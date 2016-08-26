Дом с секретом!

Есть в мире люди, которые живут так, как вы не решаетесь даже мечтать. Работают в заповеднике и каждый день общаются с дикими кошками (так любимыми вами!). Получили профессию каменщика и теперь путешествуют (что вы просто обожаете!) в качестве волонтера по всему миру. Или живут в настолько роскошном доме, что при мыслях о нем ваш разум крепко держится за спасительное: «А мне вот столько и не надо!».

Этот роскошный дом построен в зеленом пригороде Йоханнесбурга компанией MEULEN ARCHITECTS. Объекты столь именитых архитекторов очень трудно поддаются описанию. Разум гения работает и видит все настолько иначе, что при первом взгляде на его творение ты просто испытываешь немой восторг. Все слова кажутся слишком примитивными, что их будто бы даже не имеет смыла произносить. Изысканный минимализм, функциональная роскошь… Нет, всего этого недостаточно! Давайте просто посмотрим и несколько минут помечтаем о том, что мы и есть те, для кого и построен этот дом!