магией огня в камине напротив, начинаешь понимать, что все наши устремления должны иметь логическое завершение. Нужно не только наслаждаться путешествием по жизни, но и в какой-то ее момент действительно прийти в место, которое воплощает все наши мечты.
Кухня-столовая на открытом воздухе продолжена просторной террасой. Общая брутальная обстановка смягчается плетением техноротанга, мягкостью подушек и ажурными параметрическими спинками белоснежных стульев.
В этом доме нет ни одного обычного окна. Не стала исключением и спальня, где крупноформатное панорамное остекление представлено не модулем в стене, а именно стеклянной стеной. Спальное ложе дополнено удобной козеткой и парой кресел, туалетным столиком и ванной комнатой с гардеробной.
При практически сплошном остеклении ванной комнаты приватность в ней создана стильными экранами, которые мы уже видели на фасаде. Лаконичность этого интерьера определяется предельной функциональностью – двойная раковина, ванна в открытом доступе и душевая с туалетом за стеклянной перегородкой.
Пространство ванной комнаты плавно перетекает в зону гардеробной, функционал которой тоже продуман до мельчайших деталей и разработан именно для живущих здесь людей.
Вы же не думали, что при такой роскошной вилле не будет бассейна? Техно-минималистичный дизайн всего дома воплощен и здесь. Немного более яркая, чем это необходимо, подсветка террасы сменяется подсвеченным бассейном и окружающим ландшафтом в стиле, напоминающем австралийский минимализм. Террасная доска вокруг бассейна чередуется с полированными каменными плитами и продолжает образ идеального места для жизни.
Да, есть в мире люди, которые живут так, как вы не решаетесь даже мечтать. А может быть уже стоит начать?
Для тех, кто любит комфорт: